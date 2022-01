Von Lisa Wieser

Von Region Wiesloch. Hannelore Filsinger ist schon "ewig" im Ortsverein der Landfrauen. Aus der Historie weiß sie, dass in den 1950er-Jahren viele Landfrauen, die noch keine Kühlschränke hatten, lernten, bei Lebensmitteln und in der Küche mit dem umzugehen, was die Jahreszeiten brachten. Dementsprechend kochten sie, backten beste Kuchen und Torten und wussten, wie man diese auch ohne Kühlschränke frischhalten konnte. Die Zeiten haben sich geändert, "ist auch gut so", sagt sie.

Heute befassen sich Vorträge und Workshops der Landfrauen neben landwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen unter anderem mit Laptop und Internet, und für Hannelore Filsinger ist es selbstverständlich, dass sie nicht nur mehrere Zeitungen als E-Paper-Abo hat, sondern auch alles andere online regelt. Mit ihrem Mann Kurt hat sie über viele Jahrzehnte den Familienbetrieb im Baiertaler Klingenbruchhof 1 mit Hofladen betrieben und junge Landwirte aus aller Welt ausgebildet.

Sie kamen über ein Austauschprogramm der Regierung und der Genossenschaften der jeweiligen Länder. "Bei uns saßen immer bis zu neun Personen aus den unterschiedlichsten Nationen am Mittagstisch. Es war eine sehr interessante und bereichernde Zeit für alle, die wir nicht missen möchten. Jeder erzählte von seiner Heimat, seinen Traditionen, der dortigen Landwirtschaft und der landesüblichen Küche", so Filsinger, die sagt, dass zu manchen bis heute noch Kontakt besteht.

Hannelore Filsinger war unter anderem für das soziale und leibliche Wohl zuständig. Ein absoluter Favorit am Mittagstisch waren und sind bis heute "gefüllte Spätzle". Sie hat es bei einem Hohenlohischen Landfrauentreffen kennengelernt und obwohl sie gerne den Ursprung und die Traditionen von Rezepten studiert, hat sie keine Geschichte dazu gefunden. Ein alleingültiges Rezept dafür gibt es deshalb gar nicht.

Hannelore Filsinger hat es einfach selbst probiert und kann drei Dinge garantieren: Es geht ganz einfach, sättigt vor allem in der kalten Jahreszeit und schmeckt unheimlich gut.

Gefüllte Spätzle

Zutaten:

300 Gramm Dinkelmehl oder Vollkornmehl Typ 630

3 Eier

1/8 Liter Wasser

Salz

150 Gramm Fleischwurst

1/2 Zwiebel

Öl

1 Bund Petersilie

Zubereitung:

Zwiebeln und Petersilie hacken und zur Seite stellen. Fleischwurst in ganz kleine Würfel schneiden. Mehl, Eier, Salz und Wasser zu einem festen Teig verarbeiten, Fleischwurstwürfel untermengen und den Teig etwas ruhen lassen. Einen großen Topf mit Salzwasser aufsetzen. Den Spätzleteig portionsweise auf ein Brett streichen und mit dem Messer in das kochende Salzwasser schaben.

Sobald die Spätzle aufkochen und nach oben schwimmen mit einem Schaumlöffel herausnehmen und in eine Schüssel mit warmem Wasser gleiten lassen. Wenn alles fertig ist, das Wasser abgießen, die Zwiebeln in Öl glasig dünsten und mit der Petersilie über die Spätzle streuen.

Feldsalat oder anderer Salat mit Baiertaler Salatsoße

Zutaten:

Feldsalat oder ein anderer Salat der Saison

80 Milliliter naturtrüber Apfelsaft

40 Milliliter Obstessig

40 Milliliter Rapsöl

2 Teelöffel süßer Senf

2 Teelöffel Zucker oder Honig

Salz und frisch gemahlener Pfeffer 1/2 Apfel

ein paar Walnusskerne

Zubereitung:

Salat sorgfältig waschen, verlesen, trockentupfen und in eine Schüssel füllen. Apfel waschen und mit Schale klein schneiden. Walnüsse hacken. Aus den übrigen Zutaten eine Salatsoße aufrühren, über den Salat gießen, gut vermischen und zum Schluss die Äpfel und Walnüsse darüberstreuen.

Update: Sonntag, 23. Januar 2022, 18.45 Uhr

Immer etwas vorrätig zu haben, und wenn’s nur für den Nachmittags-Espresso ist, ist eine tolle Sache. Elke Laier empfiehlt dazu einen Rotweinkuchen im Glas. Foto: Lisa Wieser

Rotweinkuchen im Glas von Elke Laier

Von Lisa Wieser

Baiertal. Seit Wochen sind Elke Laier und ihr Mann am Renovieren. Handwerker, Folienabdeckung, Improvisieren, baldiger Umzug, aber eine ist schon fast fertig: die neue Küche mit dem kleinen Kräutergarten.

Ein Mehrgenerationenhaus gibt es, Elke Laier freut sich darauf, auch wenn noch einiges an Arbeit vor ihr und ihrem Mann liegt. Trotzdem macht sie bei der RNZ-Serie "Landfrauenküche aus der Region" mit, der neue Backofen funktioniert schließlich schon.

Elke Laier hat stabile Nerven. Foto: L.Wieser

Ein feiner Rotweinkuchen im Glas wird zubereitet, denn etwas vorrätig zu haben, ist immer eine tolle Sache. Und sei es nur für den Espresso am Nachmittag. Elke Laier liebt es schnell – ratzfatz muss bei ihr alles gehen. Dabei muss natürlich alles gelingen, stabile Nerven braucht man allemal, aber wenn man dann etwas Gebackenes hat, das lange frisch bleibt und auch als Geschenk herhalten kann, umso besser.

Die ehemalige Angestellte der Stadt Wiesloch ist ein ausgesprochener Familienmensch, liebt Gesellschaft, kocht gerne für größere Runden und ist auch deshalb bei den Landfrauen, weil das Programm und die Themen so vielseitig sind. "Bei manchen Veranstaltungen können auch Nichtmitgliederfrauen teilnehmen", erklärt sie. "Vor allem, wenn sie vom Landfrauenverein schon gehört haben, ihn kennenlernen möchten und vielleicht selbst dazu kommen wollen. Interessierte Frauen sind herzlich eingeladen."

Rotweinkuchen im Glas

Rezeptmenge für sechs Gläser mit Deckel á 435 Milliliter Inhalt, benötigt werden eine 28er Kuchenform oder zwei Kastenformen.

Zutaten:

300 Gramm Margarine

300 Gramm Zucker

2 Packungen Vanillezucker

6 Eier (müssen getrennt werden)

ein halber Teelöffel Zimt

300 Gramm Mehl

1 Packung Backpulver

125 Gramm Blockschokolade

1/8 Liter Rotwein

Margarine und Semmelbrösel für die

Gläser oder Kuchenformen

Zubereitung:

Gläser heiß ausspülen, trocknen lassen, gut einfetten und mit Semmelbröseln ausstreuen. Kuchenformen einfetten und mit Semmelbröseln ausstreuen. Backofen auf 175 Grad vorheizen. Blockschokolade fein raspeln. Die Eier trennen.

