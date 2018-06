Walldorf. Für den Verein "Kunst für Walldorf" ist es ein Novum: In der Alten Apotheke werden derzeit die Werke zweier norddeutscher Künstler ausgestellt. Der Vorsitzende Gerhard Baldes freute sich, viele Gäste zur Vernissage von "Inzwischen der Zeit" begrüßen zu können. Ausgewählte Werke zeigen der Bildhauer Claus Görtz aus Schattin in Mecklenburg und die Fotografin Christiane Schröder aus Lübeck.

Andrea Schröder-Ritzrau, SPD-Stadträtin und Schwester der Fotografin, erläuterte in ihrer Einführung, dass die Ausstellung "ermöglicht, innezuhalten und zu entschleunigen". Claus Görtz, in Lübeck aufgewachsen, fand auf Umwegen über eine handwerkliche Ausbildung, Musik und alternativ-politische Aktivitäten zur bildenden Kunst. Er ist seit 2007 Dozent an der Kunstschule der Gemeinnützigen in Lübeck.

Christiane Schröder ist gelernte Tischlerin und schloss ihre Ausbildung 2005 als staatlich anerkannte Fotodesignerin am Best-Sabel Institut für Design in Berlin ab. 2011 hat sie eigene Galerieräume in Lübeck eröffnet. Zwischen den Geschöpfen von Claus Görtz und den Fotografien Christiane Schröders entsteht laut Schröder Ritzrau eine positive Spannung, die neue, eigene Botschaften erzeugt.

Info: Die Ausstellung ist noch bis 6. Januar sonn- und feiertags, 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Für den 6. Januar wird zur Finissage eingeladen.