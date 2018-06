Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Ich habe mehr Fragen als Antworten", erklärt Kabarettistin Tina Teubner. Aber es sind gute Fragen, die sie im Manegenrund des voll besetzten Walldorfer Spektakelzelts stellt, Fragen, mit denen sich ihr Publikum identifizieren kann - zumal nach dem herzlich-schrägen Warm-up, in dem Teubner mit reichlich Selbstironie den direkten Kontakt zum Zuschauer sucht.

Dabei stellt sie klar, dass sie nicht der Typ für seriös-moralinsaures Kabarett ist, keinen Bock hat, das Elend der Welt, sich weise den nichtvorhandenen Bart streichelnd, zu analysieren - sie streut allenfalls ein paar Seitenhiebe auf Politik und Prominenz ein. Die Rheinländerin plaudert scheinbar frisch von der Leber weg, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, schimpft und flucht auch mal, haut derbe Sprüche raus, dass das Publikum zwischen Empörung und Ergötzen schwankt - "weil es Spaß macht!": Das brüllt sie triumphierend in einem ihrer mal mitreißenden, mal anrührenden, mal komischen Lieder, mit denen sie auf den Punkt bringt, was ihr auf dem Herzen liegt.

Mit ein bisschen Zorn, ein wenig Resignation und etwas Hoffnung kramt sie trotz des Titels "Wenn du mich verlässt, komm’ ich mit" keineswegs nur in der Beziehungskiste, sondern spottet über Gesundheitswahn und Fitnessfolter, schildert Freud und Leid von Mutterschaft und Altern, fragt nach Glück und Sinn, plädiert für Wahrhaftigkeit mitsamt Selbstkritik und mehr Gelassenheit. "Spätestens, wenn’s alle gut finden, ist doch Vorsicht geboten."

Kongenialer Partner und dabei selber treffsicherer Komiker ist Ben Süverkrüp am Klavier. Er untermalt und bereichert ihre Songs auch mit eigenem Gesang, bietet stimmungsvolle Soli, steuert Klangeffekte bei oder gibt beispielsweise diese kleine, fiese Stimme im Kopf, die an allem etwas auszusetzen hat und einem dem Spaß verdirbt, während Teubner "Wir haben doch alles" singt und sich über Unzufriedenheit und Rastlosigkeit des modernen Menschen wundert. Überdies haut Süverkrüp die Zuschauer um mit einem "Medienbeballerungs"-Medley, das die Omnipräsenz von Facebook, Twitter und Co. anprangert und wild klassische Stücke von Smetana über Brahms bis Beethoven mit Melodien aus Star Wars, Schoko-Werbung oder dem Tatort mixt.

Ben mit bissigen Kommentaren fertig zu machen, hilft Tina Teubner bei den Überleitungen zum nächsten Monolog, gemütlich am Tisch mit einem Glas in der Hand. Von der Frage "Was sollen die anderen denken?" hat sie offensichtlich genug. "Wozu habe ich Lust, was tut mir gut?", das ist es, was sie bewegt.

"Das Mutter-Dasein verpflichtet zum Glück"? Nicht mit ihr, den Stress schildert sie schonungslos: "Ich habe zwei Kinder - und einen Mann, ich bin faktisch alleinerziehend." Oder die Besessenheit mit Frühförderung - welch ein Entsetzen: "Er ist in der Krabbelgruppe sitzen geblieben!" Teubner geißelt den krankhaften, krankmachenden Leistungsdruck, "dieses Fantasie erstickende Funktionieren müssen, bloß weil Eltern ihre eigenen Ängste den Kindern als fixierende Struktur überstülpen".

Schalkhaft disst sie auch ihre eigenen Eltern, die zu den "hyperaktiven Rentnern" gehören. Statt, wie es sich gehört, den ganzen Tag zu Hause im Sessel zu sitzen und zu warten, dass das Telefon klingelt ("das grüne, mit Wählscheibe, von der Post"), machen die Sport, unternehmen Skitrips, reisen um die Welt: "Die verplempern mein Erbe auf den Lofoten!"

Der Kabarettistin wird auch der Druck nach "geistiger Wellness", nach "psychischer Optimierung", zu viel, auf der Yogamatte liegen und seine Aufmerksamkeit auf den Zeh fokussieren? Verfehlt das Ziel: "Vielleicht ist die Welt so korrupt und kalt geworden, dass Sensible sich nicht anders zu helfen wissen, als sich den Verstand wegzumeditieren ... Aber dann lieber eine Revolution!"

Mit rasantem Mundwerk überzeugt Tina Teubner ebenso wie an verschiedenen Instrumenten. Beim "Mütter"-Lied greift sie zur Ukulele und beweist später, dass sie schaurig-schräg ebenso wie schmelzend-schön Violine spielen kann. Im melancholischen "Sag mir nicht, die Zeit heilt alle Wunden" greift sie zur singenden Säge und schafft - auch dank Süverkrüps Begleitung und der Lichteffekte von der Discokugel - im Handstreich eine magische Stimmung.

Mit ihren angriffslustigen Spitzen trifft sie beim Publikum voll ins Schwarze: "Sie sind aber gehässig drauf", freut sie sich über Gleichgesinnte. Nach Beziehungstipps - sollte "was Jüngeres oder was Aufgespritztes" dem Mann den Kopf verdrehen, einfach ein Machtwort sprechen: "Ich möchte das nicht, du bleibst" - rät sie dazu, sich zu besinnen, die kleinen, profanen Glücksmomente, die "simple Lebensfreude" zu genießen und singt: "Es wird Zeit für deine Träume."