Eiweiß mit Vanillezucker und 100 Gramm Zucker zu sehr festem Eischnee schlagen und in eine Schüssel füllen. Die Margarine und den restlichen Zucker schaumig rühren. Eigelbe, Zimt und Rotwein dazugeben und weiterrühren. Zum Schluss Schokoladenraspeln unterrühren, gesiebtes Mehl mit Backpulver dazugeben, weiterrühren und zum Schluss Eischnee unterheben.

Teig etwa bis zu drei Vierteln Füllmenge in Gläser füllen. Darauf achten, dass die Ränder sauber bleiben. Bei 175 Grad etwa 45 bis 50 Minuten backen, dabei immer wieder die "Stäbchenprobe" machen, ob der Teig noch zu klebrig ist. Wenn der Kuchen fertiggebacken ist, jeden Deckel kurz in kochendes Wasser legen, Gläser aus dem Ofen nehmen – Vorsicht, sie sind sehr heiß! – Deckel aus dem Wasser mit einem sauberen Tuch reinigen, das Glas damit fest verschließen und langsam abkühlen lassen. Im Glas bildet sich ein Unterdruck. Wenn der Kuchen also Vakuum gezogen hat, ist er sechs Monate haltbar und schmeckt wie frisch gebacken.

Wird der Teig in einer Torten- oder Kastenform gebacken, dann ebenfalls bei 175 Grad etwa 50 Minuten backen und immer wieder eine Stäbchenprobe machen.

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 18 Uhr

Ein Paradies für Brotliebhaber: In der RNZ-Serie zur Landfrauenküche in der Region stellt Edith Wintoch Rezepte für Dinkelbrot, Sesamringe oder Pizzateile vor. Fotos: Lisa Wieser

Dinkelbrötchen, Zwiebelbrot oder Sesamringe

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Edith Wintoch aus Baiertal legt nicht nur Wert auf bestes Olivenöl, sondern ist auch eine begeisterte Brotbäckerin. Heute stellt sie ihre liebsten Brotrezepte vor, mit dabei sind Anleitungen für Zwiebelbrot oder Sesamringe.

Die Hauswirtschaftsmeisterin, Gesundheitsberaterin und Fastenbegleiterin nimmt dazu nur frisch gemahlenes Biogetreide von Vollkorn über Dinkel und Roggen bis hin zu Weizen. Wer keine Mühle hat, kann gute Mehle auch im Reformhaus oder in Bioläden kaufen.

Edith Wintoch aus Baiertal.

Anstelle von Butter verwendet sie Olivenöl für die Teige, weil sie dadurch nicht nur besser schmecken, sondern auch geschmeidiger werden. Somit lässt sich viel daraus machen. Außerdem ist Edith Wintoch "fürs Praktische", weil alles schnell gehen muss. "Die Backwaren gelingen leicht und werden meist gleich gegessen, weil sie so gut schmecken", sagt sie.

Im Laufe ihrer über 35-jährigen Back-Erfahrung hat sie einiges an Tipps und Tricks gelernt, zum Beispiel bei Hefeteigen zur Dampferzeugung eine Tasse Wasser auf den heißen Backofenboden schütten und dann gleich die Tür verschließen. Und was die Rezepte betrifft: Je einfacher, umso besser. Wie viele bedauert auch Wintoch, dass sich die Landfrauen wegen Corona nicht treffen können. Sie hofft aber sehr, dass der Ortsverein, in dem 66 Frauen Mitglied sind, bald wieder aktiv werden kann und freut sich schon heute auf die Treffen mit den anderen Frauen.

Grundhefeteig

Edith Wintoch hat einen einfachen Grundhefeteig aus Dinkelmehl hergestellt. Der Teig ist unkompliziert und eignet sich ideal für das Backen von Brötchen, Fladen, Brot und Pizza.

Zutaten:

1200 Gramm Dinkelmehl

3 Teelöffel Meersalz

40 Gramm Biohefe

2 Esslöffel Olivenöl

700 Milliliter Wasser

1 Esslöffel Honig

Zubereitung:

Wasser, Salz, Honig und Hefe in einer Schüssel vermischen. Mehl dazugeben, alles ungefähr zehn Minuten kneten und noch einmal zugedeckt zehn Minuten ruhen lassen. Anschließend das Olivenöl dazugeben und noch einmal gut verkneten.

Zutaten Sesamringe:

300 Gramm vorbereiteter Dinkelhefeteig

50 Gramm Sesam

Zubereitung:

Sesam ohne Fett vorsichtig anrösten. Achtung, das kann schnell verbrennen. Die Hälfte davon unter den Hefeteig kneten, Ringe formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit Wasser bepinseln und mit restlichem Sesam bestreuen. Zugedeckt 20 Minuten gehen lassen. Dann bei 220 Grad Ober-Unterhitze etwa 15 Minuten backen. In den Backofen eine Tasse Wasser für den Dampf stellen.

Zutaten Dinkelbrot:

700 Gramm Grundhefeteig

Zubereitung:

Backofen auf 220 Grad vorheizen. Aus dem Teig ein rundes Brot formen, auf das Backblech setzen und auf der Oberseite einritzen. Nachdem das Backblech im heißen Ofen ist, zur Dampferzeugung sofort eine Tasse Wasser auf den Boden des Backofens schütten und die Tür schließen. Etwa 20 bis 30 Minuten backen und Backzeit immer wieder kontrollieren. Wenn das Brot fertig ist, herausnehmen, abkühlen lassen und mit etwas Dinkelmehl bestreuen.

Zutaten Dinkelbrötchen:

500 bis 700 Gramm Grundhefeteig

Zubereitung:

Backofen auf 220 Grad vorheizen. Aus dem Teig kleine runde Brötchen formen, auf das Backblech setzen und auf der Oberseite einritzen. Nachdem das Backblech in heißen Ofen ist, zur Dampferzeugung sofort eine Tasse Wasser auf den Boden des Backofens schütten und die Tür schließen. Etwa 15 Minuten backen, dabei Backzeit immer wieder kontrollieren. Wenn die Brötchen fertig sind herausnehmen, abkühlen lassen und mit etwas Dinkelmehl bestreuen.

Zutaten Zwiebelbrot:

300 Gramm Grundhefeteig

100 Gramm Zwiebeln

Olivenöl

Zubereitung:

Zwiebeln in feine Ringe schneiden und in Olivenöl glasig dünsten. Dreiviertel von den Zwiebeln unter den Teig kneten und einen runden Laib oder ein Baguette daraus formen. Auf ein Backblech legen und die restlichen Zwiebeln darauf verteilen. Zugedeckt 20 Minuten gehen lassen. Anschließend im Backofen bei 230 Grad etwa 20 bis 30 Minuten backen. Zur Dampferzeugung eine Tasse mit Wasser auf den Boden des Backofens schütten. Das fertiggebackene Brot herausnehmen und abkühlen lassen.

