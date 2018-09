Walldorf. (kvs) "Walldorf bewegt nicht nur Walldorfer." So lautete letztlich das Lösungswort des Preisausschreibens bei der Langen Einkaufsnacht in Walldorf - und dass dem so ist, konnte auch jeder Besucher sehen: Es war ein stetes Auf und Ab, Hin und Her zwischen Astoria-Apotheke am einen und Friseursalon Exact am anderen Ende der "Bewegungsmeile", wie die Veranstalter die Achse des Geschehens betitelten. Und so bevölkerten bei perfektem Wetter Stammgäste ebenso wie "Ersttäter" Hauptstraße, Drehscheibe und Nußlocher Straße bis weit in die Nachtstunden hinein.

Die Werbegemeinschaft Walldorf unter der Leitung von Bernhard Gröner und das Organisationsteam um Petra Tognino hatten wieder ganze Arbeit geleistet, übrigens alles ehrenamtlich neben ihrem Tagesgeschäft. Die Unterstützung der Stadt Walldorf, der Sparkasse Heidelberg und der Volksbank Kraichgau machte ein attraktives Rahmenprogramm möglich, bei dem ein Höhepunkt den nächsten förmlich jagte. Damit bewies die Wirtschaftsförderung der Stadt Walldorf einmal mehr, dass ihr die Förderung des lokalen Einzelhandels wirklich am Herzen liegt und das Engagement ihrer Leiterin Susanne Nisius sowie von Sandra Högerich nachhaltig und langfristig angelegt ist.

Lange Einkaufsnacht in Walldorf - Die Fotogalerie

























































































Vom Rathausplatz bis zur oberen Hauptstraße warteten 32 Fachgeschäfte und Institutionen auf die späten Kunden, die teilweise aus der gesamten Metropolregion angereist waren. Nach der Begrüßung durch Carmen Niebel bildete die Präsentation der neusten Herbst- und Winterkollektionen im Modehaus Niebel den traditionellen Auftakt des Abends. Gezeigt wurde bei dieser "Modenschau von Kunden für Kunden" ein wahrhaft bunter Querschnitt, sowohl durch das Mode- und Brillensortiment als auch durch die angesagten herbstlichen Farbtrends. Mit einem musikalischen Beitrag von Katharina Lundschien wurden die Gäste in echter Feierlaune in die Nacht entlassen. Und dort wartete noch einiges auf die Stadtbummler.

Direkt vor der Tür konnten alle Durstigen am Stand vom Hotel Vorfelder ihren Durst löschen und damit auch gleich noch etwas Gutes tun, denn der Erlös des Abends wird wie immer an das Tom-Tatze-Tierheim gespendet. Zum ersten Mal waren die teilnehmenden Einzelhandelsgeschäfte weithin sichtbar an einem Sonnenschirm zu erkennen. Die Einzelhändler waren mit der nächtlichen Aktion sehr zufrieden und von dem Zuspruch an diesem Abend begeistert.

Alle Inhaber hatten sich gemeinsam mit ihren Mitarbeitern noch zusätzlich zum offiziellen Rahmenprogramm Attraktives einfallen lassen. Über einen allgegenwärtigen pinkfarbenen Teppich ging es zu einer Gewürzbar, es wurden Bewegungsspiele für Jung und Alt sowie eine Barbiershow geboten, Sten und Tara unterhielten mit Gitarrenmusik und auch die Stadtkapelle spielte neben zahlreichen weiteren Angeboten auf. Sogar königlichen Besuch konnte das Walldorfer Event verzeichnen: Togbe Cephas Kosi Bansah, König von Hohoe Gbi Traditional Ghana, war mit seiner Frau Gabriele Akosua zu Gast. Der "König zwischen zwei Welten" nutzte die Gelegenheit, mithilfe von Autogrammkarten, Glücksarmbändern und dem königlichen Bier "Akosombo" Gelder für Hilfsprojekte in seiner Heimat zu sammeln. Bansah steht an der Spitze von zwölf Häuptlingen der Volta-Region und leitet die Geschicke der Ewe, einer ethnischen Gruppe, die rund 13 Prozent der ghanaischen Bevölkerung ausmacht.

Zum Staunen brachte Jonas Kerner sein Publikum auf dem Marktplatz. Mit ungeheurer Virtuosität und scheinbarer Leichtigkeit ließ der 25-jährige Vollprofi LED-Diabolos über Seile laufen, durch die Luft fliegen und Sprünge vollführen. So richtig viel Schabernack trieben die beiden "Ringel-Schlingel" vom Stelzentheater "Circolo". Da wurden Bärte gekrault, Glatzen poliert, Hüte stibitzt und Kameras belagert, aber so mancher durfte ihnen auch an die Nase fassen, sofern er zu ihnen hinauf kam. Frech und bunt verbreiteten die beiden viel gute Laune. Wer bei so vielen Möglichkeiten die Übersicht verlor oder einfach nur fußmüde wurde, der konnte sich mit einem Velotaxi, das mit großem Engagement von Matthias Gruber, dem Geschäftsführer der Walldorfer Stadtwerke, und seinen Mitarbeitern getreten wurde, durch die Nacht kutschieren lassen. Wer sich trotz allem selbst bewegen wollte, hatte dazu bei den Mitmach-Vorführungen der Tanzschule Kronenberger die beste Gelegenheit.

Die Drehscheibe machte auch in dieser Nacht ihrem Namen alle Ehre. Neben kulinarischen Genüssen vom argentinischen Wursttopf über Kürbissuppe bis zum Zwiebelkuchen gab es Informationen rund um die Stadtwerke, alles fürs Fahrrad und Anregungen für ein faires Konsumverhalten. Für Livemusik sorgte das Duo "Champagne on Ice": Doris Hehl und Thomas Helbig unterhielten die zahlreichen Zuhörer mit einem vielfältigen Repertoire aus bekannten internationalen Rock- und Poptiteln. Ganz nebenbei konnten die Besucher Stockbrot backen, neuen Wein und Cocktails genießen.

Mit dem rasanten Auftritt der Flash-dancers von der KG Astoria Störche Walldorf wurde die Verlosung des Preisausschreibens eingeläutet. Sie heizten mit ihrem "Ich wär’ so gerne Millionär" die Fantasie der auf das Losglück Vertrauenden an. Mehr als 200 Teilnehmer hatten fleißig in den Geschäften vorbeigeschaut und anhand der versteckten Buchstaben das eingangs erwähnte Lösungswort erraten. Attraktive und hochwertige Preise waren ein guter Ansporn.

"Wir sind mit dem Abend sehr zufrieden" sagte Bernhard Gröner zu Veranstaltungsende. Er ist sich sicher, dass solche Veranstaltungen zur Attraktivität Walldorfs beitragen und die Zufriedenheit auf beiden Seiten, Einzelhandel und Kunden, steigern.