Rauenberg. (aot) "Bei Ihnen in Rauenberg darf man sich mit Fug und Recht sicher fühlen", sagte Uwe Schrötel, Leiter des Wieslocher Polizeireviers, im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rauenberg, in der er die Räte über die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres informierte. Weiter führte Schrötel aus, dass eine Straßenkriminalität im öffentlichen Raum kaum wahrnehmbar und die Sorge, in Rauenberg Opfer einer Straftat zu werden, unbegründet sei.

Die Kriminalitätsbelastung in einer Gemeinde wird mit einer Häufigkeitsziffer ausgedrückt. Hierbei werden die registrierten Straftaten auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, um sie mit anderen Gemeinden vergleichbar zu machen. Rauenberg liegt mit 1994 deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 5600, ebenso unter dem Schnitt des Bezirks Wiesloch (3770). In der Weinstadt ist damit die Kriminalitätsbelastung im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent gesunken, im Bezirk Wiesloch um elf Prozent.

Konkret haben sich die Straftaten in Rauenberg von 255 Fällen im Jahr 2016 auf 172 im Jahr 2017 verringert, dies entspricht einem Rückgang von 32,5 Prozent. Das ist der niedrigste Stand in den letzten zehn Jahren - und mit 55,8 Prozent gab es auch die höchste Aufklärungsquote. Mit acht Tatverdächtigen unter 21 Jahren (8,4 Prozent) liegt auch der Anteil der Jungtäter an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Die positive Entwicklung in diesem Bereich führt Uwe Schrötel auf die intensive Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem Verein Postillion und dem Einsatz von Streetworkern zurück.

Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen sei mit 43 Prozent (41 Personen von insgesamt 95 Tatverdächtigen) angesichts eines Ausländeranteils an der Rauenberger Bevölkerung von 7,8 Prozent sehr hoch. Wie Schrötel weiter ausführte, kämen diese Täter aber nur zu einem sehr kleinen Teil aus Rauenberg. Drei seien im Bereich Vermögens- und Fälschungsdelikte, einer wegen eines Rauschgiftdelikts und einer wegen des Verstoßes gegen ausländerrechtliche Bestimmungen aufgefallen.

Ganz allgemein sei festzustellen, dass die Kriminalität in Sammelunterkünften in drei Bereichen ansteige, so Uwe Schrötel: Gewalt untereinander, Rauschgiftkriminalität und Verstöße gegen das Ausländerrecht. Ist die Anschlussunterbringung in den Gemeinden erfolgt, gebe es kaum noch Probleme, insbesondere in Städten wie Rauenberg, in der Gemeindeverwaltung und Ehrenamtliche bei der Integration vorbildliche Arbeit leisteten.

In nahezu allen relevanten Bereichen konnte Uwe Schrötel Erfolge vermelden, so bei den Diebstahlsdelikten, die sich gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert haben, genauso wie bei den Wohnungseinbrüchen und dem Diebstahl von Navigationsgeräten und Wertgegenständen aus Autos.

Dies führt der Leiter des Wieslocher Polizeireviers auf die verstärkte Polizeipräsenz in der Gemeinde und auf die Arbeit einer Sonderermittlungsgruppe zurück. In diesem Zusammenhang appellierte er an die Bevölkerung, auffällige Beobachtungen frühzeitig zu melden, so könne jeder Einzelne wesentlich zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten beitragen, dies gelte insbesondere für Wohnungseinbrüche.

Harald Schäffner (CDU) wollte vom Referenten noch einiges zum Thema "Rohheitsdelikte gegen Polizei und Rettungskräfte" wissen. Er finde, dass sich die hiesige Polizei an der Vorgehensweise in den USA orientieren solle, die bei Auto-Kontrollen viel rigoroser vorgehe. Schrötel bestätigte Veränderungen in der Bevölkerung, die sich in Übergriffen nicht nur gegenüber Polizeibeamten, sondern auch in Behörden wie dem Arbeitsamt zeigten.

Die Polizei begegne dem zwar sehr konsequent, dies müsse aber im Rahmen des Rechtsstaates bleiben, "John-Wayne-Methoden" seien da nicht angebracht. Harald Schäffner griff in diesem Zusammenhang auch die Presse an, indem er behauptete, dass diese weniger über das Fehlverhalten einer Person berichte, als über das anschließende Vorgehen der Polizei. Bürgermeister Peter Seithel stellte klar, dass dies seiner Beobachtung nach nicht für die Berichterstattung in der RNZ gelte.