Zutaten Pizzateile:

300 Gramm Grundhefeteig

125 Milliliter Olivenöl

1 Zwiebel

1 Paprikaschote

100 Gramm Egerlinge (Champignons)

6 Esslöffel würzige Tomatensoße

1 Mozzarella

30 Gramm Parmesan

2 Esslöffel Oliven

1 Teelöffel Oregano

Zubereitung:

Den Teig je nach Wunschgröße stückeln, Pizzateile ausrollen und mit Olivenöl bestreichen. Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Paprika in feine Streifen und Pilze in dünne Scheiben schneiden. Tomatensoße auf dem Teig verteilen. Mit Paprika, Zwiebeln und Pilzen belegen. Mozzarella klein schneiden, Parmesan fein reiben und darüber streuen. Oregano und Oliven gleichmäßig darauf verteilen und die Pizzateile mit Olivenöl bestreichen. Bei 250 Grad etwa 15 Minuten backen. Die Pizza schmeckt auch gut mit mediterranem Gemüse. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Zutaten Olivenfladen:

300 Gramm Grundhefeteig

2 Esslöffel Olivenöl

7 Oliven

20 Gramm Parmesan

1 Teelöffel Oregano

Zubereitung:

Oliven klein schneiden. Mit geriebenem Parmesan und Oregano in den Teig kneten. Kugeln daraus formen und flach drücken. Auf ein Backblech legen, jeden Fladen gitterförmig einschneiden und mit Olivenöl bepinseln. Zugedeckt etwa 20 Minuten gehen lassen. Bei 230 Grad Ober- Unterhitze rund 20 Minuten backen. Zur Dampferzeugung eine Tasse Wasser auf den Backofenboden schütten und Tür verschließen.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 19 Uhr

Renate und Dieter Filsinger empfehlen in der RNZ-Serie zur Landfrauenküche eine Kürbissuppe mit Kokosmilch und dazu Apfelküchle. Fotos: Lisa Wieser

Kürbissuppe mit Kokosmilch und Apfelküchle

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Renate Filsinger aus Baiertal ist schon lange bei den Landfrauen und dort vielseitig engagiert – aber zu Hause kocht ihr Mann Dieter. Der beobachtet mit Interesse, was die Landfrauen alles unternehmen. Dass er nicht dabei sein kann, nimmt er mit Humor.

Renate Filsinger ist eine "waschechte geborene Gefäller", hat zeitlebens mit Äpfeln zu tun, ist mit Anbau und Vermarktung groß geworden, hat gelernt, welche Sorten es wann gibt, kennt sich bestens damit aus, ist seit jungen Jahren regelmäßig bei der Ernte und arbeitet bis heute im Obsthof in Baiertal. Bei den Landfrauen ist sie schon "ewig", kennt den Verein bereits von ihrer Mutter, die auch schon dort aktiv war.

Sie ist Landfrau, er leidenschaftlicher Hobby-Koch: Renate und Dieter Filsinger.

Bei ihrem vollen Tagesplan mit "Haus und Obsthof" ist sie froh, dass sie Dieter das Kochen überlassen kann. Er ist zwar kein "Landmann", dafür war er aktiver Fußballer bei der Spielvereinigung Baiertal, einer Tradition folgend, wie er sagt: Dort war er lange Zeit Tormann. Und schon immer war er ein leidenschaftlicher Hobby-Koch. Er kocht "alles durch", vor allem mit saisonalen Produkten. Dieter Filsinger war es deshalb auch, der mit seiner Frau das Rezept aus Kürbis und Äpfeln überlegt und für die RNZ-Serie gekocht hat. Es ist ein typisches Landgericht, einfach zu machen und wärmt besonders in der kalten Jahreszeit. Nach dem Fototermin kamen die Enkel aus der Schule und haben sich über die frischen Apfelküchle gefreut.

Kürbissuppe mit Kokosmilch und Apfelküchle

Für 4 Personen

Zutaten:

400 Gramm Hokkaido-Kürbis

100 Milliliter Orangensaft

½ Teelöffel Curry

½ Teelöffel Chili

getrocknete Chiliflocken

frischer Koriander

Salz und Pfeffer

400 Milliliter Gemüsefond

250 Milliliter Kokosmilch

eine Limette

zum Garnieren: 50 Milliliter Kokosmilch, getrocknete Chiliflocken und etwas Koriandergrün

Zubereitung:

Kürbis waschen und das Fruchtfleisch mit der Schale fein würfeln. Mit Orangensaft, Chiliflocken, Curry, Salz, Pfeffer und Gemüsefonds in einen Topf geben, zum Kochen bringen, danach Hitze reduzieren und zugedeckt ungefähr 25 Minuten weiterköcheln lassen, bis der Kürbis ganz weich ist.

In der Zwischenzeit den Koriander waschen und klein schneiden. Die weiche Kürbismasse in einen Mixer füllen und fein pürieren – wer keinen Mixer hat, kann auch einen Pürierstab nehmen. Anschließend die Kokosmilch und den Saft der Limette dazugeben, noch einmal durchpürieren und die Suppe in den Topf zurückgießen. Kurz erhitzen und abschmecken. Die Suppe in tiefe Teller füllen, mit Kokosmilch, Chiliflocken und Koriandergrün garnieren und warm servieren.

Zutaten Apfelküchle:

300 Gramm Mehl

3 Eier

175 Milliliter Bier

etwas Salz

Zimtpulver

4 große säuerliche Äpfel, etwa Boskop

200 Milliliter Sonnenblumenöl

Zucker

1 Becher Schlagsahne

Zubereitung:

Mehl, Eier, Bier, Salz und Zimt zu einem nicht zu flüssigen Teig verrühren. Äpfel schälen, Kerngehäuse ausstechen und in zirka 1 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. In einer Pfanne das Öl erhitzen. Jede Apfelscheibe in den Bierteig tauchen, etwas abtropfen lassen und von beiden Seiten goldgelb ausbacken.

Apfelküchle zum Entfetten auf ein Küchenpapier legen und warm stellen, bis alle Apfelringe ausgebacken sind. Zucker und Zimt mischen. Apfelküchle auf einem Teller anrichten und mit Zimtzucker bestreuen. Halbgeschlagene Sahne oder ein Preiselbeerkompott passen wunderbar dazu.

Update: Mittwoch, 19. Januar 2022, 19 Uhr

Sehen schöner aus als die vom Fernsehkoch, findet Elke Förch: Die Kohlrouladen mit Kartoffeln und Weißkohlsalat. Fotos: Wieser

Typisches Winter-Essen

Krautwickel mit Salzkartoffeln und Weißkohlsalat

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Elke Förch lebt in Baiertal, mag die Natur und Tiere, hatte früher einen waschechten Hunde-Salon und sagt, dass es sie immer freue, "wenn es Menschen gut geht und wenn sie zufrieden sind". Die Frühaufsteherin geht gerne in ihren Gemüsegarten, ist seit langem eine leidenschaftliche Näherin und fertigt dabei nicht selten auch Kleider, Hosen und T-Shirts für sich selbst. Außerdem trifft sie sich regelmäßig mit Freunden und mag vor allem im Winter Kartenabende.

Bei den Landfrauen im Ortsverein Baiertal ist sie schon lange, tanzt gerne, wenn sich ein Anlass dazu ergibt, und sagt von sich, dass – abgesehen von vielen anderen Dingen – Kochen und Backen fest zu ihrem Alltag gehören. Für die RNZ-Serie hat sie sich für Kohlrouladen mit Weißkohl entscheiden, weil es ein typisches Winteressen ist.

