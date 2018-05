Malsch. (GW) "Der super Besuch am Samstagabend hat uns recht gegeben, dem Weinfest eine neue Form zu verleihen. Vor Jahren haben wir die längste Tafel des Kraichgaus auslaufen lassen und mit dem Weinfest auf dem neuen Dorfplatz fortgeführt. Und in diesem Jahr hatten wir am Samstagabend über tausend Gäste. Dieser große Zuspruch zeigt, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen", erklärte Organisator Harald Kempf nach zwei Tagen Malscher Weinfest.

Die Winzer verwöhnten ihre Gäste wieder auf das Beste. Der Dorfplatz war dazu fein herausgeputzt, die Straße gesperrt. Die Besucher kamen nicht nur aus dem eigenen Ort, der Malscher Wein, dank des Könnens der Winzer weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt, zog viele aus der näheren und weiteren Umgebung an. Dazu trug auch das Rahmenprogramm bei. Harald Kempf machte sich im Vorfeld des Weinfests eigens zu einer Tour durch Baden auf. Fündig wurde er in der Ortenau mit der Band "Blues Washed", die auf dem übervollen Dorfplatz prächtig unterhielt. Für die Pausenmusik sorgte Gitarrist "Frank", ebenfalls aus der Ortenau. So waren die Gäste am Samstagabend durchgehend unterhalten. Traditionell gab am Sonntag der Malscher Musikverein Konkordia unter der Leitung von Dirigentin Christina Weinmann sein Platzkonzert und erntete dafür viel Lob seitens der Zuhörer.

Mitwirkende am Malscher Weinfest waren die Weingüter Fleckenstein, Kempf, Bös, Hummel sowie die Winzergenossenschaft Kraichgau, die die Winzer von Baden vertrat. Nach dem Motto "nur das Beste für unsere Gäste" servierten die Winzer köstliche Tropfen von den Einzellagen Rotsteig und Ölbaum. Unter den rund 30 Gewächsen waren prickelnde Winzersekte und Seccos ebenso dabei wie süffige Gutsweine vom Rosé, filigrane Rieslinge, Auxerrois oder Weißburgunder sowie gehaltvolle Rotweine, im Weißweinbereich ausnahmslos vom Jahrgang 2017. An den zwei Gemeinschaftsständen konnten sich die Weinliebhaber von der Güte der Weine überzeugen, aber auch mit dem Winzer über den "Tropfen" im Glas fachsimpeln. So herrschte zwei Tage lang beste Stimmung auf dem Dorfplatz. Zumal für das leibliche Wohl bestens gesorgt war. Die Metzgerei Becker bot ihre bekannten Spezialitäten feil und wer es international wollte, war am Stand von "La Molisana" bestens aufgehoben.

Das Weinfest wurde am Samstagabend von Bürgermeisterin Sibylle Würfel und Harald Kempf eröffnet. Letzterer sagte nach dem Fest: "Wir haben den Gästen nicht nur die Möglichkeit gegeben, zwei tolle Tage in Malsch zu verbringen, sondern das große Angebot an 2017er Gewächsen kam auch einer Jahrgangsverkostung gleich. Der Verbraucher hatte hier die richtige Gelegenheit, um die Malscher Spitzengewächse zu verkosten."