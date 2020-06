Das alte Schulgebäude in Tairnbach – unser Bild entstand vor der Coronakrise – ist an seine Grenzen gestoßen. Es bietet zu wenig Platz und ist sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat hat sich gegen eine Investition in den Bestand und für einen Neubau entschieden. Foto: Pfeifer

Mühlhausen-Tairnbach. (seb) Von einer "historischen Sitzung" sprach Bürgermeister Jens Spanberger, als sich der Gemeinderat jetzt in der Sporthalle der SG in Tairnbach traf, um über die Zukunft der örtlichen Grundschule zu entscheiden und auch Weichen für die Fortwicklung des Ortes zu stellen. Einstimmig entschied man sich nämlich für einen Neubau der Schule näher an der Ortsmitte.

Die Entscheidung fiel niemandem leicht: Mit Gesamtkosten von 4,72 Millionen Euro wird aktuell gerechnet, was für die Gemeinde zur großen Herausforderung wird, da der Haushaltsplan wegen anderer Investitionen dieses Jahr bereits ein 1,2-Millionen-Minus aufweist und weitere Verluste wegen der Coronakrise drohen. Aber die besseren Argumente sprechen für den Neubau, meinte Bürgermeister Jens Spanberger: "Wir sollten die entsprechende Weitsicht zeigen."

Eingangs blickte Spanberger auf die bewegte Geschichte der Schule zurück. Das Gebäude wurde 1899 gebaut, als das damals noch selbstständige Tairnbach nur 600 Einwohner hatte. 1976 wurde die Schule für elf Jahre geschlossen, ehe sie dank des Einsatzes von Eltern, weiteren Verantwortlichen und auch dem heutigen Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf, der dort zur Schule ging, als "Kleinstschule" wiedereröffnet wurde. Das Motto "kurze Beine, kurze Wege" gelte noch heute, so Spanberger, die Schule sei ein "wichtiger Standortfaktor".

Die Schülerzahlen wachsen

Doch vor knapp zehn Jahren drohte einmal mehr die Schließung, so Spanberger: Die Schulleiterstelle war vakant, nur zwei Kinder wurden neu eingeschult, die erforderliche Mindestzahl von 40 Schülern wurde nicht erreicht. "Jetzt hat sich das Blatt gewendet", betonte der Bürgermeister: Tairnbach sei in den letzten fünf Jahren um 150 auf 1250 Einwohner gewachsen, Tendenz weiter steigend, zumal innerorts und auf möglichen Erweiterungsflächen noch Entwicklungspotenzial besteht. Derzeit sind es 47 Schüler, im kommenden Schuljahr 57. Auch an der Entwicklung des Kindergartens sieht man Spanberger zufolge, dass die Schülerzahlen stabil bleiben oder wachsen.

Statt der heutigen "Kombi-Klassen", in denen erste und zweite sowie dritte und vierte weitgehend gemeinsam unterrichtet werden und die theoretisch mit zwei Klassenzimmern auskommen, wird die Schule einzügig "und damit werden ab September weitere Räume erforderlich". Die könne das alte Schulgebäude nicht bieten, zumal es strukturelle, bauliche und technische Probleme habe. Für einen wahrscheinlich verpflichtend werdenden Ganztagsbetrieb sei es schon gar nicht bereit.

Daher vergab der Rat schon jetzt den Auftrag für Module (Container) für ein Klassenzimmer, Sanitäreinrichtungen und einen Mehrzweckraum. In die kann der Unterricht teilweise ausgelagert werden, während der Neubau geplant und errichtet wird – die Verwaltung rechnet mit einem Zeitraum von vier Jahren. Monatlich fallen Container-Kosten von knapp 2900 Euro an. Für die zunächst nur auf 24 Monate festgelegte Mietdauer wären das also knapp 70.000 Euro. Hinzu kommen für Lieferung, Montage und Zusatzausstattung rund 23.000 Euro.

Mit einer Vor-Ort-Besichtigung hatte Schulleiterin Aline Busch Gemeinderat und Verwaltung die bereits heute äußerst beengten Verhältnisse vor Augen geführt. Das Kultusministerium war zudem zum Ergebnis gekommen, dass der Schule über 180 Quadratmeter fehlen für einen zu heutigen Ansprüchen passenden Betrieb. Planer Dietmar Glup stellte eine – grobe, aber verlässliche – Schätzung von Aufwand und Kosten für Neubau oder Umbau gegenüber.

"Wir benötigen Platz für ein flexibel nutzbares Haus, dafür ist der aktuelle Standort ungeeignet", warb der Bürgermeister klar für einen Neubau: auf einem gut 2500 Quadratmeter großen Grundstück in der Schützenstraße, nahe der Dreschhalle und dem neuen Feuerwehrhaus. Momentan steht dort noch ein Einfamilienhaus mit Garage. Der Rat beschloss ebenfalls einhellig in dieser Sitzung, das Grundstück zu kaufen. Es grenzt an eine öffentliche Spiel- und Grünfläche mit einem kleinen Bachlauf, die von der Baumaßnahme unberührt bleiben soll.

Hier habe man nicht nur den Platz für einen zeitgemäßen Neubau, argumentierte Spanberger. Sondern auch für eventuelle Anbauten, sollte die Schule weiter wachsen. Überdies ergäben sich Synergien: Ähnlich wie in Rettigheim, wo Kindergarten- und Schulkinder gemeinsam im neuen Kinderhaus "Arche" zu Mittag essen, könnte der Tairnbacher Kindergarten "Senfkorn" die Mensa der neuen Schule mitnutzen. Zudem sei die Schützenstraße ein verkehrsberuhigter Bereich, damit wären die Kinder weg von der viel und schnell befahrenen Ortsdurchfahrt, "in Sachen Sicherheit ein deutlicher Mehrwert". Spanberger war sich bewusst, dass dies ein schwieriger finanzieller Kraftakt sein wird, zumal er auch nur mit einer maximalen Förderung von 30 Prozent durch die öffentliche Hand rechnete. "Aber die Vorteile des Neubaus überwiegen deutlich."

Eine einigermaßen variable Nutzung sei für das alte Schulhaus "nicht erkennbar", so Spanberger, der trotzdem hoffte, dass das ortsbildprägende alte Schulhaus eine Zukunft habe, eventuell durch einen Investor. In jedem Fall müsse auch ein städtebauliches Konzept erstellt werden: für Ortsmitte mit neuem Schulhaus ebenso wie für den Bereich um das alte Gebäude. Daher plant die Verwaltung, hierfür einen Architektenwettbewerb auszuschreiben.