Elke Förch von den Landfrauen Baiertal. Foto: Wieser

"Ein paar Tage später wurden Kohlrouladen im Fernsehen gekocht und gezeigt", erzählt sie. Elke Förch findet allerdings, dass ihre "schöner aussehen". Dem können wir zustimmen. Und hier ist das Rezept:

Krautwickel mit Salzkartoffeln und Weißkohlsalat

Für 4 Personen

Zutaten:

1 Weißkohl

500 Gramm gemischtes Hackfleisch

1 Brötchen

1 Zwiebel

1 Ei

Salz und Pfeffer

Gemahlener Kümmel

Küchenfaden

Öl

Fleischbrühe zum Ablöschen

Mehl oder Soßenbinder

500 Gramm Kartoffeln

Salz

Zubereitung:

Weißkohl waschen, vom großen Strunk lösen und bei den einzelnen Blättern ebenfalls den dicken Strunk in der Mitte entfernen. Die Weißkohlblätter in siedendes Salzwasser legen, kurz ziehen lassen, in ein großes Sieb geben und abtropfen lassen. In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und fein würfeln.

Das Brötchen einweichen und mit der Zwiebel, Salz, Pfeffer und Kümmel zu dem Hackfleisch geben und den Teig so lange vermischen, bis er fest und gebunden ist. In jedes Weißkohlblatt etwas Hackfleisch in die Mitte füllen, die Blätter einwickeln und mit Küchenfaden zu einem Päckchen zusammenbinden. In heißem Öl von allen Seiten gut anbraten, mit Fleischbrühe abgießen und zirka 30 Minuten köcheln lassen.

Während die Kohlrouladen schmoren, die Kartoffeln waschen, schälen, halbieren und in Salzwasser bissfest kochen. Wenn die Kohlrouladen durchgeschmort sind, werden sie herausgenommen und warm gestellt. Die Soße mit etwas aufgerührtem Mehl oder Soßenbinder binden und bei Bedarf noch einmal nachwürzen. Kartoffeln abgießen und kurz ausdampfen lassen. Kohlrouladen danach mit Kartoffeln und Soße auf Tellern anrichten und mit lauwarmem Weißkohlsalat servieren.

Zutaten Weißkohlsalat:

Restliche Weißkohlblätter

Salz und Pfeffer

Etwas Kümmel

Eine helle Salatsoße, wie sie zu Hause gerne gemacht wird

Zubereitung:

Weißkohlblätter in feine Streifen schneiden und in einer Schüssel salzen und pfeffern. Salatsoße anrühren, über den Weißkohl gießen, Kümmel darüber streuen und vermischen. Der Salat kann auch noch kalt gegessen werden.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 18.05 Uhr

Die Granatapfelkerne geben dem exotischen Huhn in Kokosmilch eine säuerliche Note, das Mango-Chutney sorgt für den süßen Kick. Foto: Lisa Wieser

Kartoffelpuffer mit Dillschmand und Räucherlachs

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Gabriele Sommer vom Sommerhof in Dielheim-Unterhof stammt von einem Bauernhof mit Milchvieh aus Mönchzell, ist zertifizierte Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, und vom "ersten Tag" mit der Landwirtschaft verbunden. 1985 kam sie nach ihrer Heirat in den Sommerhof nach Dielheim-Unterhof. Sie arbeitet gerne mit den Tieren, betreibt Hühner in Freilandhaltung und bildet mit ihrem Mann und ihrem Sohn dort auch Landwirte aus. "Ein Zukunftsberuf trotz Krisen", sagt sie.

Gabriele Sommer aus Dielheim.

Gabriele Sommer ist schon lange bei den Landfrauen aktiv. Sie weiß von anderen Landfrauen, dass der Verein früher oft die einzige Möglichkeit war, einmal herauszukommen, sich mit anderen Frauen zu treffen, sich auszutauschen und etwas gemeinsam zu unternehmen. Am 1. Oktober 2021 wurde Gabriele Sommer zur ersten Vorsitzenden des Kreisverbands Landfrauen Heidelberg-Sinsheim gewählt.

Sie liebt den landwirtschaftlichen Garten, legt viel Wert auf Produkte von regionalen Erzeugern und fragt sich: "Warum an dem Cocktail, den ich vor Kurzem trank, im November eine Erdbeere stecken musste?" Und fügt hinzu, "dass sich gerade im Winter Erzeugnisse aus dem eigenen Anbau für eine gute und vitaminreiche Küche eignen: Wirsing, Spinat, Rosenkohl, Mangold, Feldsalat und die typischen Wurzelgemüse. Für Gabriele Sommer ist der Sommerhof ihre Erfüllung. Sie ärgert sich zwar, "dass vor allem für private Betriebe ständig neue Vorschriften erlassen werden, die zum Teil hohe Investitionen erfordern. Kaum hat man sie erfüllt, kommen die nächsten, die den Hof und die Mitarbeiter in Trab halten. Trotzdem ist sie mit Tatkraft und Seele dabei.

Für die RNZ-Serie hat Gabriele Sommer ein Essen vorbereitet, das es öfter auf dem Hof gibt, vor allem, wenn Familie und das ganze Personal am Tisch sitzen: Kartoffelpuffer mit Dillschmand und Räucherlachs. Dazu empfiehlt sie gebratene Garnelen oder geräucherten Lachs.

Kartoffelpuffer mit Dillschmand und Räucherlachs

Für 4 Personen

Zutaten:

1 Stange Lauch

500 Gramm Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Ei

1 Esslöffel Schmand

50 Gramm Mehl oder Haferflocken

Salz und Pfeffer

½ Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel

Öl zum Ausbacken

Zubereitung:

Für die Puffer den Lauch putzen, längs halbieren, waschen und fein hacken. Kartoffeln schälen, waschen und über einer Schüssel grob reiben. Zwiebel schälen und fein würfeln. Lauch mit Kartoffelraspeln und Zwiebelwürfeln vermengen. Ei, Schmand, Mehl, Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel unterrühren.

In einer Pfanne reichlich Öl erhitzen. Mit einem Löffel die Kartoffelmasse nach und nach in die Pfanne geben, flach drücken und dann zu knusprigen Puffern ausbraten.

Zutaten Dillschmand:

200 Gramm Schmand

1-2 Esslöffel Milch

1/2 Bund frischer Dill (oder gefroren)

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Schmand mit der Milch glatt rühren. Dill waschen, trocknen, Blätter abzupfen und fein hacken. Unter den Schmand rühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 18.43 Uhr

Gerda Rohling. Foto: Lisa Wieser

Es wird exotisch mit Huhn in Kokosmilch mit Granatapfelkernen

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Etwas exotisch wird es heute bei der Landfrauenküche aus der Region. Gerda Rohling stellt ihr exotisches Huhn in Kokosmilch mit Granatapfelkernen vor.

Seit 17 Jahren ist die Baiertalerin bei den Landfrauen und im Ortsverein für die Finanzen zuständig. Einmal im Jahr organisiert sie mehrtägige Wanderungen mit Besichtigungen. Am schönsten war für sie der 130 Kilometer lange Nibelungensteig, der auf größtenteils naturbelassenen Pfaden durch Täler und über Höhen von Zwingenberg an der Bergstraße bis nach Freudenberg am Main führt. Gerda Rohling arbeitete in einem Softwareunternehmen in Mannheim. Seit Jahren ist sie mit ihrem Mann regelmäßig in Afrika und unterstützt junge Frauen und Männer bei deren Berufsausbildung. In ihrer Freizeit besteigt sie Berge und fährt leidenschaftlich gerne Ski.

