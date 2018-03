Zu den vielen verschiedenen Kunststücken, die die jungen Artisten des Mitmachzirkus Sorriso bei der Gala an den Zeltspektakel-Wochenenden zeigen, gehören Kapriolen am Vertikaltuch, hoch unter der Zirkuskuppel. Foto: Pfeifer

Walldorf. (seb) "Aber verrat’ noch nicht alles", bittet der Sultan. Er und seine Untertanen möchten natürlich das Interesse an den Galavorstellungen des Mitmachzirkus "Sorriso" am kommenden Wochenende wecken. Aber den 45 Kindern im Alter zwischen neun und 13 Jahren, die im Rahmen es Walldorfer Zeltspektakels zu Artisten werden, ist sehr wichtig, dass den Zuschauern die Überraschung nicht verdorben wird.

So möchte es der Sultan, der elfjährige Jannis, bei verlockenden Andeutungen belassen: Spektakulär werden die Darbietungen der tollkühnen jungen Artisten, eingebettet in die bekannte Geschichte aus "1001 Nacht". Mit scharfen, spitzen und feurig-heißen Requisiten werden die Fakire Kunststücke zeigen, die dem Publikum sicher den Atem stocken lassen. Unter der Zirkuskuppel schlagen Akrobaten im Luftreif oder am Vertikaltuch komplexe Kapriolen. Jongleure und Diabolo-Spieler weben flirrende Muster in die Luft und natürlich dürfen die Spaßmacher zwischendurch nicht fehlen. "Alles, was dem Sultan gefällt", erklärt Jannis. Der ist nämlich gemeingefährlich, hat gerade seine Frau hinrichten lassen, will blindlings Raketen abschießen, Häuser in Naturschutzgebiete und Grenzmauern auf Kosten anderer bauen. "Das Volk hält ihn mit Zirkuskunst friedlich", erklärt Jannis.

Seit Dienstag proben die Zirkuskinder täglich über Stunden hinweg und freuen sich über ständige Verbesserungen und Verfeinerungen ihrer Kunststücke. Ihr Gelächter, wenn mal etwas schief geht, und ihre Jubelrufe, wenn sowohl Technik als auch lässig-anmutige Präsentation endlich passen, hört man schon von Weitem. "Super" ist ihre einhellige Meinung zum Zirkus.

Jannis ist zum zweiten Mal dabei, "der Zirkus gefällt mir sehr gut, ich komme immer wieder gern". Dem stimmt der zehnjährige Simon zu, der ebenfalls schon ein Mal "Sorriso"-Artist war. Kurz deutet er Kunststücke mit brennenden Fackeln an und versichert: "Die Trainer passen auf." Jannis ergänzt: "Die sitzen nicht hinten und trinken Kaffee, wenn wir mit Feuer spielen." Und überhaupt: "Ob die Kunststücke so schwierig und gefährlich sind, wie sie aussehen, ist eine andere Frage."

"Man lernt immer etwas Neues", berichten Barbara und Siri, beide 13 Jahre alt. Am Vertikaltuch und als Bodenakrobatin tritt Barbara auf, sie ist zum vierten Mal dabei. Das fünfte Mal schon wird Siri zur Zirkuskünstlerin, diesmal ebenfalls als Akrobatin und beim Kugellauf. Die neunjährige Anna, Artistin am Tuch, bringt es auf den Punkt: "Ich finde es toll hier." Im Mitmachzirkus wird ihnen geboten, was sie sonst nirgendwo machen können, "hier findet jeder was", erklärt Siri. Die Artistinnen freuen sich auch immer, neue, ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen. Für sie ist der Zirkus damit - neben dem Urlaub natürlich - "ein Highlight in den Sommerferien, auf das wir uns jedes Mal freuen".

Eine wertvolle Erfahrung ist der Zirkus auf vielerlei Weise, findet Betreuer Dirk Maibauer-Scharpf vom Artistik-Theater "Mixtura Unica": sich etwas trauen, neue Fähigkeiten erwerben, Herausforderungen annehmen, gemeinsam mit anderen am großen Projekt arbeiten - und am Schluss die Gala mit dem Applaus als Belohnung.

Info: Die Galavorstellungen des Mitmachzirkus "Sorriso" finden an den Zeltspektakel-Wochenenden, 2. und 3. sowie 9. und 10. September, jeweils 15 Uhr, auf dem Grillhüttengelände hinter dem Walldorfer Tierpark statt. Karten gibt es an der Tageskasse.