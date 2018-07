Mühlhausen. (seb) Im Februar titelte die RNZ noch "Finanzielle Spielräume werden enger", als es um den diesjährigen Haushaltsplan der Gemeinde Mühlhausen ging, der erstmals "doppisch", also in der "doppelten Buchführung in Konten" ausgeführt wird.

Nun wird neben dem "sportlichen Investitionsprogramm", wie es damals hieß, auch der Ressourcenverbrauch, etwa der Werteverlust des Gemeindebesitzes, direkt abgebildet und ins ordentliche Ergebnis einbezogen - daher standen durchaus Sorgenfalten auf den Stirnen von Rat und Verwaltung, als laut Plan ein leichtes Minus erwartet wurde und für 2019 sogar Deckungslücken befürchtet werden mussten.

Für den Moment aber sind die Sorgenfalten verschwunden: "Die Gemeinde hat gut geplant und die Mai-Steuerschätzung fiel sehr erfreulich aus": So leitete Bürgermeister Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Halbjahresbericht zum Haushaltsvollzug ein. Auf der Einnahmenseite sei fast alles im Plan und "die Gewerbesteuereinnahmen sind kometenhaft angestiegen", berichtete er erfreut.

Kämmerer Helmut Bechtold gab nähere Erläuterungen und ging auf den Übergang zur Doppik in diesem Jahr ein: "Am Anfang hat es noch geknirscht", für alle sei es natürlich eine große Umstellung gewesen, "aber inzwischen läuft es".

Einkommens- und Umsatzsteueranteil sowie Zuweisungen belaufen sich laut Bechtold nach wie vor auf gut zehn Millionen, was wirklich eine äußerst willkommene Überraschung darstelle, sei die Gewerbesteuer, die "trotz ohnehin schon höherem Planansatz" rekordverdächtige Höhen erreiche: "Sie liegt 1,25 Millionen über der Prognose, bei 2,5 Millionen Euro", so Bechtold.

Die weiteren Erträge und Aufwendungen seien alles in allem im Plan, so sei der Grunderwerb zwar etwas teurer ausgefallen, das werde aber durch Mehreinnahmen aus Grundstückserlösen mehr als kompensiert. Kredite werde man wohl nicht in vollem Ausmaß in Anspruch nehmen.

"Wir erwarten ein sattes Plus", so Helmut Bechtold: Das ordentliche Gesamtergebnis werde gut eine Million Euro betragen. Wie gewohnt goss er Wasser in den Wein, schließlich müsse ein finanzstärkeres Mühlhausen in den kommenden Jahren dann mit höheren Umlagezahlungen und geringeren Zuschüssen rechnen.

Doch dass man bereits jetzt die neue Ergebnisrücklage aufstocken könne, sei eine gute Nachricht und eine wertvolle Basis für die kommenden Jahre.