Wiesloch. (hds) Seit vielen Wochen ist die Laurentiuskirche am Rande des Adenauerplatzes mit Gerüsten und blauen Bahnen verhüllt und das mindestens noch bis zum Herbst dieses Jahres. Umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten laufen dort derzeit, vor allem im Innenbereich und unter dem Dach.

Das in den Jahren 1750 bis 1754 von den Augustinereremiten in Münnerstadt in der Rhön errichtete Gotteshaus - Baumeister war Johann Schmidt aus Königshofen - ist in die Jahre gekommen, der Zahn der Zeit hat seine Spuren hinterlassen. Zwar standen in der Vergangenheit bereits einige Arbeiten an Gemäuer und Gebälk an, allerdings liegt die letzte Sanierung bereits 30 Jahre zurück. 2003 erhielt die Empore eine neue Orgel. Jetzt geht es um eine nachhaltige Ertüchtigung. Die Kosten für alle anstehenden Arbeiten sind mit insgesamt etwas mehr als zwei Millionen Euro veranschlagt. Die Kirchengemeinde selbst steuert 230.000 Euro aus Eigenmitteln dazu bei.

"Wir sind froh, doch aus verschiedenen Töpfen Zuschüsse zu erhalten", erläuterte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats St. Augustinus, Andreas Kist, bei einem Besichtigungstermin vor Ort. Man habe allerdings selbst noch ein zusätzliches Darlehen über 200.000 Euro aufnehmen müssen. 570.000 Euro fließen noch aus dem Ausgleichsstock des Erzbistums Freiburg, und von der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei gibt es weitere 900.000 Euro. Zusätzlich erhält die Pfarrgemeinde 130.000 Euro vom Landesamt für Denkmalpflege.

"Darüber sind wir sehr glücklich, denn gerade mit diesen doch sehr hohen Zuschüssen wird der Stellenwert unserer Kirche als eines der bedeutendsten Barockgebäude in der Kurpfalz gewürdigt und auch die Arbeit der Kirchengemeinde selbst anerkannt", erklärte Kist, der gemeinsam mit Pfarrgemeinderat Michael Kleinjans die derzeit laufenden Aktivitäten vorstellte. "Bei dem, was wir derzeit hier, tun handelt es sich um ein echtes Vorzeigeobjekt in Sachen Sanierung", sagte Kist.

Das Sanierungskonzept sieht vor, den gesamten Dachstuhl auf Schäden zu überprüfen und zu reparieren. "Dabei müssen wir strenge Auflagen seitens der Denkmalpfleger berücksichtigen", informierte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Es gehe darum, möglichst viel von der alten Substanz zu erhalten. So werden Balken, die Beschädigungen aufweisen, nicht komplett ersetzt, sondern in aufwendiger Detailarbeit ergänzt - und zwar mit passendem abgelagerten Holz. Durch Bohrungen musste zunächst festgestellt werden, ob und wo schadhafte Stellen im Holz sind, die von außen eventuell nicht sichtbar sind.

Bereits im Vorjahr war man mit Drohnen unterwegs, um mit der Kamera vor allem im Außenbereich das Gemäuer auf Beschädigungen hin zu untersuchen. Dort wurden an einigen Stellen die notwendigen Arbeiten bereits erledigt.

Alsbald wolle man die Dacharbeiten über der Vorhalle abgeschlossen haben, anschließend geht es an die Gesimsabdeckung, erläuterte Andreas Kist. So werden spezielle Rinnen aus Kupferblech angebracht und eine neue Schieferabdeckung auf dem Dach selbst verlegt. Weil man mit der Zeit geht, an Klimaschutz und auch Einsparmöglichkeiten denkt, prüft man laut dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden die Möglichkeit, unter dem Dach spezielle Solarzellen - eine Art Plattenkonstruktion - zu verwenden, um so die Hitze vom Dach in Energie umwandeln zu können. Dies sei allerdings noch nicht abschließend genehmigt, es fehle noch die Stellungnahme vom Landesamt für Denkmalpflege.

Derzeit laufen Ausbesserungsarbeiten an der Nordfassade. Dort muss eine Stützmauer zum Nachbargrundstück abgesichert und teilweise erneuert werden. "Dort ist es sehr eng und wir mussten den Kran auf dem angrenzenden Nachbargrundstück platzieren", informierte Kist.

Im Inneren der Laurentiuskirche geht es erst im kommenden Jahr so richtig los. Zwar sind bereits vorbereitende Arbeiten erledigt worden, ein neuer Anstrich ist geplant und auch ein gebäudeübergreifendes Heizungskonzept ist angedacht. "Der Baubeginn für Innen ist für den Frühsommer 2019 eingeplant, da könnten sich jedoch noch Verschiebungen ergeben", schränkte Kist ein. Die Chorfenster sollen noch vor anstehenden Hochzeiten im September saniert werden, eine terminliche Rückmeldung seitens der Fensterbauer stehe aber noch aus. Für den Innenausbau muss die Orgel zeitweise zugehängt werden, um sie so vor Beschädigungen zu schützen. Es könne dabei sicherlich zu einigen Einschränkungen bei den Gottesdiensten kommen.

Noch keinen genauen Zeitplan gibt es für die Umsetzung der bereits seit Längerem angekündigten Strukturveränderungen für den gesamten Gebäudekomplex der Pfarrgemeinde. So wurde bereits vor mehr als einem Jahr beschlossen, aufgrund der rückläufigen Zahl der Gemeindemitglieder Anpassungen vorzunehmen. Das Pfarrhaus soll verkauft werden und die Funktions- und Wohnräume in das "Gelbe Haus", das frühere Klostergebäude neben der Laurentiuskirche, verlegt werden. "Da haben wir noch etwas Zeit, zunächst steht die Sanierung der Kirche im Vordergrund", so Kist, "die weiteren Schritte werden wir erst danach vollziehen."