Bei ihrer Familie kommt Gertraud Schmidts Käsekuchen am besten an. Für die RNZ-Landfrauenserie hat sie sowohl ein übliches als auch ein glutenfreies Rezept mitgebracht. Foto: liwi

Interessiert ist Gerda Rohling an vielem, doch das wichtigste in ihrem Leben sind ihr Mann, ihre Tochter mit Schwiegersohn und die Enkel – allesamt große Fans des heutigen Gerichts.

Exotisches Huhn in Kokosmilch

Für 4 Personen

Zutaten:

1 Brathähnchen oder

4 Hähnchenschenkel

3 Esslöffel Butter

2 Teelöffel Curry

2 Teelöffel frisch geriebenen Ingwer

Salz, Pfeffer

Etwas Zucker

Saft einer Zitrone

2 Orangen

250 Milliliter saure Sahne oder 250 Milliliter Kokosmilch oder beides zu gleichen Teilen mischen

1 bis 2 Esslöffel Mango-Chutney

Für die Soße nach Belieben Kreuzkümmel, Chili und Kardamom

1 Granatapfel

Zubereitung:

Hähnchen abwaschen und trocken tupfen. Ganzes Hähnchen vierteln und mit den Knochenteilen in große Stücke zerlegen. Nimmt man Hähnchenschenkel, dann diese jeweils in zwei Teile zerlegen. Die Rückenknochen entfernen, die Beinknochen können bleiben. Die Hähnchenteile salzen, pfeffern, mit Zitronensaft marinieren und etwa 30 Minuten ruhen lassen. In den gewässerten Römertopf Butterflöckchen verteilen, die marinierten Hähnchenteile hineinlegen, mit dem Deckel verschließen und etwa 45 Minuten im Backofen bei 220 Grad schmoren lassen. In der Zwischenzeit die Orangen schälen, filetieren – also die weiße Haut entfernen – und in kleine Stückchen schneiden.

Nach 40 Minuten die Orangen mit Curry und etwas Zucker vermischt in den Römertopf dazugeben und mit geschlossenem Deckel noch rund eine Stunde weiterdünsten. Danach den Topf öffnen und das Fleisch zehn Minuten braun werden lassen. Die Soße mit saurer Sahne/Kokosmilch, Mango-Chutney und Gewürzen abschmecken. Granatapfel klopfen, halbieren, die Kerne mit einem Löffel herauskratzen oder mit der Hand entfernen und den Saft auffangen. Über die Hähnchenteile verteilen oder separat dazugeben. Gut passt dazu ein in ganzen Nelken gekochter Basmati-Reis.

Tipp: Wer keinen Römertopf hat, kann auch eine Kasserole mit Deckel nehmen.

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 19.35 Uhr

Gertraud Schmidt. Foto: Lisa Wieser

Käsekuchen ist eindeutiger Familien-Favorit

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Ein Klassiker der deutschen Kuchen-Kunst: Es gibt Gertraud Schmidts Käsekuchen. Eigentlich ist die Baiertalerin noch gar nicht so lange bei den Landfrauen, genau genommen ist sie seit 2018 aktives Mitglied. Genau wie ihre Vereinskollegen bedauert sie, dass die Landfrauen wegen Corona ausgebremst werden. Auch Schmidt hofft trotzdem, dass Aktivitäten und Veranstaltungen bald wieder möglich sind.

Für „Dibbelabbes“ werden Kartoffeln gerieben und zusammen mit Speck, Eiern und Lauch im Ofen gebacken. Dazu schmecken Feldsalat und Apfelkompott. Foto: Wieser

Gertraud Schmidt arbeitet in einer Dielheimer Bäckerei und liebt den Kundenkontakt. Früher machte sie oft Handarbeiten, heute puzzelt sie für ihr Leben gerne – vor allem im Winter. Außerdem mag sie Bücher, genießt Mußestunden und trifft sich gerne auf einen Kaffee mit Bekannten. Bei schönem Wetter saust sie mit dem E-Bike durch die Region.

Schmidt schätzt den Kontakt und Austausch mit den anderen Landfrauen sehr sowie die Vorträge, Besichtigungen und kreativen Workshops, die der Verein anbietet.

Wenn sie Zeit hat, backt sie gerne Kuchen. Der Familien-Favorit ist eindeutig ihr Käsekuchen. Gertraud Schmidt hat das Rezept für einen normalen Teig, und einen glutenfreien Teig mitgegeben, der auch für Gluten-Allergiker geeignet ist.

Käsekuchen

Zutaten (normaler Teig)

200 Gramm Mehl

75 Gramm Zucker

75 Gramm Butter

1 Teelöffel Backpulver

1 Packung Orangenzucker

1 Ei

Zutaten (glutenfreier Teig)

220 Gramm Mehlmischung auf Maisbasis oder 250 Gramm auf Reis-Kartoffelbasis

1 gestrichener Teelöffel Xanthan (Reformhaus)

125 Gramm kalte Butter

80 Gramm Zucker

1 Teelöffel Backpulver glutenfrei z.B. Weinstein Backpulver

1 Ei

1 Prise Salz

Zubereitung:

Zimmerwarme Zutaten für den Teig vermischen und gut durchkneten. In Folie packen und kühl stellen. Danach auswellen und eine gefettete Backform damit auslegen.

Zutaten Käsemasse

750 Gramm Quark 40 Prozent

250 Gramm Zucker

2 Packungen Vanillezucker

2 Packungen Vanillepuddingpulver

2 Becher süße Sahne

2 Becher saure Sahne

4 Eier

Zubereitung:

Quark mit Zucker und Eiern schaumig rühren. Anschließend süße und saure Sahne, Vanillezucker und Vanillepuddingpulver unterschlagen und die Masse gut verrühren. In die vorbereitete Kuchenform füllen und bei 175 Grad Ober- und Unterhitze etwa eine Stunde bis eine Stunde und 20 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.

Update: Donnerstag, 13. Januar 2022, 17.32 Uhr

Ulrike Kolb aus Baiertal. Foto: Wieser

Dibbelabbes mit Feldsalat und gedünsteten Äpfel

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Ein deftiger Leckerbissen kommt heute in der RNZ-Serie "Landfrauenküche aus der Region" auf den Tisch. Ulrike Kolb vom Landfrauenortsverein Baiertal erklärt, wie "Dibbelabbes" mit Feldsalat und gedünsteten Äpfeln zubereitet wird. Das Rezept hat sie deshalb ausgesucht, weil es aus Zutaten besteht, die alle hier in der Region angebaut werden: Kartoffeln, Gemüse, Salat und Äpfel. "Das Landgericht verführt schon durch seinen guten Duft", findet Kolb. "Man sollte es allerdings nicht zu spät am Abend essen, weil der Lauch zu unruhigen Nächten führen kann", so ihr dezenter Tipp.

