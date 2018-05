Walldorf. (RNZ) Das Mobilfunknetz in Walldorf soll verbessert werden. Ob und wie das möglich sein könnte, ist Thema eines Informationsabends, zu dem die Stadt am Mittwoch, 27. Juni, um 19 Uhr in den Ratssaal des Rathauses einlädt. Seit Längerem steht bei der Stadt die Verbesserung der Mobilfunkversorgung auf der Agenda, denn es gibt in Walldorf bislang kein flächendeckendes Netz. Dadurch sind - vor allem im Norden und Osten der Stadt sowie in Teilen des Stadtkerns - Mobilfunktelefone schlecht erreichbar und der Internetzugang langsam.

Nach Angaben der Netzanbieter, die die Stadt bereits kontaktiert hat, kann diese Situation nur über Stationen im Stadtgebiet verbessert werden. Vor allem das Rathaus und in einem weiteren Schritt die Astoria-Halle würden sich als Standorte für Mobilfunkmasten eignen. Am 27. Juni begrüßt Bürgermeisterin Christiane Staab als Experten Professor Dr. Gerhard A. Wiesmüller von der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin in Köln und Diplom-Ingenieur Markus Ridder von der Firma IMST in Kamp-Lintfort. Sie werden ausführlich informieren und gerne auf Fragen aus dem Publikum eingehen.

Ab sofort können Interessierte bereits Fragen hierzu unter der städtischen E-Mail-Adresse mobilfunk@walldorf.de einreichen. Die beiden Experten werden diese Fragen, soweit möglich, am 27. Juni beantworten und natürlich auch auf alle an diesem Abend gestellten weiteren Fragen eingehen. Die Fragen sollten online bis zum 20. Juni gestellt werden. Es werden lediglich die Fragen, nicht jedoch die Absender gespeichert, so die Stadt.