St. Leon-Rot. (leu) "Auf zum ersten Jugend-Sportevent in St. Leon-Rot" hieß es am 18. Juli 2009. Die Idee für das "Event" ist bereits vor zehn Jahren auf einem Treffen der St. Leoner Ortsvereine aufgekommen, schnell fanden sich Vertreter aus mehreren Vereinen, die die anfangs noch vagen Gedanken in die Tat umgesetzt haben.

Von Anfang an wurde dabei Wert darauf gelegt, dass die eigene Jugend in die Planung mit einbezogen wird. Anfangs waren die Jugendabteilungen von VfB St. Leon, SG St. Leon und Tennisclub St. Leon dabei, über die Jahre hinweg beteiligten sich immer mehr Vereine aus ganz St. Leon-Rot, um den Kindern und Jugendlichen Lust auf Bewegung und die verschiedensten Sportarten zu machen.

Nun feierte man also ein kleines Jubiläum, zum zehnten Event hieß Lea Kamuf, Mitglied der Jugendmusikkapelle, alle herzlich auf dem Gelände des Jugendzentrums willkommen. Sie betonte, was das Jugend-Sportevent so besonders macht: "Zum einen ist es eine super Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, zum anderen kann man sich hier einen tollen Überblick über die Freizeitangebote in St. Leon-Rot verschaffen."

Die Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto "Cool bleiben ohne Alkohol und Drogen", folgende Veranstalter hatten sich zusammengetan: VfB St. Leon, SG St. Leon, Jugendzentrum, Volleyballclub, FC Rot, Tennisclub Rot, die Musikvereine St. Leon und Rot sowie neu dabei der Verein für moderne Selbstverteidigung.

Überall auf dem Rasenplatz waren Spielgeräte aufgebaut, Felder abgesteckt und Netze gespannt. Die Kinder und Jugendlichen konnten sich in Sportarten wie Volleyball, Fußball, Handball sowie diversen Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen austoben. Der Platz verwandelte sich in eine Arena, in der Bälle jeglicher Art kreuz und quer flogen. An den verschiedenen Stationen waren ehrenamtliche Helfer der Vereine zur Stelle, um die einzelnen Spiele und Sportarten anzuleiten.

Eine Besonderheit dabei ist stets, dass viele der Helfer selbst noch Jugendliche sind. Sie nehmen den jungen Teilnehmern damit leichter die Hemmung, einfach mitzumachen und Neues auszuprobieren. Und darüber hinaus erfahren sie, was es bedeutet, anderen sportliche und kreative Aktivitäten zu vermitteln sowie allgemein Verantwortung zu übernehmen.

Der Verein für moderne Selbstverteidigung hatte drei Stationen aufgebaut, an denen die Kinder das Lösen eines Haltegriffs übten oder lernten, sich mit Kniestößen zu verteidigen. Darüber hinaus warteten spannende Angebote wie Beachvolleyball, Beachhandball, Torwandschießen und andere Ballspiele mit Fuß und Hand oder das gezielte Kicken auf eine Art überdimensionale Dartscheibe.

Die Schaumkussschleuder war bei allen beliebt. Das Jugendzentrum hatte eigens eine "Riesenkartonwand" aufgestellt, auf die die Besucher Graffiti sprühen konnten. Dank der fachkundigen Anleitung fand dies großen Zuspruch.

Als "Jubiläums-Special" zeigten die Jongleure Oliver und Gerald ihr Können, was die Kinder und Jugendliche natürlich sehr beeindruckte.

Die Altersspanne der Teilnehmer reichte von Kindergartenkindern bis zu Jugendlichen von 14 Jahren. Auch die Eltern der teilnehmenden Kinder waren von der Veranstaltung begeistert. Für die Gemeinde sprach Bürgermeister Dr. Alexander Eger ein Grußwort.

Er hob darin den großen Einsatz der Ehrenamtlichen im Bereich des Sports hervor, der sich nicht nur in dieser Veranstaltung zeige, hier aber besonders augenfällig werde. Angesichts des vielfältigen Programms der "vorbildhaften Veranstaltung" prognostizierte er jede Menge Spaß, hier sei sicher für jeden etwas dabei.

Die beteiligten Vereine und Gruppen waren glücklich über den Verlauf der Veranstaltung und bedankten sich herzlich bei der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung. Sie waren sich alle einig, diese Veranstaltung im nächsten Jahr fortzusetzen.