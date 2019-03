Waghäusel. (dpa/pol/rl) Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Landessstraße L560 ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 53 Jahre alte Mann gegen 21.45 Uhr mit dem Wagen eines 37-Jährigen kollidiert. Dieser hatte dem Motorradfahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen.

Der Biker wurde zu Boden geschleudert und starb noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die L560 musste an der Unfallstelle zur Unfallaufnahme und zur Reinigung bis 3.40 Uhr am Montagmorgen voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro.