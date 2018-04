Von Jonas Hemmelskamp

Mühlhausen. Sam Childers, 56, tätowierte Arme, Schnauzbart, trat im Harley-Davidson-Hemd vor das Publikum in der Bernhardushalle. Der "Machine Gun Preacher" war auf Einladung von Familie Beigel mit Unterstützung durch Pfarrer Dr. Thomas Stolle gekommen, um von seinem Leben und seinem Wirken im Südsudan zu berichten. Er spricht mit lauter Stimme auf Englisch - ohne Mikrofon, das hat seine Übersetzerin. Zunächst lobt er die Schönheit Mühlhausens, das er schon etwas besichtigt habe. Dann beginnt er.

Viele Menschen wüssten nicht, dass Kinder in Afrika mit 15 Jahren das Waisenhaus verlassen müssten. Davon endeten 70 Prozent in der Prostitution. Seine Organisation kümmere sich bis zum 26. Lebensjahr um die aufgenommenen Kinder. Wer nicht für höhere Schulbildung gemacht sei, könne eine handwerkliche Ausbildung erhalten. Er sagt: "Diese Kinder sind meine Kinder." Er gebe ihnen Schulbildung, Essen und Kleidung. 380 Kinder habe er in Obhut. 12.000 Mahlzeiten gebe er am Tag aus, obwohl 40 Prozent der Schützlinge nur eine Mahlzeit am Tag erhalten könnten. Junge Frauen würden für die Arbeit in Hotels oder Restaurants ausgebildet, man unterrichte Landwirtschaft und Bewässerung, Käseherstellung, das Räuchern von Fleisch.

Seine Frage: "Wie kann ich jemanden Selbsterhaltung beibringen, wenn ich es selbst nicht kann?" Sein Ziel daher: Seine Organisation soll sich in drei bis sechs Jahren selbst versorgen können. Einige seiner Gebäude in Afrika seien auch dafür ausgelegt, Einnahmen zu machen. Die Leitlinie: "Wir sollten ihnen keine Fische mehr geben, sondern ihnen das Angeln beibringen."

Erst auf die Frage eines Besuchers ging er auf seinen eigenen Lebenswandel ein. Er holte weit aus: Sam Childers stammt zwar aus der Mittelschicht, kam aber schon im Alter von zwölf Jahren in Kontakt mit Drogen. "Ich war das coolste Kind in der Schule." Er wurde Mitglied einer Motorradgang. Erst im Sommer 1992 will er in einer Kirche zu Gott gefunden haben. Auslöser seien unter anderem Ausschreitungen in einer Bar gewesen, bei denen er fast getötet wurde. Im Grunde, so Childers, "habe ich mich nicht geändert. Ich fahre immer noch überall auf der Welt Motorrad, stehe immer noch einem Motorrad-Club nahe. Aber Gott hat mein Herz geändert."

Er stellt sich selbst als wohlhabend dar. Spricht von seinen 17 Häusern, der Waffensammlung. Er habe jeden Grund gehabt, nicht nach Afrika zu gehen - habe sich aber Gott gefügt. Er sieht sich als berufen - schon seine Mutter habe von Gott erfahren, dass ihr Sohn ein Prediger werde. Seit 20 Jahren habe er kein Weihnachten mit seiner Familie gefeiert. Zu beschäftigt, zu viel in Afrika. Auf die Frage eines Zuhörers, warum er keinen Kontakt zu seiner Familie habe, stockt er. "Eine schwere Frage. Nicht jeder will in den Busch, meine Tochter reiste oft mit, bis sie heiratete." Er sei geschieden. Sein Bruder aber betreue seinen Motorradladen in den USA, er habe dort sogar eine eigene Marke: MGP. Der Bruder habe auch einen Monat mit den Kindern in Afrika verbracht und dadurch Childers’ Hingabe verstanden. Seinen Namen "Machine Gun Preacher" erhielt Childers noch während des Baus des ersten Waisenhauses. Es heißt, er habe damals mit der Bibel in der einen und einem Maschinengewehr in der anderen Hand geschlafen. Die ersten Kinder rettete er auf bewaffneten Missionen vor Rebellenmilizen. Heute bringe auch die Regierung Kinder zu ihm. Die früheren Schützlinge seien heute zum Teil Polizisten, Lehrer oder Krankenpfleger.

Unterstützung erhalte er von den Baptisten, den Pfingstkirchen. Stolz ist er darauf, als bislang einziger Amerikaner den Mutter-Teresa-Gedenkpreis für soziale Gerechtigkeit für seine Arbeit in Afrika erhalten zu haben. Dies habe ihm auch Unterstützung durch katholische Kirchen eingebracht.

Warum er nach Deutschland gekommen sei? Er habe eine Botschaft: Er will den Glauben an Gott stärken. Und er wollte allen etwas mitgeben: "Missionsarbeit beginnt zu Hause, in der Heimatstadt." Er legte die Bibel weg, die er zwischendurch immer wieder in der Hand hielt. Erzählte das Gleichnis vom guten Samariter nach. Als er am Ende dann alle zum Aufstehen aufforderte, um ein Gebet für die Besucher zu sprechen, folgten die meisten der Bitte. Schließlich gab es einen leisen Applaus. Vielleicht waren viele nachdenklich.

Info: Für Fragen steht Familie Beigel unter der E-Mail k.u.k.beigel@freenet.de zur Verfügung.