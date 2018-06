Mühlhausen. (rö) "Einige Leute halten Fußball für einen Kampf auf Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es weit ernster ist", hat Bill Shankly einmal gesagt. Dass man auch deutlich entspannter mit dem Thema Fußball und den unweigerlich damit verbundenen Misserfolgen (wo Sieger sind, gibt es eben auch Verlierer) umgehen kann als der frühere Meistertrainer des FC Liverpool, beweist dieser Tage die Pizzeria "Da Giovanni" in Mühlhausen. "WM-Spezial", wirbt das Schild vor der Tür und verspricht, "bei jedem Italien-Sieg" gehe "jede mittlere Pizza aufs Haus". Das ist witzig und herrlich selbstironisch, denn wie längst nicht nur Fachleute wissen, darf das fußballverrückte Italien überhaupt nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen, sondern musste in der Relegation gegen - ausgerechnet - Schweden die Segel streichen. Vielleicht schaffen es ja auch die erfolgsverwöhnten hiesigen Fußball-Fans, das Aus gegen Südkorea ähnlich humorvoll zu verarbeiten. Es muss ja deshalb niemand Freischnitzel beim nächsten deutschen WM-Sieg anpreisen ...