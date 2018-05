Walldorf. (rö) Die SPD-Fraktion im Walldorfer Gemeinderat hatte die Errichtung einer festen Luftmessstation beantragt und deren Aufnahme ins Messnetz der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW). Das diene der Kontrolle der Lufthygiene auf Walldorfer Gemarkung und ergebe sich aus Klimaschutzkonzept und Umweltagenda, hieß es in der Begründung, in der als mögliche Standorte die Kreuzung Landesstraße L723/Dietmar-Hopp-Allee sowie innerstädtisch die Drehscheibe vorgeschlagen wurden.

Im Gemeinderat wurde die Entscheidung darüber zunächst einmal aber vertagt, da man mit der Antwort der Landesanstalt nicht zufrieden war. Die LUBW hatte der Stadt mitgeteilt, dass man derzeit eine Neukonzeption der temporären Spotmessungen in Baden-Württemberg erstelle, in deren Rahmen auch hochbelastete Straßen in Walldorf mit betrachtet werden sollen. Messbeginn solle 2019 sein. Die Verwaltung schlug dem Rat vor, die Entscheidung über eine eigene Messstelle bis zum Vorliegen dieser Neukonzeption zu vertagen - was nicht im Sinne der Antragssteller war: "Die indifferente Haltung dieser Vorlage hat mich etwas enttäuscht", sagte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD).

Man habe keine vorübergehenden Spotmessungen beantragt, sondern eine dauerhafte Station und sehe Klärungsbedarf mit der LUBW. Eine Errichtung Ende 2019 sei zudem zu spät. "Wir möchten, dass Sie nacharbeiten", forderte sie die Verwaltung auf, noch einmal nachzuhaken. Wenn die LUBW keine Station errichten wolle, beantrage die SPD, die notwendigen Mittel (5800 Euro/Jahr) im Haushalt bereitzustellen.

Der Vertagung konnten sich die anderen Fraktionen anschließen. "Die Messstation macht die Luft nicht reiner", sagte allerdings Werner Sauer (CDU), eine Meinung, der sich Günter Lukey (FDP) anschloss. "Was machen wir mit den Ergebnissen?", blickte Walter Hecker (Grüne) in die Zukunft.