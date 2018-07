Mühlhausen. (pol/mün) Das Ausmaß dieses Brandes war am frühen Freitagabend noch nicht abzusehen. Gegen 18.30 Uhr wurde bei der Polizei gemeldet, dass ein Sattelzug auf der Bundesstraße B39 bei Mühlhausen in Brand geraten war. Ein Reifen des Aufliegers brannte, teilt die Polizei mit.

Als der 24-Jährige Lkw-Fahrer dies bemerkte, hielt er kurzerhand an, koppelte seinen Auflieger von der Zugmaschine ab und fuhr diese einige Meter nach vorne. So wollte er die Maschine vor den Flammen schützen.

Das gelang zwar, doch das Feuer griff auf den Aufbau des Auflegers über und das Silo wurde beschädigt. Drei bis vier Tonnen Getreide traten aus und verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.

Der polnische Lkw-Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die B39 musste zwischen Mühlhausen und Rotenberg in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Polizei war mit vier Streifenwagen des Polizeireviers Wiesloch im Einsatz.

Die Feuerwehren aus Mühlhausen und Rettigheim waren mit 32 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

Der Auflieger wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Beseitigung des Getreides und die Fahrbahnreinigung, einhergehend mit der Vollsperrung, dauerten gegen 23 Uhr am Freitagabend noch an, so die Polizei.