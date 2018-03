Mühlhausen. (pol/mün) Mit knapp zwei Promille Alkohol intus kam ein 38-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Sternweilerstraße im Mühlhausener Ortsteil Tairnbach von der Straße ab und krachte gegen einen geparkten VW Polo. Der Fahrer war von Balzfeld kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs.

Beim Eintreffen der Polizei stand der Fahrer neben seinem Auto, aufgrund seiner "Alkoholfahne" wurde ein Test durchgeführt. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt und wurden abgeschleppt.