Mit diesem Dessert endet das Festtagsmenü aus den 70er-Jahren, das die Schatthäuser Landfrauen aufgetischt haben. Foto: Wieser

Ulrike Kolb ist seit 2007 beim Landfrauenortsverein Baiertal. Zwar kannte sie ihn bereits durch ihre Mutter, selbst hinzugekommen ist sie jedoch über ein interessantes Seminar damals. Heute ist sie Schriftführerin des 48 Frauen starken Vereins. Kolb schätzt vor allem das Miteinander, aber auch das Jahresprogramm, das auf grundsätzlich hohem Niveau ist, wie sie findet. Daher wirbt sie für "ihre" Landfrauen: Jede könne mitmachen und sei willkommen, auch wenn sie nicht in Baiertal wohnen würde. Nur eine Ausnahme gebe es: "Manchmal möchten Männer mitmachen, zum Beispiel bei Ausflügen und Besichtigungen", erzählt Kolb. "Ab und zu dürfen sie auch mit – aber Mitglied können nur Frauen werden."

Ulrike Kolb hat bis vor ein paar Jahren als Lehrerin in Walldorf gearbeitet, "Ein Traumjob war es", wie sie sagt. Sie arbeitet gerne im Garten, spielt Klavier, liebt Musik und Konzerte von der Klassik bis zum Schlager, und freut sich über ihre Enkel, die in Bayern leben. Außerdem liest sie viel, achtet auf Rezensionen und mag vor allem Bretagne-Krimis.

Dibbelabbes mit Feldsalat

Für 4 Personen

Zutaten:

250 Gramm Speck (Dörrfleisch)

1 Stange Lauch

3 Zwiebeln

2 Kilo Kartoffeln

8 Esslöffel Öl

1 Bund Petersilie

1-2 Zweige Majoran

2-3 Eier

Pfeffer, Salz, abgeriebene Muskatnuss

Zubereitung:

Speck in Würfel schneiden, Lauch waschen und in Ringe schneiden. Die Zwiebeln schälen, eine davon reiben, die restlichen in feine Würfel schneiden. Die Hälfte des Öls in einem Bräter erhitzen, Speck darin auslassen, herausnehmen, anschließend Zwiebelwürfel und Lauch kurz darin andünsten und ebenfalls herausnehmen. Petersilie und Majoran waschen, trocken tupfen und hacken. Kartoffeln waschen, schälen, reiben und den Saft etwas ablaufen lassen. Speck, Zwiebeln, Lauch, Eier und Kräuter hinzufügen und gut vermischen. Mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen. Das restliche Öl im Bräter erhitzen, die Masse hineinfüllen und etwa 45 Minuten im Backofen bei 180 Grad backen lassen. Dabei häufig umwenden und mit einer Gabel "zerpflücken", dadurch ergibt sich eine leckere Kruste. Wer keinen Bräter hat, kann auch eine Auflaufform zum Backen nehmen. In der Zwischenzeit Feldsalat putzen und anmachen.

Gut passt auch ein Apfelkompott dazu, das dem Gericht eine frische Note gibt. Dafür drei bis vier säuerliche Äpfel schälen, entkernen, in Spalten schneiden, in etwas Wasser mit Zucker und einer Stange Zimt aufkochen und dünsten, bis die Apfelspalten weich sind. In eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 18.45 Uhr

Hannelore Kiefer. Foto: Wieser

Leckere traditionelle Rezepte aus dem Kochbuch der Mutter

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. In der RNZ-Serie "Landfrauenküche aus der Region" wird es heute süß. Denn das Festtagsmenü aus den 70er Jahren, das die Landfrauen aus Schatthausen anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens zusammengestellt haben, geht in die letzte Runde. Nach der Festtagssuppe mit Markklößchen und Eierstich, Rindfleisch mit Meerrettich und gefüllter Kalbsbrust mit Feldsalat ist nun das Dessert an der Reihe. Hannelore Kiefer verrät hierfür ihr Rezept für Schnee-Eier mit Vanillesoße und eine Weincreme mit Biskuit.

Als Beilage zur gefüllten Kalbsbrust, die zwei Stunden im Ofen schmoren muss, werden selbst gemachte Spätzle und Feldsalat gereicht. Foto: Lisa Wieser

Hannelore Kiefer ist seit 2016 bei den Landfrauen in Schatthausen und im Vorstandsteam des Ortsvereins aktiv. Sie ist die "Sammlerin" der Chronik des Vereins, in einem Ordner hat sie sorgfältig alles aufbewahrt. Ihr liegt viel daran, dass es nach der Pandemie-Zwangspause im Verein mit seinem vielfältigen Programm weitergehen gehen. Und dass dabei wieder möglichst viele Frauen einbezogen werden.

Nach einem arbeitsreichen Leben im öffentlichen Dienst genießt sie es heute, dass sie ihre Zeit für Dinge einteilen kann, die sie gerne macht. Dazu gehören ihre Enkelkinder, Reisen, Sport und Gesundheit. "Es ist so wichtig, körperlich und geistig fit zu bleiben", sagt Kiefer und ist überzeugt: "Dafür muss man aber auch etwas tun."

Die Arbeit im großen Garten hilft ihr ebenso dabei wie regelmäßige Bewegung, Begegnungen mit anderen und natürlich Kochen. "Das Dessert ist typisch für die 70er Jahre und was im Moment vielleicht ein wenig schwierig aussieht, ist in Wirklichkeit ganz einfach."

Schnee-Eier mit Vanillesoße

Für 6 Personen

Zutaten Vanillesoße und Schnee-Eier

3 Eiweiß

3 Eigelb

50 Gramm Zucker

450 Milliliter Milch

4 Tropfen Vanillearoma oder ½ Vanillestange

1 Teelöffel Zitronensaft

75 Gramm Zucker

Zubereitung Vanillesoße:

Das Eigelb mit 75 Gramm Zucker verrühren. Die Milch und das Vanillearoma in einem Topf zum Kochen bringen. Den Topf von der Kochstelle nehmen, die Eigelb-Zuckermischung einrühren, den Topf wieder auf die Kochstelle stellen und vorsichtig unter Rühren weiterköcheln lassen, bis die Masse dicklich wird. Dann die Soße in eine Schüssel oder portionsweise in Dessertschalen umfüllen.

Zubereitung Schnee-Eier:

Die drei Eiweiß sehr steif schlagen, 50 Gramm Zucker einrieseln lassen und Zitronensaft dazugeben. In einem größeren Topf Wasser zum Kochen bringen. Mit einem Löffel etwas von dem Eischnee abnehmen und ins heiße Wasser legen. Je nach Größe des Topfes können auch mehrere Schnee-Eier zusammen in den Topf gelegt werden. Dann die Temperatur herunterstellen, sodass das Wasser nur noch brodelt. Die Klößchen nach etwa einer Minute wenden und auf der anderen Seite etwa eine Minute garen. Die Schnee-Eier auf der Vanillesoße verteilen und erkalten lassen.

Zutaten Weincreme:

8 Eier

1 Liter Weißwein

1 Packung Vanillepuddingpulver

150 Gramm Zucker

Saft ½ Zitrone

Zubereitung

Puddingpulver mit etwas Wein in einem Topf aufrühren, mit den Eiern aufschlagen, Zucker und restlichen Wein hinzufügen und die Masse mit einem Schneebesen unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Wenn die Creme fest wird, den Topf vom Herd nehmen, den Zitronensaft unterrühren, in Dessertschälchen füllen und erkalten lassen.

