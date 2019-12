Mühlhausen-Rettigheim. (pol/rl) Am Sonntagmorgen entdeckte ein Anwohner kurz nach 7 Uhr, dass das Holzlager in einem Geräteschuppen an einer Scheune in der Wiesenstraße brannte.

Die sofort verständigte Rettigheimer Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Dach des mit dem Schuppen verbundenen Haupthauses, auf dem sich eine Fotovoltaikanlage befindet. Das Haus wird laut Polizeibericht derzeit kernsaniert und nicht bewohnt wird.

Die Wehrleute mussten das Holzlager teilweise abtragen, um tiefere Glutnester zu erreichen und abzulöschen. Der Einsatz zog sich dadurch bis gegen 9.30 Uhr hin.

Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine technische oder natürliche Brandursache liegen derzeit nicht vor, weshalb die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun ermitteln.

Wer vor Ort etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich beim Kriminaldauerdienst (Telefon 0621/174-4444) oder beim Polizeirevier Wiesloch melden (Telefon: 06222/5709-0).