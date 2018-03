St. Leon-Rot. (RNZ) Das schon traditionelle Frauenfrühstück der katholischen Frauengemeinschaft Rot hat erneut außerordentlichen Zuspruch gefunden. Bereits seit Wochen war die Veranstaltung restlos ausgebucht. Die Verantwortlichen hatten sich viel Mühe gegeben und den Saal frühlingshaft dekoriert. Für jede Besucherin war ein Kärtchen mit einem individuellen "Segensspruch" vorbereitet und an den Platz gelegt worden.

Magda Rusnyak begrüßte die Anwesenden und zeigte sich sehr erfreut, dass Frauen jeden Alters den Weg zu der Veranstaltung gefunden hatten, um gemeinsam einen unbeschwerten Vormittag zu erleben. Sie dankte all den fleißigen Helferinnen, die seit Tagen unermüdlich im Hintergrund wirkten und schmackhafte Brotaufstriche, Desserts und andere Leckereien vorbereitet hatten. Ein besonderer Dank erging an Petra Wittmer, die seit nunmehr 16 Jahren das Frauenfrühstück organisiert und verantwortet. Bevor das Büfett freigegeben wurde, rief Gabi Rehorst die Besucherinnen zu einem ganzheitlichen afrikanischen Tischgebet auf, danach wurde gemeinsam ein deutsches Tischgebet gesprochen.

Nach dem reichhaltigen Frühstück eröffnete zunächst die Flötengruppe den zweiten Teil des Vormittags mit einer beschwingten Melodie. "Heute schon gelacht - ein Vormittag zum Staunen und Genießen", so lautete das Thema und dementsprechend öffneten sich die Türen für die "Clown Big Band" mit Julchen, Nadine und Rudi Hartmann. Das Trio sang "Horch, was kommt von draußen rein" - und der Funke sprang sofort über, schnell herrschte eine ausgelassene fröhliche Stimmung. Die drei informierten über ihre Arbeit als Klinikclowns. Humor habe einen positiven Einfluss auf das Immunsystem, denn echtes Lachen steigere die Stimmung - und das sei gerade wichtig, wenn eine Krankheit das Leben überschatte oder gar ernsthaft bedrohe, erklärten die Clowns.

"Zum Salat des Lebens gehören der Essig der Sorgen und das Öl des Humors." Dieses Zitat stammt aus Julia Hartmanns Buch "Ich wurde Clown, um zu leben". Seit nunmehr 17 Jahren ist sie in den Kinderkliniken in Mannheim und Heidelberg unterwegs, insbesondere auf den Stationen mit schweren Erkrankungen und schmerzhaften Therapien. Die Autorin erzählte beim Frauenfrühstück, wie ihre heile Familienwelt ins Wanken geriet, als ihre eigene Tochter an Krebs erkrankte und zahlreiche Krankenhausaufenthalte, Therapien und Zukunftsängste den Alltag bestimmten.

In dieser schwierigsten Zeit ihres Lebens habe sie schließlich zu ihrer eigentlichen Berufung gefunden und sich einen lang gehegten Kindheitstraum erfüllt, so Julia Hartmann: Sie wurde Klinik-Clown und steckte mit ihrer Begeisterung die ganze Familie an. Ihre Tochter überlebte die Krankheit, lernte, mit ihrer Prothese zu laufen und trat gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester als Clown auf - bis sie mit 23 Jahren erneut erkrankte und schließlich den zweiten Kampf gegen den Krebs verlor. Mittlerweile hat auch Rudi Hartmann seine Liebe für die Magie entdeckt. Alle drei haben sich weitergebildet in Zauberei, Musik und als Bauchredner. So modellieren sie auch für ihre großen und kleinen Patienten bunte und lustige Luftballontiere, auch Eltern und Klinikpersonal werden mit eingebunden.

Zum Abschluss des sehr kurzweiligen Vortrags gaben die Clowns Kostproben ihres Könnens. Der ganze Saal tobte vor Begeisterung.