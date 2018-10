Walldorf. (liwi) Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Künstlergruppe wurde im Rathaus in Walldorf die Ausstellung "Weißt du noch, was damals war? - 70 Jahre Zeitgeschichte" eröffnet, in der Werke aus sieben Jahrzehnten von 1948 bis 2018 zu sehen sind. Sie sind dem 70-jährigen Jubiläum der 1948 als "Malergruppe Walldorf" gegründeten Vereinigung gewidmet, die später in "Künstlergruppe" umbenannt und viele Jahrzehnte von dem Künstler Hans Volkmar durch Höhen und Tiefen geführt wurde. Nach seinem Tod übernahm 2016 Andrea Tewes die Leitung der Gruppe mit 29 Mitgliedern aus Walldorf und aus der gesamten Region. Zu ihnen gehören Maler, Bildhauer, Grafiker und Fotografen.

Die Gemeinschaftsausstellung ist einzigartig und spannend. Zum einen, weil die Werke künstlerisch und ästhetisch sehr vielseitig in ihrer jeweiligen Umsetzung sind, zum anderen, weil sich der Betrachter in den Themen wiederfindet. Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab sprach bei der Eröffnung von einer "sehr großartigen Ausstellung". Kunsthistorikerin Dr. Martina Wehlte ging in ihrer Einführung auf die Kraft von 70 Jahren ein, die eine Menge Ungemach und Schaden mit sich gebracht hätten, aber genauso viel Schönes, Wegweisendes und Inspirierendes. "Wohl und Wehe liegen nah beieinander", betonte sie.

Info: Die Ausstellung "Weißt du noch, was damals war? - 70 Jahre Zeitgeschichte" ist bis Dienstag, 13. November, im Rathaus Walldorf zu besichtigen.