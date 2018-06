Walldorf. (liwi) Die "Neuanordnungen" lassen den Atem stocken: Die Hamburger Künstlerkollaboration "Iris-A-Maz" stellt derzeit in der Alten Apotheke in Walldorf Fotografien und Installationen aus.

Iris Holstein (geboren 1978) und Matthias Hederer (geboren 1976) beschäftigen sich schon seit Jahren mit Naturwissenschaft und deren Geschichte.

Beide waren noch im Studium an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, als sie zum ersten Mal mit den Methoden der Stadtethnologie (der Erforschung von Kulturen in den Metropolen) und künstlerischer Forschung in Berührung kamen. Seither sammeln, sezieren, züchten, bestimmen und präparieren sie Pflanzen, Insekten, Federn, Vogelstimmen und Naturfragmente, wechseln zwischen der Rolle des Wissenschaftlers und des Künstlers und schaffen mit Hilfe der Fotografie und Mediengestaltung Bilder und Installationen von einzigartiger Ästhetik.

Zu "einer ungewöhnlichen Ausstellung" begrüßte Dr. Gerhard Baldes, Vorsitzender des Vereins "Kunst für Walldorf", die zahlreichen Besucher. Der Walldorfer Künstler und Kunstbeauftragte Hartmuth Schweizer führte im Dialog mit Iris Holstein und Matthias Hederer in die Ausstellung ein. Es sollte nicht, wie bei Vernissagen üblich, der akademische Ansatz des langatmigen Redners und braven Zuhörers sein, sondern ein Ausflug in Mythologie, Antike, Forschung und Kunst.

Zu sehen sind überlebensgroße Insekten neben Ästen, Wurzeln, Zweigen oder industriellen Nebenprodukten. Das im Nebenraum der Alten Apotheke stehende Objekt „Versuchsanordnung: Totaleindruck einer Gegend“ wird auf einem Drehteller präsentiert zum Modell des Biotops „Erde“. In einer anderen Fotoserie werden die Künstler zu Forschungsreisenden im 19. Jahrhundert, die in der Gegenwart gestrandet zu sein scheinen. Die vielen Exponate rufen ungläubiges Staunen und Wundern hervor.

Der Walldorfer Künstler und Kunstbeauftragte Hartmuth Schweizer führte im Dialog mit Iris Holstein und Matthias Hederer in die Ausstellung ein. Es sollte nicht, wie bei Vernissagen üblich, der akademische Ansatz des langatmigen Redners und braven Zuhörers sein, sondern ein Ausflug in Mythologie, Antike, Forschung und Kunst. „Ungewissheit geht durch alle Epochen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in allen anderen Bereichen“, sagte Schweizer. Die Bilder üben ihm zufolge einen ungewöhnlichen Reiz aus. Die Natur, die Iris-A-Maz erforscht, ist an sich schon einzigartig. Dazu kommt ihm zufolge ein Rest an Geheimnis, wie es den beiden gelingt, wissenschaftliche Sprache in diese wunderbare Kunst umzusetzen. Das macht die Ausstellung zu einem Abenteuer, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Für die musikalische Begleitung sorgte „Annagramm“ aus Köln, ein Performance-Duo mit Anna Magdalena Beetz und Schlagzeuger Chriss Gross. „Ei wie gut, dass niemand weiß, dass ich ... Ungewissheit heiß“, war der Titel eines Stücks, mit dem das Duo vollendet das Thema der Ausstellung aufgriff. „Heute vereinen sich Kunst, Wissenschaft und Musik. Jetzt fehlt nur noch Literatur“, stellten Hartmuth Schweizer und Gerhard Baldes fest. Ihrer Ansicht nach ist die Idee eines interkulturelles Zentrums in Walldorf, entstanden aus der Faszination dieses Tages, ein Ansatz, der weiterverfolgt werden sollte.

Info: Die Ausstellung "Neuanordnungen" ist noch bis 29. Juli zu sehen, sonntags von 14 bis 18 Uhr; am Samstag, 28. Juli, findet um 20 Uhr ein Video-Screening mit der Künstlerin statt; Sonntag, 29. Juli, 14 bis 16 Uhr, ist die Finissage; jeweils in der Alten Apotheke, Hauptstraße 47.