Zutaten für einen einfachen Biskuit

5 Eier

5 Esslöffel heißes Wasser

200 Gramm Zucker

200 Gramm Mehl

Zubereitung:

Die Eier mit 5 Esslöffeln Wasser aufschlagen und schaumig rühren. Wenn die Masse cremig ist, den Zucker hinzufügen und so lange weiterrühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Zum Schluss das Mehl vorsichtig unterheben. Den Teig in eine gefettete Kastenform füllen und im Backofen bei 180 Grad etwa 25 bis 30 Minuten goldbraun backen.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 20.24 Uhr

Roswitha Berberich. Foto: Wieser

Gefüllte Kalbsbrust mit Spätzle

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Im vergangenen Jahr konnte der 1950 gegründete Landfrauenverein Schatthausen auf sein 70. Bestehen zurückblicken. Zur Feier war ein "Festtags-Menü" aus den 1970er Jahren mit anschließendem Programm geplant. Die Veranstaltung musste coronabedingt ausfallen. Umso mehr freuen sich die Landfrauen, dass sie es für die RNZ-Serie "Landfrauenküche aus der Region" zubereiten konnten. Es besteht aus einer Festtagssuppe mit Markklößchen und Eierstich (RNZ vom 8./9. Januar), gekochtem Rindfleisch mit Meerrettich, einer gefüllten Kalbsbrust mit Feldsalat und Spätzle und als Dessert gibt es Schnee-Eier mit Vanillesoße und eine Weincreme mit Biskuit. Heute zum Hauptgang: Gefüllte Kalbsbrust mit Spätzle von Roswitha Berberich.

Die Vorspeise des Festtagsmenüs der Schatthausener Landfrauen: eine Markklößchensuppe mit Eierstich. Foto: Lisa Wieser

Berberich arbeitet als Hauswirtschaftsleiterin und Ausbilderin in einem Pflegeheim in St. Leon Rot, ist schon lange bei den Landfrauen in Schatthausen und seit einigen Jahren dort auch im Vorstandsteam. Sie findet das Engagement der Landfrauen auch in Bezug auf den sozialen Gemeinschaftssinn sehr wichtig und schätzt das vielseitige Bildungsprogramm des Kreisverbandes, dem sich die Ortsvereine anschließen. Roswitha Berberich macht im "Hohenhardter 7" regelmäßig Yoga, und ist seit 40 Jahren in der "Laienschauspielgruppe FC Fortuna Schatthausen" aktiv. "Früher spielte ich die Junge, jetzt die Erfahrene", sagt sie lachend. Sie ist der Meinung, "dass Humor und Lachen auch deshalb wichtig sind, um Sorgen und Ärger zu vertreiben und ein gutes Miteinander zu erleben". Die ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde ist ihr vor allem mit Blick auf ältere Menschen wichtig, damit diese nicht vereinsamen. Der Festtagsbraten "Gefüllte Kalbsbrust mit Spätzle" stammt aus einem alten Rezept, das sie im Kochbuch ihrer Mutter fand.

Gefüllte Kalbsbrust mit Spätzle für 4 Personen

Zutaten:

2 Kilo Kalbsbrust (vom Metzger fürs Füllen vorbereitet)

1 Kilo Brät vom Metzger

2 Eier

1 Bund Petersilie

1 klein geschnittene Zwiebel

2 alte Brötchen

150 Milliliter Sahne

Etwas Muskat

750 Milliliter Fleischbrühe

Butterschmalz

1 Bund Suppengrün

1 große Zwiebel

Salz & Pfeffer

Küchengarn

Zubereitung:

Für die Füllung alte Brötchen würfeln, mit klein geschnittener Zwiebel und Petersilie in etwas Butterschmalz angehen lassen und mit den Eiern und dem Brät zu einem Teig vermischen. Kalbsbrust innen und außen salzen, pfeffern, mit dem Brät füllen und mit Küchengarn zunähen. Große Zwiebel mit Suppengrün waschen und klein schneiden. In einem Bräter die Kalbsbrust in Butterschmalz anbraten, Suppengrün und Zwiebel dazugeben, anschwitzen und mit der Fleischbrühe abgießen. Den Bräter verschließen und im Backofen bei 180 Grad (Umluft) etwa zwei Stunden schmoren lassen. Nach dem Ende der Garzeit den Braten herausnehmen, warmhalten, die Soße pürieren und abbinden.

Zutaten Spätzle mit Schmelze:

6 Eier (Größe L)

50 Milliliter Mineralwasser

Salz und Muskat

400 Gramm Spätzlemehl

4 Esslöffel Butter

2 Esslöffel Semmelbrösel

Zubereitung:

Eier, Salz, Muskat und Mineralwasser in einer Schüssel aufschlagen. Nach und nach das Mehl hinzufügen und den Teig mit einem Kochlöffel so lange schlagen, bis Bläschen entstehen. Reichlich Salzwasser in einem Topf aufkochen, den Teig portionsweise auf ein Spätzlebrett oder in einen Spätzledrücker geben, in das kochende Wasser schaben beziehungsweise drücken, und ziehen lassen, bis sie oben schwimmen. Mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser heben, in kaltem Wasser kurz abschrecken, abtropfen lassen und warmhalten.

Für die Schmelze Butter mit etwas Salz in einer Pfanne zergehen lassen, Semmelbrösel kurz darin anschmelzen und über die Spätzle streuen. Aber Achtung: "Nicht zu heiß werden lassen, damit Butter und Semmelbrösel nicht verbrennen."

Update: Montag, 10. Januar 2022, 18.58 Uhr

Friedhilde Kohlberger. Foto: Wieser

Markklößchensuppe von Friedhilde Kohlberger

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Im vergangenen Jahr konnte der 1950 gegründete Landfrauenverein Schatthausen auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Zur Feier war ein "Festtags-Menü" aus den 1970er Jahren mit anschließendem Programm geplant. Die Veranstaltung musste coronabedingt ausfallen. Umso mehr freuen sich die Landfrauen, dass sie es für die RNZ-Serie "Landfrauenküche aus der Region" zubereiten konnten.

Es besteht aus einer Festtagssuppe mit Markklößchen und Eierstich, gekochtem Rindfleisch mit Meerrettich, einer gefüllten Kalbsbrust mit Feldsalat und als Dessert gibt es Schnee-Eier mit Vanillesoße und eine Weincreme mit Biskuit. Den Auftakt macht heute die Festtagssuppe nach dem Rezept von Friedhilde Kohlberger.

Kohlberger arbeitete als Bankkauffrau, ist seit 2016 bei den Landfrauen im Ortsverein Schatthausen und dort für die Kasse zuständig. Sie malt und töpfert gerne, ist sozial engagiert und betreut alte Menschen. Sie reist gerne, hofft, dass bei den Landfrauen nach langer Coronapause bald wieder richtig "Leben reinkommt", und denkt, dass man nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere achten sollte.

