Im Jugendzentrum Wiesloch kommt das Tischfußballspielen gut an. Archivfoto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Aus pädagogischen Gründen, aber auch um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, wurden die Öffnungszeiten im IB-Jugendzentrum in Wiesloch reduziert. Bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2017 erläuterte Diplomsozialarbeiter Jindro Stehlik vor den Mitgliedern des Ausschusses für Verkehr, Kultur, Sport und Soziales die Hintergründe für diese Maßnahme, deren erster Schritt bereits vor drei Jahren vollzogen wurde. Die Verantwortlichen im Jugendzentrum hatten die Öffnungszeiten angepasst, um in doppelter personeller Besetzung anwesend zu sein. Die Kehrseite: Die Besucherzahlen gingen in Wiesloch deutlich zurück.

"Allerdings konnten wir im Bereich der Einzelfallhilfen einen deutlichen Zuwachs registrieren", betonte Stehlik. Das habe letztlich auch dazu geführt, das Konzept zu überdenken und den neuen Gegebenheiten anzupassen. "Wir wollen verstärkt Kinder und Jugendliche aus der Mitte der Gesellschaft ansprechen", unterstrich der Sozialarbeiter. Derzeit arbeiten im Jugendzentrum vier Hauptamtliche, die sich zwei Vollzeitstellen teilen, hinzukommen zwölf Ehrenamtliche, die insbesondere bei den unterschiedlichen Projekten aktiv mit eingebunden sind.

Bei den offenen Treffs gingen die Zahlen derjenigen, die ins Jugendzentrum und in die beiden Zweigstellen in Baiertal und Schatthausen kamen, deutlich zurück. Waren es 2015 noch in Summe 4506, verzeichnete man im Vorjahr nur noch 3337 Kinder und Jugendliche. Die Ausnahme ist Schatthausen, dort haben sich laut Stehlik die offenen Treffs sehr gut entwickelt.

Auch die Kooperation mit der Merianschule laufe sehr gut und bezüglich der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sei das Konzept überprüft und angepasst worden. "Es geht uns darum, schulübergreifend jüngere Jugendliche anzusprechen, um so für eine breitere Zielgruppe interessant zu werden", betonte Stehlik. Ziel sei es, Jugendlichen Angebote zu machen, die Teilhabe und Übernahme von Verantwortung ermöglichen, also mehr Eigeninitiative zu fördern.

Das Engagement im Rahmen des Ferienspaßes konnte erweitert werden, neue Kreativmöglichkeiten wie "Live Scotland Yard" oder eine Smartphone gestützte Schnitzeljagd wurden aufgenommen und die Kletter-AG für Mädchen läuft nach Worten Stehliks gut. "Die Gestaltung eines Internetauftritts erweist sich als sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv", so Stehlik. Da das Jugendzentrum über den Facebook-Auftritt im Netz gut erreichbar sei, habe man eine eigene Homepage auf der Prioritätenliste etwas nach unten verlagert. Die Kooperation mit der Merianschule werde in diesem und dem kommenden Jahr weiter ausgebaut, angesprochen werden Kinder der dritten und vierten Klassen.

Nicht angenommen wurden Angebote im Schulzentrum. "Wir wollen daher, gerade für Zwölf- bis 16-Jährige, diese ins Jugendzentrum direkt verlagern", kündigte Stehlik an. Weiter ausgebaut werden sollen Aktivitäten während der Ferien und die Kooperationsprojekte. In Schatthausen und Baiertal wolle man mit speziellen Mädchen-Treffs ein zusätzliches Angebot unterbreiten.

Das Jugendzentrum in Wiesloch gibt es seit 1984, 2000 und 2002 kamen die Dependancen in Baiertal und Schatthausen hinzu. Seit 2008 ist das IB-Bildungszentrum Heidelberg Träger der Jugendzentren. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen auf schulischer Bildung, beruflichen Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen, Vermittlung, Sprachkursen, Jugendhilfe, Schulsozialarbeit, Arbeit mit und für Flüchtlinge und offener Jugendarbeit.