Voll besetzt war der "Dom des Angelbachtals" in Rauenberg bei der festlichen Aufführung von Haydns "Schöpfung" am vergangenen Sonntag. Foto: Pfeifer

Von Carmen Diemer-Stachel

Rauenberg. Seinen 190. Geburtstag feierte der Chor an St. Peter und Paul mit einem ganz besonderen Ereignis. Auf dem Programm stand Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung". Unter der Leitung von Prof. Franz Wassermann ließ der 1828 gegründete katholische Kirchenchor und somit älteste Verein der Stadt anlässlich seines Jubiläums Haydns überwältigendes Werk in der St. Peter und Paul-Kirche erklingen. Mit von der Partie waren neben Projektsängern die Camerata Viva Tübingen, Carsten Klomp (Cembalo) und die Solisten Marina Unruh (Sopran), Andreas Karasiak (Tenor) und Markus Lemke (Bass).

Haydns 1798 uraufgeführtes Oratorium beschreibt in drei Teilen, wie aus dem ungestalteten, formlosen Chaos Himmel und Erde hervorgehen, wie das Licht über die Finsternis triumphiert, wie Pflanzen und Tiere den Erdball zu bevölkern beginnen und wie schließlich mit Adam und Eva der Mensch, als Krone der Schöpfung, ins Leben tritt. Große Lob- und Dankes-Chöre schließen das Werk. Der Text, nach einem englischen Original, übersetzt von Baron van Swieten, vereint die Prosatexte der Schöpfungsgeschichte in der Übersetzung der Luther-Bibel mit betrachtenden und kommentierenden Auszügen aus John Miltons "Paradise Lost".

In der schönen und großen Kirche St. Peter und Paul herrschte eine festliche und erwartungsvolle Stimmung. Von nah und fern strömten die Zuhörer herbei. Über voll besetzte Bankreihen konnte sich Christel Wagner, erste Vorsitzende des Kirchenchores, freuen. Noch mussten sich die Sängerinnen und Sänger etwas gedulden, aber nach den Ansprachen von Pfarrer Joachim Viedt, Bürgermeister Peter Seithel und Roswitha Schöttler, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, hatte ausschließlich die Musik das Sagen.

Schon mit den ersten Klängen der Orchestereinleitung, der Vorstellung des Chaos, wurde das Publikum in den Bann dieser wunderbaren Musik gezogen. Die Spannung von Chaos und Ordnung, die das ganze Werk durchzieht, manifestierte sich hier eindrücklich. Haydn reizte in seiner Orchestereinleitung aus, was an harmonischer Gewagtheit Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt möglich war. Die Camerata Viva Tübingen musizierte äußerst transparent, lebendig und intonationssicher. Wassermann wählte frische Tempi und ließ die Musik durch das ganze Werk hindurch herrlich pulsieren.

Hervorragend hatte der Musikdirektor an der Universität Heidelberg seinen Chor auf dieses große Ereignis vorbereitet. Aus den Sängern des Kirchenchors und den, vornehmlich jungen, Gastsängern schuf er einen homogenen und imposanten Chor mit großem Klangvolumen. Nicht nur das stimmgewaltige Gotteslob gelang dem Klangkörper, auch die leisen Passagen wussten die Sängerinnen und Sänger gefühlvoll und anrührend zum Klingen zu bringen.

Schon der erste Einsatz des Chores ließ aufhorchen. Zart schwebte der "Geist Gottes auf der Fläche der Wasser", bis Gottes Befehl "Es werde Licht!" den Chorklang in einem "Subito Forte" geradezu explodieren ließ. Die Sänger folgten Wassermanns umsichtigem Dirigat aufmerksam und setzten alle dynamischen Vorgaben vorbildlich um. Zudem punkteten sie mit guter Artikulation und Textverständlichkeit sowie sauberer Intonation. Alle Einsätze, auch in den anspruchsvollen Fugen, glückten hervorragend, ebenso die Dialoge mit den Solisten. Jede Stimmgruppe war bestens disponiert und fügte sich harmonisch in den Gesamtklang ein.

Ganz offensichtlich wurde hier nicht nur mit Können, sondern auch mit Freude und Herzblut gesungen. Der Funken sprang augenblicklich auf das Publikum über, das begeistert und ergriffen lauschte. Besonders die monumentalen Lobgesänge wie "Vollendet ist das große Werk", "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" und der Schlusschor "Singt dem Herren alle Stimmen!" sorgten für Gänsehautgefühl und ließen zusammen mit den majestätischen Orchesterklängen mit Pauken und Trompeten die Größe des Schöpfungsereignisses spürbar werden.

Dazu kamen als Sahnehäubchen die drei wunderbaren Solisten, die als vorzügliches Erzengeltrio begeisterten. Gabriel (Unruh), Uriel (Karasiak) und Raphael (Lemke) kombinierten frische Intensität und höchste Präzision mit großer gestalterischer Intelligenz. Ihr wunderbar sensibler, nie pathetischer Gesang offenbarte die Schönheit von Haydns Musik.

Sopranistin Unruh, die sowohl Gabriel, als auch Eva ihre Stimme lieh, flogen die Herzen zu. Ihre brillante, klare Sopranstimme, immer schlank geführt und mit wohldosiertem Vibrato, bezauberte. Scheinbar mühelos schwang sie sich in die höchsten Höhen hinauf und ließ die Koloraturen perlen. Anrührend erklang ihr Duett mit Adam (Lemke). Gegenseitig sprachen die beiden sich ihre Liebe zu: "Denn ohne dich, was wäre mir - Der Morgentau? Der Abendhauch? Der Früchte Saft? Der Blumen Duft?" Lemke gefiel mit seiner facettenreichen und kultivierten Bass-Stimme und überraschte mit seinem großen Stimmumfang. In den tiefsten Basslagen ließ er das "Gewürm" kriechen, um dann wieder mit lyrischem Wohlklang alle Herrlichkeiten der Schöpfung auszumalen. Karasiak überzeugte als Uriel mit seiner hellen, klaren Tenorstimme. Wunderbar gestaltete er seine Rezitative und Arien, plastisch und doch stets kantabel agierend.

Den Kunstgenuss vervollständigte ein bewegliches, transparent und fein differenziert spielendes Orchester. Der überzeugende Klangkörper mit quirligen Streichern, warmen Holzbläsern und strahlenden Blechbläsern und seiner verlässlichen Continuo-Gruppe mit Klomp am Cembalo verstand es, Sturmwinde, Blitz und Donner, Regen und Schnee, rauschende Bäche, Sonnenaufgang, Mondschein, Höllengeister, Meeresgetümmel und allerlei Tiere bis hin zum brüllenden Löwen musikalisch effektvoll zum Leben zu erwecken.

Wassermann hielt stets alle Fäden in den Händen und leitete das große Ensemble einfühlsam und souverän. Kaum waren die letzten Töne des grandiosen Schlusschores, der in ein jubelndes Amen mündet, verklungen, setzte begeisterter Applaus ein. Minutenlang bedankte sich das Publikum mit stehenden Ovationen für dieses grandiose Konzerterlebnis.