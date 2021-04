Von Sophia Stoye

Malsch. Es ist der letzte Schritt, bevor die Arbeiten am Malscher Dorfplatz endgültig abgeschlossen sind und sich die Letzenberg-Gemeinde über eine neue Ortsmitte freuen kann. Derzeit fehlt nur noch die gärtnerische Gestaltung, über die der Rat am Dienstag ausführlich sprach. Die Diskussion entbrannte dabei vor allem über die Frage, inwiefern die geplante Bepflanzung Veranstaltungen wie dem Mälscher Markt oder dem Karnevalsumzug standhalten kann.

Konkret ging es um die Bepflanzung von vier Beeten: In Beet A befinden sich Gedenkstein und Infotafel zur ehemaligen Synagoge, die früher einmal auf dem Dorfplatz stand. Das Beet B liegt gegenüber, an der Brunnengasse. Beet C zeigt Richtung Ringstraße und das gegenüber liegende Beet D befindet sich in Richtung des Gasthauses Rose.

Um auch bei der Bepflanzung an die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Malsch zu erinnern und die Verbindung zum Standort der ehemaligen Synagoge zu schaffen, wurden von Bürgerinnen und Bürgern sechs verschiedene Pflanzenarten vorgeschlagen. Aufgrund der Standortbedingungen kam nur eine davon in Frage: die weiß blühende Madonnen-Lilie. Sie wird um den Gedenkstein und die Tafel herum gepflanzt. Das Planungsbüro "Koplangruppe" aus Karlsruhe/Hagenbach schlug weitere sieben Pflanzenarten sowie eine Baumart vor, die die Gemeinde auch in ihrem Beschlussvorschlag vorsieht. Darunter zum Beispiel einen Fingerstrauch oder zwei Berberitzen-Arten.

Insgesamt sollen 1500 Pflanzen gesetzt werden, die dafür notwendigen Arbeiten kosten die Gemeinde etwas mehr als 25.000 Euro. Dazu kommen noch Ausgaben in Höhe von 3600 Euro für vier Holzbankauflagen, die auf die bereits bestehenden Betonbänke montiert werden. Inklusive weiterer Nebenkosten ergibt sich ein finaler Betrag von 38.000 Euro, den Malsch aufwenden muss. Eigentlich hatte die Gemeinde auf Unterstützung aus dem Leader-Förderprogramm gehofft, "das klappt leider nicht", so Bürgermeisterin Sibylle Würfel. Das Sanierungsgebiet erfülle nicht die Voraussetzungen für eine Leader-Förderung.

In einem Änderungsantrag schlug die Grünen-Fraktion unter anderem vor, im Beet D statt einer flächigen Begrünung eine ein Meter hohe Hecke anzupflanzen. "Wir haben Bedenken, dass bei Veranstaltungen die Pflanzen niedergetreten werden", erklärte Tanja Becker-Fröhlich, "eine Hecke stellt eher eine Barriere dar".

Darüber hinaus forderte die Fraktion, die Menge der Pflanzen um 500 auf 1000 Stück zu reduzieren. "Wir halten den bisherigen Vorschlag für überdimensioniert", heißt es in dem Änderungsantrag. Die Pflanzen bräuchten Platz zum Wachsen. Wolfgang Müller-Hertlein, der zuständige Leiter des Planungsbüros, widersprach der Idee ausdrücklich, wie Hauptsamtleiter Frank Herrmann den Ratsmitgliedern übermittelte. "Man sollte bei öffentlichen Grünflächen immer davon ausgehen, dass nur rund 60 Prozent der gesetzten Pflanzen übrig bleiben", begründete Herrmann. Deshalb seien sie im Entwurf so eng beieinander geplant, damit auch nach Schäden durch Veranstaltungen, Vandalismus oder Unachtsamkeit ein schönes lückenfreies Beet übrig bleibe.

Becker-Fröhlich hielt allerdings am Antrag fest: "Die Pflanzen werden ja auch noch größer, ich könnte damit leben, wenn zwei bis drei Jahre lang erst einmal ein paar Lücken zu sehen sind."

Die Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder stimmte aber dem Vorschlag des Planungsbüros zu. Grund dafür waren Bedenken, dass bei öffentlichen Beeten häufig in die Lücken getreten werde und so Trampelpfade entstünden, wie Markus Hill (CDU) ausführte. "Dort verdichtet sich dann der Boden derart, dass da gar nichts mehr wächst", so der Gemeinderat.

Dass sich laut Becker-Fröhlich direkt hinter dem Beet eine Mauer befindet und man deshalb nicht weiterkommt, hielt Hill von seiner Kritik nicht ab: "Auch eine Hecke muss man pflegen, die verliert Laub, was in den Vorgarten der Anwohnerinnen und Anwohner geweht wird – und dann kommt es zu Beschwerden."