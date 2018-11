Von Lisa Wieser

Wiesloch. Mit Bienen ist es so eine Sache. Im Moment redet jeder über sie. Wegen der Reduzierung des Naturraums, dem Bienensterben und des kostbaren Honigs. Es gibt aber auch noch ganz andere Bienen und Bienchen, die seit Jahrtausenden nicht vom Aussterben bedroht sind, die in "lukrativen Bienenstöcken" arbeiten, in Heidelberg jenseits des Bahnhofs rote Lichter in ihren Fenster hatten und sich mit Luden, Freiern, Arbeitern, Angestellten und anderen nach Dienstschluss in der nahegelegenen "Friedensglocke" trafen.

Die seit 2001 in Heidelberg lebende Autorin Hannah Corvey hat sich dem Thema "Bienen" auf andere Weise genähert und ihr soeben erschienener Kriminalroman "Badische Bienen" lässt erahnen, um was es geht. Und das in der noblen, schicken Heidelberger Bahnstadt, in der ein Geschäftsmann und nicht minder properer Vorzeigefamilienvater erstochen in seiner gestylten Wohnung gefunden wird - von seiner Ehefrau, die zwar leichenblass, aber nicht minder undurchsichtig ist. Das aufstrebende Vorzeigeviertel "in dem man auf den kleinen Balkonen für eine kleine Sitzlounge trotzdem 5000 Euro unterbringen kann", hat seinen ersten Mord. Und der ist nicht ohne. Bei der unterhaltsamen Premieren-Lesung in der Buchhandlung Dörner erzählte die Autorin, warum sie die Bahnstadt wählte, wie der Titel einschließlich Cover entstand und was sie auf die Geschichte brachte. "Die teure, aufstrebende Bahnstadt braucht ihren ersten Mord", sagte sie und dachte sich "dass es einfach an der Zeit dafür ist". Der Tote ist ein attraktiver, charismatischer und wohlhabender Heidelberger Unternehmer, der zu Lebzeiten nicht nur erfolgreich war, sondern auch einen "Schlag bei Frauen" hatte.

Wie immer gibt es Kommissare, die ermitteln, in diesem Fall Klara Haag und Sebastian Langer, die nicht nur beruflich miteinander zu tun haben, sondern auch Tisch und Bett miteinander teilen. Die Ermittlungen beginnen, doch gleich zu Beginn gibt es eine Überraschung: Kommissar Langer erbt von einem Onkel in Freudenstadt! Ausgerechnet ein Bordell, in dem es zwar noch Hirschgeweihe und Bommel-Stehlampen gibt, in der sich aber auch atemberaubende Schönheiten an der Bar und in roten Separees räkeln, dass einem der Verstand aussetzt.

Was also macht ein Polizist, der ein Bordell geerbt hat, vor allem eines, das gut läuft? Eine Parallelgeschichte bahnt sich an, die Hannah Corvey geschickt mit der Krimihandlung verbindet. Auf der einen Seite ermitteln sie in einem Mord, wühlen in Ehekrisen, dubiosen Anwaltskanzleien, Liebschaften und Spielsuchtproblemen, die aus der gutbürgerlichen Welt der Bahnstadt direkt in das Rotlichtmilieu führen. "Man sieht, auch in der Bahnstadt geschehen schlimme Dinge", sagt die Autorin.

Dass Langer gleichzeitig sein Bordell im Schwarzwald hat, macht die Lage nicht einfacher, zumal Kollegin Klara Probleme damit hat. "Kann ein Polizist überhaupt ein Bordell erben", fragt sie. "Man darf nicht so kleinkariert sein", antwortet er, "schließlich ist es nicht viel anders, als eine Wohnung zu vermieten". Die Ermittler finden mit der Zeit Verstrickungen und Tatmotive zuhauf und als kurze Zeit später auch noch die Freundin des Opfers ermordet wird, taucht das Duo in die Abgründe dunkelster Geheimnisse.

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Hannah Corvey hat gut recherchiert, bricht so manches Tabu und überzeugt mit einer spannenden Handlung. Ein Lesegenuss für nachmittägliche Herbst- und kalte Wintertage!

Info: "Badische Bienen" von Hannah Corvey, Verlag Emons, ISBN 978-3-7408-0449-7, Preis 10,90 Euro.