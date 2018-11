Von Hans-Joachim Of

Wiesloch. Der Wieslocher Singer/Songwriter, Bandleader und Pianist Christoph Engelsberger, der schon als Kind professionelle Studioluft als Solist schnupperte und später als Sänger bei diversen Schulbands als Frontmann agierte, spielt deutsche Lieder. Jetzt legt der 36-jährige Künstler, im Hauptberuf Lehrer am Bruchsaler Heisenberg-Gymnasium, sein neues Album "Mitten im Leben" vor, das am vergangenen Samstag bei einer CD-Release-Party im Kulturhaus Wiesloch von einem Publikum aller Altersklassen stürmisch gefeiert wurde.

Herausragend und berührend sind die authentischen, tiefschürfenden Texte Engelsbergers, die den Zeitgeist treffen, oftmals unter die Haut gehen, zum Nachdenken und Stillhalten anregen. Dass der Sänger, der auch als Chorleiter, Vocal- und Bandcoach, Tontechniker und Keyboarder unterwegs ist, ein Gespür für die deutsche Sprache besitzt und mit seinen Songs aufrüttelt, hat er schon bei seinen früheren Platten bewiesen.

Im Jahre 2005 erschien das erste eigene Album "Umbruchstimmung" unter Mitwirkung von Musikern der Söhne Mannheims. Zwei Jahre später ergänzte er den poppig-rockigen Stil des Erstlings durch ein feines Kleinkunstalbum mit dem Titel "Unterm Mond". Ein neues Kapitel schlug das gefeierte Werk "Sommer in den Feldern" auf, das Ende 2012 veröffentlicht wurde. Zuletzt war 2015 der Silberling "Whisky, Feuer, ich und die Nacht" erschienen. Allesamt berührenden Geschichten zu den wirklich großen Fragen unseres Daseins.

Beim aktuellen Livekonzert, das in zwei Sets zelebriert wurde, lauschte die Gästeschar - darunter etliche frühere oder jetzige Schüler Engelsbergers - Liedern, die "Mitten im Leben", entstanden. Im Eröffnungsstück "Astronaut sein" heißt es: "Manchmal schau ich in diese Weite hinauf und beobachte den Sternenlauf". Als Astronaut wolle er den blauen Planeten von außen sehen, um "unser kleines Glück, unsere Zerbrechlichkeit zu verstehen". Im eindringlichen Song "Menschen ohne Namen" thematisiert er die Flüchtlingsproblematik und singt: "Wir machen unsere Augen zu, der Pflicht bewusst, man frisst Genuss." Gänsehaut beim Anti-Kriegslied "Felder von Verdun". Engelsberger allein am Flügel, mit den Versen "Hörst du, wie sie schweigend erzählen auf den Feldern von Verdun". Und weiter: "Mögen diese Stimmen eine Warnung an uns Nachfolgende sein. Die Felder mahnen uns zur Liebe." Auch "Wenn alle schlafen" oder "Treibgut" sind emotionale, hörenswerte Lieder des "alten Romantikers" Christoph Engelsberger, der durch Bühnenpräsenz und rhythmischem Drive besticht.

Unterstützt wird der leidenschaftlich und mit viel Herzblut singende Künstler auf Platte und beim Livekonzert von einer großartigen "neuen", gut geölten Band, die an seiner Seite mit großer Spielfreude für das perfekte Soundgerüst sorgt. Neben Martin Pfeifer am Bass und Gitarrist Roman Hernitschek sind auch Philipp Günther am Keyboard sowie Schlagzeuger Andreas Kaufmann aus Mannheim, der auch für die Produktion verantwortlich war, topfit. Nicht zu vergessen Joachim Weschbach an der Posaune und Peer Hübel am Saxophon, die besonders im zweiten Teil der Konzertreise, als fetzig gespielte Stücke die Balladen ablösten, von der Leine gelassen wurden und bei "Nichts auf ewig" und "Gut wie es ist" als furiose Bläser brillierten. Da wurde auch im Publikum abgerockt, mitgesungen und geklatscht.

Auch frühere Stücke wie "Schrei so laut du kannst" oder "Lass sie warten" finden großen Gefallen im Auditorium, das Teil der Band wird und "Mittendrin, statt nur dabei" ist. Ein Highlight war sicher auch das Duett mit Sängerin Lena Pfeifer und dem (auch auf der Platte befindlichen) Song "Mutgeschichten", wo es heißt: "Was wäre, wenn du ihr sagst, das du sie magst? Nur mit Mut wirst du gewinnen, die Zweifel überstimmen." Ein emotionales, herzergreifendes Feuerwerk, dem sich keiner entziehen konnte.

Christoph Engelsberger hat sich mit "Mitten im Leben" weiterentwickelt. Die Sorge, seine Songs seien zu anspruchsvoll, ist unbegründet. Am Ende steht, wie im Lied "Halt die Zeiger an" mit den Zeilen "Fahr mit mir aus der Nacht ins Morgenrot" oder dem namensgebenden Stück des Albums, meist eine weltumarmende, positive Botschaft: "Es wird schon wieder gut. Dieses Leben macht dir Mut. Wir schreiten fort von Raum zu Raum und lernen nach vorn zu schaun." Bevor es an die Zugaberunde mit dem Lied "Kein Land wo Honig fließt" aus dem vorherigen Langspielwerk ging, konnten die Gäste noch "Gut wie es ist" genießen.

Fazit: Man sollte sich Zeit nehmen für "Mitten im Leben" und für den Vollblutmusiker Christoph Engelsberger. Erst dann spürt man die Besonderheit dieser klugen Musik.