Wiesloch. (RNZ) Die Stadt Wiesloch weist angesichts der niedrigen Temperaturen darauf hin, dass sie im Adelsförsterpfad 10/0 (gegenüber der KFZ-Zulassungsstelle) im Untergeschoss einen Erfrierungsschutz für obdachlose Menschen betreibt, der im Winter durchgehend geöffnet ist. Dort haben Menschen ohne Wohnung die Möglichkeit zu übernachten. Betten und Bettzeug sind vorhanden.

Außerdem gibt es in Walldorf, Wieslocher Straße 2, die Plattform (Begegnungsstätte für wohnungslose Menschen), die an Wochentagen von 11 bis 16.30 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet ist. Dort besteht die Möglichkeit, sehr günstig eine warme Mahlzeit und kostenlos Kaffee und Tee zu erhalten.

Ferner sind Duschen und Waschmaschinen vorhanden. Die Stadt ruft in ihrer Mitteilung dazu auf, nicht wegzuschauen, wenn man bei Kälte einen Menschen in Not sieht, sondern beim Ordnungsamt oder dem örtlichen Polizeirevier anzurufen.

Bei hilflosen, erfrierungsgefährdeten Menschen sollte man den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 anrufen, so der Appell. In Wiesloch kann man sich auch direkt an das Ordnungsamt (Telefon 06222/84262) oder an das Polizeirevier Wiesloch (06222/57090) wenden.