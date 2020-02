Etliche Narren erinnerten mit ihrer Kostümierung an den Klimawandel. Foto: Helmut Pfeifer

Malsch. (seb) Das lautstark-fröhliche Getümmel war weithin zu hören und übertönte jede Windbö mit Leichtigkeit. Überhaupt: Sturm? Anderswo mögen Karnevalsumzüge abgesagt worden sein, aber die wahre Fastnachtshochburg Malsch kann darüber nur lachen. Und so wurde der Faschingsumzug am Sonntag wieder ein umwerfendes Spektakel, das mit originellen Ideen und liebevollen Details überzeugte und beste Laune verbreitete.

Die vielen Tausend Besucher waren in Hochstimmung und bildeten als Piraten, Löwen, Wikinger, Prinzessinnen oder auch als ganzer Schwarm Haie ein prächtiges Wimmelbild. Zusätzlich zu den Klängen von den Umzugswagen sorgten Musikzug KC Nußloch, Guggenmusik Altlossema Rhoigeischda, Musikverein Rettigheim, Trachtenkapelle Malschenberg, Guggenmusik Dambacher Galgeveggel und Musikverein Malsch für die passende Begleitung.

Eine "Clownsparade" aus Rot, die "Weiwer uff Axe", folgte dem Cabrio mit den Kurpfälzer Weinhoheiten und in Batman-Kostümen entführte der Fanfarenzug Mühlhausen nach Gotham City. Wie von Flammen umspielt waren die "Verriggde Feijaveggel" in ihren rot-orangenen Kostümen, als Eisbären traten die "Schorlebuwe" auf und den "Joker" hatten die "Clowns" gezogen, sie stellten den berühmten Bösewicht aus den Batman-Comics dar, der in der neusten Verfilmung zum Antihelden wird. Als "Scheichs", genauer als "Maier im Schleier", waren die "Mewieschene" dabei.

Den ersten Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende hatten die "Klabuschdabärlin" gestaltet, als rosa Spielzeugkaninchen mit Trommeln aus der bekannten Batterienwerbung verkündeten sie ihre Pläne, "Woi zu Watt" zu machen: Auf ihrem großen Wagen waren von komplizierten chemischen Formeln verzierte Gärtanks. Die "Hungahoogä" traten als "Vaultiere mit V" in Erscheinung.

In Kraken-Kostümen bildete die Gruppe "Bettys Eier" einen knallroten Farbtupfer, ehe die "Hawaii Bar" die "Schorle-Schoschonen" entfesselte. In Indianerkostümen tanzten sie zunächst fröhlich einher, dann aber schnappten sie sich Malsch Bürgermeisterin Sibylle Würfel und banden sie am – kunstvoll verzierten – Marterpfahl fest. Die gute Laune ließ die Bürgermeisterin sich davon nicht nehmen und tanzte trotz Knebel ausgelassen mit.

Richtig beeindruckend war zudem der riesige Indianerkopf auf dem Umzugswagen. Und schon wieder etwas zum Klimawandel: "Klimagretl" durfte beim Umzug nicht fehlen, fanden zumindest die "Elwätritsche". Den in diesem Winter offenbar schmerzlich vermissten Schnee hatten die "Scheißhäffe" dabei, freuten sich über den "Skicircus am Letzenberg" mit jeder Menge pulvrigem Weiß. Für den "Weddaumschwung" gewappnet zeigten sich die Narren vom "TSV Malsch Dream Team": Mit Regenbogen und Sonnenkronen geschmückt, waren sie kunterbunte "Weather Girls".

Eine haushohe Trutzburg auf dem Wagen, davor eine qualmende Kanone, rundherum tanzende Barone und Hofdamen und mittendrin eine riesenhafte Figur, die auf einer Kanonenkugel ritt: "Münchhausen" war der Beitrag von "Brosome" und Letzenberg-Tierpark gewidmet. Beethoven wiederum huldigte der Malscher Kraftsportverein, ebenfalls in passenden Perücken: Mit einem ausgelassenen Tanz gratulierten sie dem Komponisten zum 250. Geburtstag.

"Mia in Malsch hewwe noch Schnee", meinten die "Haubentaucher" und sagten dem "Klimawandel ade" mit einer großen Après-Ski-Party. Das Flockengestöber aus der Schneekanone legte sich in weitem Umkreis über die mitfeiernde Menge. Ein Seitenhieb aufs lokale Geschehen, ein einst geplantes Baugebiet und nötige ökologische Ausgleichsmaßnahmen, war der Beitrag der "Frauen New Age": Sie waren als farbenfrohe "Seltene Echsen vom Sauermichl" verkleidet.

Die "Mälscher Perlweinhühner" hatten sich auf "die galaktische Suche nach dem kleinen Prinzen" begeben: In silbrig-futuristischen Kostümen umschwärmten sie eine große Konfetti-Kanone, die zugleich ein Raumschiff war, auf dem das Maskottchen der Truppe ritt. "Aufs richtige Pferd" gesetzt hatten die "Vielharmonischen" als "goldene Reiter" mit Steckenpferden.

Klimafreundlich unterwegs war die Flugsportgemeinschaft Letzenberg als "Mälscher Roller Rocker": Sie fuhren tatsächlich auf Tretrollern einher, hatten die "neue Dorfscheune" zu ihrem Clubhaus erklärt und sie auf ihren Wagen gepackt – und dazu mit Windrädern und Solaranlagen versehen. "Strom für alle, Strom fer umme", versprachen sie.

Als giftgrüne Kobras schlängelten sich die "Zammegewärfelte" durch den Ort, gar nicht furchterregend, sondern aufgekratzt und leutselig. Ein "Weinfest auf Rädern" feierten die "Mälscher Buwe", sie hatten eine riesengroße Flasche dabei, aus der ein lebenslustiger Geist herauskam.

Dass sie "nicht nur mit den Wimpern klimpern" können, bewiesen die "Mälscher Feger", in große Klaviaturen gekleidet, ehe die "Tornschlebblin" als "roude Ameise" einher krabbelten. Farbenprächtig gab sich die "Graue Zone" in bunten Kostümen und mit enormen Regenbogen auf dem Wagen. Die "Golden Girls" waren als meisterhaft gestaltete Orchideen ein Hingucker.

"50 Jahre Woodstock" feierten die "Rumpsteaks" in Hippie-Outfits, Livemusik à la Jimi Hendrix wurde mit der E-Gitarre geboten, vorn auf dem Wagen rauchte ein mannsgroßer Joint. Die "Schickeria" hatte das Motto "Raben" und steckten als Spaßvögel alle mit ihrer Feierlaune an. Die "Mauläfflin" gaben sich als nette, feuerrote Ungeheuer: "Drachäää losses krachäää".

Von den sorgsam ausgearbeiteten Flügeln, Hörnern und Glorienscheinen ihrer Kostüme bis zur riesenhaften Statue, halb Engel, halb Teufel, war der Beitrag der "Hodenkobolde" beeindruckend: "Im Himmel ist die Hölle los" erklärten sie, entsprechend wild feierten Dämonen wie Engel gleichermaßen. "Die kleinen Feiglinge" wollten als "Letzeberger Weinbergwese", in Reben, Blätter und Trauben gewandet, "für eine gute Lese" sorgen.

Den Abschluss des Umzugs bildete wieder die Narrenburg der Karnevalsgesellschaft Blau-Rot, dann ging die Party in der Letzenberghalle weiter.