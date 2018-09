Rauenberg. (rö) "Ich darf mich schon 60 Jahre auf der Bühne bewegen", sagt Manfred Maier. "Wie lange willst du das noch machen?", fragt ihn Kasperle, die Handpuppe. "Solange mich die Leute sehen wollen und Eintritt bezahlen", kommt die Antwort. Denn, so Maier, "es gibt nichts Schöneres, als mit anderen Theater zu spielen". Aus 60 Jahren Theatererfahrung vom Darsteller bis zum Regisseur hat der Mitbegründer des Dielheimer Theater im Bahnhof das kurzweilige, theatralische Kabarett-Programm "Mensch Maier" gestrickt, mit dem er jetzt im Rauenberger Mundwerk gastierte.

Amüsant die überspitzten Erinnerungen an die Anfänge: Als Kind habe er alle Stücke gesehen, aufgeführt von den örtlichen Vereinen, "Heimatstücke, aber nicht aus unserer Heimat", sondern meist aus den Bergen. "Ich bewunderte diese Sprache, war fasziniert, auch ängstlich." Dann der Schritt zum Macher, die Gründung der "Spielgruppe ’63", für Dielheim "kulturell ein Quantensprung". Maier: "Wir wollten anders sein." Doch das erste Stück hieß "Der Bergteufel." Erst Ende der Sechziger kam die Wende, "ein Hauch der 68er wehte".

Hut und Jackett liegen längst bei Kasperle auf der Leiter, Maiers einziger Requisite. Er selbst sorgt für Lacher mit einem Sketch aus dem Friseursalon und dem Blick auf die Beteiligten am Theater: Nur die Maske ist entspannt, der Regisseur sagt, wo’s lang geht ("das hat noch nie geklappt") und die Techniker halten sich für "die Herren über Licht und Ton". Dazu noch die mäßig talentierte Laiendarstellerin Claudia - kein Wunder, dass Gastregisseur Gustav zur Waffe greift.

Dazwischen gibt’s eine tatsächlich wahre Geschichte zum Schmunzeln: Die Spielgruppe wurde in ihrer Anfangszeit auch zu Auftritten auf Vereins-Winterfeiern eingeladen, Zuschauern und Veranstaltern waren aber Schnitzel und Tombola wesentlich wichtiger. Zur großen Form läuft Maier auf, wenn er das Bühnengeschehen gnadenlos übertreibt, obwohl er sich doch nah an der Wahrheit bewegt. Kuss-Szenen auf der Bühne? "Da tun sich Amateure schwer", wie Kinder beim Händchen halten. Sein Schauspielertrick: "Man stellt sich etwas anderes vor", statt das Mädchen zum Beispiel einen Frosch zu küssen oder einen Baum zu umarmen. Das funktioniert, schwört Maier, und so war bei seiner Partnerin, deren jugendlichen Liebhaber er dereinst spielte, dann plötzlich sogar "ein leichtes Züngeln zu spüren".

An die Oper hat er als Besucher keine guten Erinnerungen: Der Freund, der ihn mitgeschleppt hatte, schlief friedlich, ihn selbst beschäftigte die drohende hohe Parkhausgebühr mehr als das dramatische Geschehen auf der Bühne. Dafür ging er in seiner Rolle als blinder Klavierstimmer tatsächlich einmal so sehr auf, dass er von der Bühne der Kulturhalle fiel - weil die Mitspielerin die vom Drehbuch vorgesehene Warnung vergessen hatte. Maier erzählt von einer Probe, bei der schon "links" und "rechts" zu einer Herausforderung wurden, von einer Schlägerei auf der Bühne mit versehentlich echten Schlägen und vielem mehr.

Am Ende gibt’s viel Applaus, als Zugabe gemeinsam mit Gudrun Göhler (Licht) zur Melodie von "Time to say goodbye" das Lied, das die beiden schon in Dario Fos "Offene Zweierbeziehung" gemeinsam gesungen hatten, und den Dank von Ulrike Ihle-Herzel, der Vorsitzenden des Vereins Mundwerkstatt. Sympathisch: Maier spendet seine Gage an den Verein und an das Theater im Bahnhof. "Das ist immer so", sagt er.