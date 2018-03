Mühlhausen. (seb) Umdenken und neue Wege gehen: Das wird von Mühlhausens Verwaltung und Rat gefordert, nun, da man aufs neue Haushaltsrecht, die Doppik, umgestellt hat. So machte Bürgermeister Jens Spanberger jetzt in seiner Haushaltsrede, in der er nicht nur die Vorhaben für dieses Jahr, sondern auch für 2019 schilderte, deutlich, dass man zwar "fast rekordverdächtige" Einnahmen verzeichne - doch unterm Strich ein leichtes Minus von rund 55.000 Euro stehe. Das stand bei der Einbringung des Haushalts in der Sitzung davor noch nicht exakt fest. Der Rat stimmte dem Zahlenwerk einhellig zu.

Grund fürs Minus ist, dass jetzt der Ressourcenverbrauch vor allem in Form der Abschreibungen einberechnet wird, derzeit noch sind die über 1,4 Millionen eine fundierte Schätzung, da die Eröffnungsbilanz mit Erfassung des gesamten Gemeindevermögens (etwa Gebäude, Inventar, Straßen, Fahrzeuge) voraussichtlich noch bis Ende 2019 dauert.

Erträge und Aufwendungen liegen bei etwas über 17 Millionen Euro, wie Spanberger auch anhand von Grafiken darlegte. Wichtigste Einnahmeposten sind Steuern und Abgaben (8,53 Millionen), Zuweisungen (sechs Millionen) sowie Gebühren und Beiträge (2,66 Millionen). Auf der Ausgabenseite stehen Personal (4,35 Millionen), Unterhaltungsmaßnahmen (2,75 Millionen), Umlagezahlungen (6,43 Millionen) sowie gut zwei Millionen an weiteren Aufwendungen.

Rein was die tatsächlichen Geldflüsse angeht, erwirtschaftet die Gemeinde 2018 voraussichtlich einen Überschuss von gut 1,1 Millionen und verfügt zudem über drei Millionen an liquiden Mitteln, die frühere Allgemeine Rücklage, die mit der Doppik-Einführung aufgelöst wurde.

Das genügt aber nicht ganz fürs umfangreiche Investitionsprogramm - Spanberger konzentrierte sich auf die größten Maßnahmen, die auch ins Jahr 2019 hineinreichen: für die Feuerwehr (460.000 ), Schule und Kindergarten (2,45 Millionen), Haupt- und weitere Straßen (1,4 Millionen), Hochwasserschutz (700.000 ), Friedhof Rettigheim (250.000 ), Bauhof (1,4 Millionen) und Grunderwerb (300.000 ). Dieses Jahr werden also insgesamt über 5,1 Millionen, nächstes Jahr mehr als 3,7 Millionen investiert. In beiden Jahren werden wohl Kreditaufnahmen von drei Millionen nötig und die bisher selbst auferlegte Höchstgrenze von 1000 Euro pro Kopf (8,8 Millionen) überschritten. Momentan ergeben Kredite laut Spanberger aber noch Sinn, da das Zinsniveau nach wie vor niedrig ist.

Das könnte sich aber bald ändern und vor allem wegen des dringenden Wunschs, die Schulden zügig abzubauen und ein positives Haushaltsergebnis zu erreichen, möchte der Bürgermeister Mühlhausen zirka ab 2020 eine "entschleunigte Phase" verordnen: Man müsse sich wieder Handlungsspielräume eröffnen. Wie auch die Sprecher der Fraktionen bedankte der Bürgermeister sich herzlich beim Verwaltungsteam, insbesondere dem Rechnungsamt, für den geleisteten Kraftakt der Haushaltsumstellung.