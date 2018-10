Auf der Tour zu "kritischen Punkten für Radfahrende in Wiesloch" wurde eifrig mit Anja Dahner (li.) von der Stadtverwaltung diskutiert. Wie hier auf der Höhe des Arbeitsamts soll bald ein Verbesserungsvorschlag umgesetzt werden. Foto: Siegfried

Wiesloch. (hds) Es war eine Mischung aus Radfahren und kurzen Stopps, es wurde diskutiert, es gab Verbesserungsvorschläge und die Stadt präsentierte gleich erste Lösungsansätze. Im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" hatte "Move" (Mobilität bewahren, Verkehr sparen), die Wieslocher Ortsgruppe des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), eingeladen, auf der Ost-West-Tangente für Radfahrer neuralgische Stellen anzusteuern.

"Wir wollen unter dem Motto ’Kritische Punkte für Radfahrende in Wiesloch’ heute mal schauen, an welchen Stellen Verbesserungspotenzial steckt", begrüßte Dr. Brigitta Martens-Aly die knapp 20 Teilnehmer, die sich zum Start am Bahnhof Wiesloch-Walldorf eingefunden hatten. Ziel sei, auf der stark frequentierten Route, die vor allem von Pendlern zu den Unternehmen SAP und Heidelberger Druckmaschinen genutzt werde, die Menschen zu bewegen, auf das Fahrrad umzusteigen.

Somit könne mittelfristig die Verkehrsbelastung, vor allem in Altwiesloch, sicherlich reduziert werden. "Dafür müssen jedoch an manchen Stellen noch die Voraussetzungen geschaffen werden, damit es auch attraktiv ist", so Brigitta Martens-Aly.

Bei optimalen Witterungsbedingungen ging es los, um kurz hinter dem Hoschketkreisel einen ersten Stopp einzulegen. "Hier sollte etwas geschehen", forderte Brigitta Martens-Aly.

Es gehe vor allem darum, dass der Radweg in Höhe des Arbeitsamts oftmals von Kurzparkern blockiert und so ein gefahrloses Weiterfahren kaum möglich sei. Anja Dahner, die für die Stadtverwaltung an der Tour teilnahm, konnte gleich Positives vermelden.

"Wir hatten vor einigen Tagen einen Termin mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei, um hier über eine Lösung zu sprechen", informierte sie. Diese sieht so aus, dass man einen Fahrradschutzstreifen auf der Straße anlegen wird, von dem die Radfahrer dann nach einigen Metern wieder auf den normalen Fahrradweg einbiegen können.

"Die Fahrradschutzstreifen haben sich dort, wo wir sie angebracht haben, bestens bewährt", erläuterte Anja Dahner. Auf den Einwand, dass es speziell in Kreisverkehren mit dem Fahrrad oft gefährlich sei, erwiderte sie: "Sie sollten stets in der Mitte fahren, so vermeiden sie riskante Überholmanöver seitens der Autofahrer."

Angeregt wurde aus der Gruppe, Informationsveranstaltungen anzubieten, in denen das richtige Verhalten im Straßenverkehr näher gebracht werden sollte. Die Move-Radgruppe will sich des Themas annehmen.

Im weiteren Verlauf der gemeinsamen Tour wurden fehlende Markierungen und Hinweisschilder angesprochen, eine Ampelschaltung an der Ringstraße als "zu lange" definiert und weitere Kritikpunkte angebracht.

"Wir haben bereits eine Liste zusammengestellt, die wir ins Rathaus geschickt haben", so Manfred Stindl von Move am Tag nach der Radtour. "In den kommenden Wochen werden seitens der Stadt Markierungsarbeiten in Auftrag gegeben, um die Situation für die Radfahrer weiter zu verbessern."

Zum Ausklang der informativen und kritischen Fahrt trafen sich die Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein im Biergarten auf dem Hohenhardter Hof.

Für die Stadtradel-Aktion ist es wichtig, die gefahrenen Kilometer auch entsprechend registrieren zu lassen (www.stadtradeln.de/wiesloch oder unter den anderen teilnehmenden Kommunen), auch ist dies "offline" möglich. Einfach die erstrampelten Kilometer in dem im Rathaus erhältlichen Flyer auflisten und dort wieder abgeben.