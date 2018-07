Malsch. (seb) Mit ihrem großen Flugplatzfest hat sich die Flugsportgemeinschaft Letzenberg ein spannendes Ereignis für die ganze Familie vorgenommen. Und das ist wieder gelungen, bot sich den vielen tausend Besuchern am vergangenen Wochenende doch ein faszinierendes Wimmelbild aus flinken Flugzeugmodellen, Tandemsprüngen mit dem Fallschirm und teils über 70 Jahre alten Ein- und Doppeldeckern mit dröhnenden Sternmotoren.

Die kleinen Besucher konnten mit selbst gebastelten Fliegern spielen oder sich bei kleinen olympischen Spielen austoben, Jugendliche und Erwachsene strömten in Scharen zum Konzert der Partyband "Friends live" am Samstagabend. Gestern Morgen rundete der gut besuchte Frühschoppen mit Blasmusik vom Ensemble "Blechkraft" das musikalische Angebot ab.

Nicht nur für Fans waren Maschinen wie Broussard, Stearman, Yak 52 oder Super Six interessant, die für Kenner das "wahre Fliegen" verkörpern. "Da gibt es keine Warn- oder Assistenzsysteme", erklärt Rüdiger Kling. "Pur, unverfälscht und direkt", schwärmt Hanno Musielack vom Flugerlebnis. "Praktisch alles ist mechanisch, der Pilot hat die volle Kontrolle - und eben die volle Verantwortung", erklärt Guido Voss.

Blickfang war die Boeing Stearman, bekannt aus Filmen wie "Pearl Harbour". Ab 1940 gebaut, diente der Doppeldecker vor allem der Ausbildung beim US-Militär. "Von der gibt es nur noch eine Handvoll", so Rüdiger Kling. Er ist im Vorstand des Vereins "Flugwerk Mannheim", am City Airport stationiert, das die Letzenberg-Flieger gern beim Flugtag unterstützt. Mit drei Oldtimern aus ihrem großen Hangar, der "Schatzkiste", war man diesmal zur Stelle, außerdem waren Mitglieder mit Privatmaschinen dabei, darunter der französische Truppentransporter Broussard, sofort erkennbar am Doppelleitwerk und am Sound.

Mit 14 hatte er seinen Erstflug, so Kling, Geschäftsführer eines Industrieunternehmens. Bei Doppeldeckern "blieb ich hängen", keine elektronischen Helfer, zur Navigation "wird die Landkarte auf den Schenkel geschnallt, damit sie nicht wegfliegt", den Wind im Gesicht: "Das ist ein Traum." Hanno Musielack am Steuer der Stampe SV 4b, einer 1940 gebauten Militärmaschine, kann das nur bekräftigen und ergänzt: "Ich habe den höchsten Respekt vor der Ingenieurleistung damals" - ehe er die teils außen am Rumpf angebrachten Instrumente, großteils Originale, prüfte und mit einem Passagier zu einem Rundflug bei fantastischem Wetter startete.

"Mir gefällt, dass sie kein Limit hat", sagte Bertram Brecht vom Flugwerk über die Yak 52, einst russische Trainingsmaschine und voll kunstflugtauglich. 430 PS liefert der Neun-Zylinder-Sternmotor. Beruflich fliegt Bertram wie viele der beteiligten Piloten die großen Passagierjumbos ("Computer mit Flügeln") ist aber "seit sieben Jahren begeistert" von diesem Oldtimer. So rustikal der wirkt, ist er doch alles andere als grobschlächtig, verfügt beispielsweise über erstaunlich komplexe Druckluftsysteme. Die Yak sei "auf plus 7g und minus 5g ausgelegt", so Brecht (gemeint ist das sieben- fünffache der Erdbeschleunigung), "und dem Menschen geht bei 6g das Licht aus".

Kunstflug war unter anderem auch in einem Pitts-Doppeldecker und einer Extra 300 geboten, einer modernen, reinrassigen Kunstflugmaschine. In der North American AT-6 Super Six malte Guido Voss mit Rauchfahnen bei Loopings, Rollen oder Aufschwüngen verschlungene Figuren an den Himmel. Am Boden macht die Super Six einen wuchtigen Eindruck mit ihren 2,4 Tonnen, die glücklicherweise von einem auf 800 PS aufgemotzter Sternmotor vorangetrieben werden. Das Basismodell war ein verbreitetes Trainingsflugzeug, bis 1984 auch bei der Bundeswehr. Voss ist aus Tübingen und mit Mechanikerin Melissa Rudolf aus Würzburg ("Ich schraube schon immer - nur an alten Sachen, vom Oldtimer-Auto bis zum Flugzeug") im Luftsportverein Degerfeld aktiv. Die Oldtimerflugzeuge sind für ihn, Berufspilot, und sie, Webdesignerin, ein faszinierend-anspruchsvolles Hobby. Die Super Six hat Voss selbst restauriert. Als er sie das erste Mal sah, war sie komplett zerlegt: "Die musste ich haben, so ein Flugzeug wollte ich schon immer - es ist einfach schön."

Wie gebannt verfolgten die Zuschauer das Geschehen am Himmel. Mit Rauchfahnen machten die Kunstflugpiloten ihre Manöver gut verfolgbar. Foto: Pfeifer

Drei Ziele verfolgen die Flugsportler vom Letzenberg mit ihrem Fest, wie Philipp Bender und Jochen Hinrichs erklärten. Spaß und Unterhaltung wollen sie einem möglichst breit gefächerten Publikum bieten - "was uns immer gelungen ist", so Bender stolz. Sie wollen ihre Heimatgemeinde als interessanten Ort mit vielen Facetten repräsentieren - und natürlich mit Speisen und Getränken genug verdienen. Schließlich finanzieren sie so die Vereinsaktivitäten das Jahr über und können jungen Leuten - der Verein kooperiert unter anderem mit Leibniz-Gymnasium Östringen und Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch - den Flugunterricht zu günstigen Konditionen anbieten.

Gut 150 Helfer, großteils Mitglieder und Freunde, waren während, vor und nach dem Fest aktiv - "ohne sie könnten wir das nicht stemmen", betonte Hinrichs dankbar. Die verschiedensten Bereiche mussten abgedeckt werden, von der Logistik über das Kinderprogramm bis zur Sicherheit. Apropos: Dem Verein ist es gelungen, dank guter Kontakte professionelle Flugleiter praktisch direkt aus dem Stuttgarter Tower zu gewinnen, die ehrenamtlich das Geschehen auf dem Flugfeld überwachen.