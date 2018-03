Malsch. (RNZ) Der Kindergarten St. Franziskus in Malsch kann sich über eine großzügige Spender freuen: Das Team des Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkts mit Annette Straub, Monique Enders, Martina Klefenz und Katrin Knopf überreichte an Kindergartenleiterin Ruth Herling-Endl (v.li.) einen symbolischen Scheck über 1540 Euro. Der Spielplatz des Kindergartens ist nämlich "in Not", wie Ruth Herling-Endl erklärte: Weil er in die Jahre gekommen ist, steht eine Komplettsanierung an. Das Außengelände soll fantasievoll und kreativ für die Kinder gestaltet werden, doch fehle trotz Zuschuss von Gemeinde und Pfarrgemeinde noch Geld. Deshalb werden seit Mai 2017 Spielplatzretter gesucht und viele wurden gefunden, die durch Eigenleistungen und Geldspenden das Projekt unterstützen. Mit der Spende des Kinderkleider- und Spielwarenmarkts werden ein Weidentipi, eine Bewegungsbaustelle im Freien sowie zehn Sitzsteine möglich, zeigte sich Ruth Herling-Endl sehr dankbar. Ein Dank ging auch an die vielen Helfer und Kunden des Kinderkleidermarkts, die solche Spenden erst möglich machen. Foto: Pfeifer