Mühlhausen. (seb) Die Notwendigkeit war unumstritten und über die Kostensteigerungen wunderte sich keiner mehr: Mühlhausens Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Computer und übrige EDV-Ausstattung des Rathauses für rund 90.000 Euro zu erneuern (im Haushaltsplan waren nur 70.000 vorgesehen). Zuletzt war das 2011 geschehen, angesichts der technologischen Veränderungen wird es also Zeit, wie Sascha Lang vom Rechnungsamt darlegte: Üblich seien EDV-Modernisierungen alle vier Jahre.

Neben Computern, Monitoren und weiterer Hardware (58.000 Euro) wird auch die Software vom Betriebssystem bis zu speziellen Verwaltungsprogrammen modernisiert (17.000), dafür arbeitet man mit dem Rechenzentrum Iteos zusammen (14.000). Die Datenübertragungsrate steigt von 1,3 Megabit die Sekunde auf 25 (Download) beziehungsweise fünf (Upload) MBit die Sekunde, zudem sinken die Internetkosten der Gemeinde.

Zwei dringende Anliegen beschäftigten die Gemeinderäte: dass die neuen Systeme auch gepflegt und auf dem neusten Stand gehalten werden, daher müssten die Mitarbeiter auch angemessen geschult werden, und dass das Ratsinformationssystem endlich wie versprochen funktioniert. Momentan seien den Räten beispielsweise Volltextsuchen im Archiv noch nicht möglich.

Öffentliches WLan (drahtloser Internetzugriff) gehört für den Rat heute einfach dazu. Man beschloss daher einstimmig, mit den Bereichen an Kraichgauhalle und Rathaus mit Bürgerhaus nächstes Jahr anzufangen. An der Kraichgauschule gibt es bereits WLan, das für die Kraichgauhalle bei Kosten von rund 4500 Euro erweitert werden kann.

Auf Empfehlung des Rechenzentrums Iteos hat man sich für Rat- und Bürgerhaus an eine Firma gewandt, die Betrieb, Wartung und vor allem die Verantwortung voll übernimmt, falls Nutzer Gesetze übertreten, beispielsweise durchs Herunterladen geschützter Inhalte. Einmalig kosten an Rat- und Bürgerhaus die Hardware (vor allem Antennen) und Dienstleistung knapp 3600 Euro, der Internetanschluss einmalig 163 und monatlich 43 Euro. Um Kosten zu reduzieren, soll beim Internetzugriff zunächst Werbung geschaltet werden, vorzugsweise von Mühlhausener Firmen.

Geprüft werden zeitnah auch Möglichkeiten, WLan an Schule und Gemeindezentrum in Rettigheim sowie am Tairnbacher Schloss anzubieten.