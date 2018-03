Walldorf. (mch) Was würdest du riskieren, um Menschenleben zu retten? Max und seine Tochter müssen sich das fragen. Sie segeln auf dem Mittelmeer, als sie ein Hilferuf erreicht, "Mayday, Mayday". Sie handeln, ändern den Kurs ihrer Jacht und informieren andere Schiffe. Doch dann die Ernüchterung: Die anderen helfen nicht, Vater und Tochter sind auf sich gestellt. Auf dem havarierten Boot sind hundert Menschen. Auf der Jacht ist Platz für dreißig. Sollen sie dennoch hinfahren und riskieren, dass sie im Kampf ums Überleben selbst verlieren und womöglich ums Leben kommen?

In nur 14 Minuten fesselt der Film "Mayday Relay" die über 70 Zuschauer im Luxor-Filmpalast Walldorf und führt sie in ein ethisches Dilemma, das tiefer kaum sein könnte: sterben oder sterben lassen. Er ist Teil der Kurzfilmreihe "Augenblicke", die die Deutsche Bischofskonferenz in diesem Jahr zum 26. Mal auf Tour durch Deutschland schickt. Seit 1992 stellt ein Fachgremium jährlich aus rund 200 Bewerbungen zehn bis zwölf Kurzfilme zusammen, die kinotauglich sind. Diese Filme sind zum Teil Abschlussarbeiten von Filmhochschulen; manche davon sogar mit Preisen ausgezeichnet. Sie sollen statt in Schubladen zu verschwinden die Zuschauer unterhalten und zum Nachdenken anregen. Der Jury kommt es darauf an, dass die Filme inhaltlich und ästhetisch hochwertig sind und vor allem: dass sie das Leben bejahen.

So wie "Ich hab noch Auferstehung". Der Film erzählt von Marco und Lisa, die online gegen ein Monster kämpfen. Als Lisa den Kontakt abbricht und ihren Account aufgibt, macht sich Marco auf die Suche nach ihr. Er findet sie und damit eine reale Schreckenswelt: Lisa ist schwer krank und stirbt. Doch Marco bleibt an ihrer Seite - mutig wie im Spiel. Bis zuletzt.

Die Zuschauer werden in eineinhalb Stunden mit jedem Film in eine neue Welt entführt. Mal geht es um den Wert der Arbeit, wenn ein Straßenkehrer beschließt, nicht länger unsichtbar zu bleiben. Dann um eine animierte Persiflage der Gesellschaft, die um Progression und Wachstum bemüht ist und ständig nach einem "Höher, Weiter und Schneller" strebt. Wieder ein anderes Mal setzt sich der Enkel mit dem Leben seines Großvaters auseinander und merkt, wie gewichtig dieses Erbe ist.

Eingeladen zu den bereits fünften "Augenblicken" im Filmpalast Walldorf hatten das Bildungswerk Forum 3 um den Gemeindereferenten der Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot, Manfred Uhl, zusammen mit Verantwortlichen der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim um Gemeindereferentin Judith Maier-Ortseifen. Nach der Filmvorführung hatten die Besucher die Möglichkeit, bei einem Glas Sekt ins Gespräch zu kommen und die Filme zu bewerten. Die Rückmeldungen fließen in die Filmauswahl für das nächste Jahr ein.

Besonders gut bewertet haben die Zuschauer - neben anderen Beiträgen - "Die Herberge", einen Kurzfilm, der auf einer wahren Begebenheit beruht und die Zuschauer Tränen lachen ließ. Wenn ein schwäbisches Ehepaar beim Wandern in Bayern einen Landgasthof aufsucht und nicht weiß, dass dieser mittlerweile ein Flüchtlingsheim ist, dann sind Missverständnisse und ulkige Situationen vorprogrammiert. Die deutsche Skepsis, die da in schwäbischem Dialekt und bayrischem Ambiente dahergewandert kommt, löst sich in dem Film auf, als das Ehepaar die Rechnung verlangt und klar wird, dass es hier nicht um Gastgewerbe, sondern um Gastfreundschaft geht. Zum Abschied weisen die "bayrischen" Flüchtlinge den Deutschen sogar den Weg, denn sie kennen sich vor Ort besser aus als die Urlauber - schließlich "sind’s ja von hier".

Am Montag, 19. März, ist die Kurzfilmreihe "Augenblicke" noch einmal in der Region zu Gast und nimmt die Zuschauer erneut mit auf eine Reise durch aktuelle politische und gesellschaftliche Themen, in die Tiefe menschlicher Gefühle und in die komischsten Situationen, die das Leben so schreibt. Beginn ist dann um 19 Uhr im Central-Kino Ketsch.