"Eine Mutter Theresa bin ich nicht, ich kann nicht überall wirken, wünsche aber allen, dass die Freude an vielen Dingen wieder zurückkommt." Sie kocht und backt gerne und macht gerne ein traditionelles Menü, bei dem eine Markklößchensuppe mit Eierstich nach einem über 50 Jahre alten Rezept nicht fehlen darf.

Markklößchensuppe für 4 Personen

Zutaten:

100 Gramm Knochenmark

80 Gramm Paniermehl

¾ Teelöffel Salz

1 Prise Muskat

1 Stängel Petersilie fein geschnitten

2 Eier

1 Liter Gemüse- oder Rindfleischbrühe

Zubereitung:

Das Knochenmark langsam schmelzen und mit den übrigen Zutaten gut vermengen. In einer vorbereiteten Gemüse- oder Rindfleischbrühe aus der Masse kleine Klößchen formen und etwa 15 Minuten in der heißen, aber nicht kochenden Brühe ziehen lassen.

Zutaten Eierstich:

4 Eier

100 Milliliter Milch

½ Teelöffel Salz

1 Prise Muskat

Zubereitung:

Alle Zutaten mit dem Rührgerät am besten in einer Schüssel, die für ein Wasserbad geeignet ist, gut aufschlagen. Im Wasserbad stocken und anschließend erkalten lassen.

Anschließend auf ein Brett stürzen und die erkaltete Eiermasse in Rauten oder Würfen schneiden und über die Suppe streuen.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 18.45 Uhr

Die Landfrauen verraten ihre besten Rezepte

Hier kommen gute Küche und saisonale Produkte zusammen. Die Landfrauen-Vereine aus der Region Wiesloch feiern so Geburtstag.

Von Lisa Wieser

Region Wiesloch. Mutti kocht am besten. Das findet wohl jeder. Und um den Geschmack von der "guten alten Zeit" zurück auf die Zunge zu holen, blickt die RNZ auf die "Landfrauenküche". Damit feiern die Landfrauenvereine in der Region Wiesloch ihren Geburtstag und teilen das Festessen auf diese Weise mit der RNZ-Leserschaft. Sie geben ihre besten Rezepte mit saisonalen Produkten preis – für alle zum Nachkochen. Ein kleiner Vorgeschmack: Los geht es mit den Schatthäuser Landfrauen. Diese "tischen auf": eine Festtagssuppe, gekochtes Rindfleisch mit Meerrettich und Preiselbeeren, eine gefüllte Kalbsbrust mit Spätzle und als Dessert eine Weincreme mit Schnee-Eiern, Vanillesoße und Biskuit.

Gleichzeitig wollen die Landfrauen aus der Region mit einem Vorurteil aufräumen: "Das typische Bild der Landfrau gibt es nicht mehr", sagen sie. "Bei uns sind alle Frauen willkommen – egal was sie machen, welchen Beruf sie haben oder wie alt sie sind." Eine Gemeinsamkeit gibt es aber: "Aufgeschlossen müssen sie sein", sagen die Frauen.

Landfrauenküche

Seit 75 Jahren gibt es den Landfrauenverband Württemberg-Baden mit seinen Kreisverbänden und deren Ortsvereinen. Seither haben Generationen von Landfrauen dazu beigetragen, dass der Gedanke von sozialem Engagement, Gemeinschaftssinn und einem vielseitigen Themen- und Bildungsprogramm aktiv gelebt wird.

"Für viele Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiteten, waren die Treffen, Tagesausflüge, Fahrten, Zusammenkünfte, Vorträge und Weiterbildungsangebote oft die einzige Möglichkeit, herauszukommen und sich mit anderen Frauen auszutauschen", sagt Gabriele Sommer vom Obsthof Sommer aus Dielheim-Oberhof, die Vorsitzende des Kreisverbandes Heidelberg-Sinsheim ist. Auch Ulrike Kolb vom Ortsverein Baiertal, Hannelore Kiefer vom Ortsverein Schatthausen und Brigitte Reiss vom Ortsverein Mühlhausen-Dielheim-Tairnbach erleben den Austausch und die gemeinsamen Aktionen als etwas beständig Wertvolles.

Die Frauen betonen, dass sich die Vereine im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Viele Landfrauen leben und arbeiten zwar noch auf dem eigenen Hof. Aber noch mehr haben andere Berufe – sei es im Pflegebereich, in einer Verwaltung, in einer Bank oder als Lehrerinnen – und sind zudem als Gemeinde- oder Pfarrgemeinderätinnen aktiv.

Die Ortsvereine Schatthausen, Baiertal und Mühlhausen mit Dielheim und Tairnbach gehören dem Kreisverband Heidelberg-Sinsheim an. Doch jeder Ortsverein hat seine eigene Historie. Wie aus der Geschichte des Landfrauenvereins Schatthausen hervorgeht, prägten 1950 etwa 25 landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe die Struktur des Dorfes. Schon damals waren die Frauen sehr aktiv und setzten sich für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft ein. Die 14-täglichen Treffen in den Wintermonaten wurden bis zur Coronakrise beibehalten. Der Verein hat heute 46 Mitglieder; alle hoffen, dass Veranstaltungen bald wieder möglich sind. Im Jahr 2020 war zum 70-jährigen Bestehen ein "Festtags-Menü der 70er-Jahre" geplant. Die Feier wurde wegen der Pandemie abgesagt, umso mehr freuen sich die Landfrauen, dass sie das Festtags-Menü jetzt für die RNZ-Serie kochen können.

Auch die Landfrauen Baiertal sind sehr aktiv. 2021 konnte der Verein auf 65 Jahre zurückblicken. Nach dem Motto "Weichen stellen für morgen" bietet er interessante Bildungsangebote, Lehr- und Besichtigungsfahrten, Seminare und Vorträge an. "Dabei geht es um sehr aktuelle Themen", erzählen die Frauen vom Vorstandsteam. Als Beispiele nennen sie Medienpädagogik, Kurse rund um das Internet und Digitales, auch geht es bei ihnen um familiäre und gesellschaftliche Fragen, um medizinische Themen oder um Prävention, etwa in Zusammenarbeit mit der Heidelberger Kriminalpolizei.

Der jüngste Ortsverein ist der von Mühlhausen, Dielheim und Tairnbach. Er wurde 2012 gegründet, und hat 35 aktive Mitglieder. Diese stellen im Jahr fünf bis sechs Vorträge, Veranstaltungen oder Fahrten auf die Beine. Zudem verkaufen sie an kulinarischen Ständen Selbstgebackenes und Eingemachtes und fördern mit dem Erlös regelmäßig soziale Projekte wie die "Waldpiraten" in Heidelberg. Die tatkräftigen Frauen hoffen, dass sie dieses Jahr ihr zehntes Jubiläum mit einem tollen Programm feiern können.

Info: Alle Ortsvereine und auch der Kreisverband Heidelberg-Sinsheim können Angebote aus dem Jahresprogramm des Landfrauenverbandes Württemberg-Baden nutzen, aber auch selbst Themen, Begegnungen, Besichtigungen und kulturelle Unternehmungen organisieren und durchführen. Wer mehr über das Bildungsprogramm und die Aktivitäten des Landesverbandes oder der jeweiligen Ortsvereine wissen möchte, kann sich im Internet informieren unter www.landfrauen-bw.de oder www.landfrauenhd.de.