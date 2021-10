Mühlhausen. (obit) Nun werden auch für die Schulen in Mühlhausen Luftfilter angeschafft. Diese gibt es bereits in mehreren Schulen in der Region. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus unterbunden werden. "In der kalten Jahreszeit wird nicht dauerhaft gelüftet", erklärte Bürgermeister Jens Spanberger in der vergangenen Ratssitzung. Die Geräte sollen einen "möglichst hohen Schutz vor Viren" bieten. Spanberger bestätigte auf RNZ-Nachfrage, dass die Verwaltung die Geräte in den kommenden Tagen beschaffen wolle. Der Gemeinderat hatte sich einstimmig auf die Beschaffung von 29 mobilen Luftfiltern für die Kraichgauschule, die Grundschule Tairnbach und die Grundschule Rettigheim geeinigt.

15 mobile Filter sollen in der Kraichgauschule für saubere Luft sorgen, sechs in der Grundschule Tairnbach, acht in Rettigheim. Insgesamt müssen dafür etwa 52.000 Euro aufgewendet werden, 50 Prozent werden bezuschusst. Die Luftfiltergeräte in Rettigheim sind allerdings nur "kurz" im Einsatz, denn die Verwaltung Mühlhausens verfolgt einen anderen Ansatz. Dort soll eine stationäre Anlage eingebaut werden, die die Luft sauber hält. Eine Sanierung oder ein Neubau sei hier mittelfristig, im Vergleich zu den anderen Schulen, nicht vorgesehen, heißt es in der Vorlage. Die Kosten belaufen sich dafür auf 300.000 Euro, 240.000 Euro werden vom Bund bezuschusst. Dazu kommen noch 55.000 Euro für Ingenieurleistungen. Die Rettigheimer Filter könnten nach dem Einbau der stationären Anlage anderweitig eingesetzt werden, wie Spanberger erklärt: "Das Geld ist nicht verloren."

Das Vorgehen der Verwaltung stieß im Rat auf breite Zustimmung. Stephanie Kretz (CDU) sprach von einem "guten Vorschlag", um "reibungslosen Unterricht zu gewährleisten." Holger Schröder (SPD) betonte, dass "zügig" gehandelt werde müsse und sagte: "Jetzt sind die Kinder dran." Rebecca Opluschtil freute sich über den "breiten Konsens, auch für die stationären und mobilen Anlagen." CDU-Rat Holger Meid betonte, dass es schlimm sei, dass man die Corona-Krise benötige, um den Schulträger zu überzeugen, "solche Anlagen zu ermöglichen." Dominique Odar (SPD) konnte sich hier eine Spitze, die für Lacher sorgte, nicht verkneifen: "Ich kann dir empfehlen, SPD zu wählen."