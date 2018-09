Walldorf. (rö) 30 Millionen Euro investiert der Landtechnikhersteller John Deere in ein neues Vertriebs- und Marketingzentrum in Walldorf. Symbolischer Startschuss für die Bauarbeiten war am Donnerstagnachmittag der erste Spatenstich auf dem 7600 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Luxor-Filmpalast und Musikhaus Session. Fertigstellung soll im Frühjahr 2020 sein, dann werden auf 11.000 Quadratmetern Bürofläche rund 300 Menschen arbeiten.

"Es gibt sehr viele Gründe, die für Walldorf gesprochen haben", sagte Christoph Wigger (Vice President Sales & Marketing Region 2): Dazu zählen nach seinen Worten vor allem der "absolut attraktive Standort" mit einer sehr guten Infrastruktur, zu der er neben den beiden Autobahnen ausdrücklich die Bahnanbindung direkt vor der Haustür zählte.

"Das ist ein riesiges Plus für die Mitarbeiter", sagte Wigger. Denn unter dem Dach des neuen Gebäudes werden gleich drei Einheiten des Unternehmens vereint: John Deere International (bislang ansässig in Schaffhausen in der Schweiz), der Vertrieb für Deutschland (Bruchsal) und das "Sales & Marketing Center" (Mannheim).

Spatenstich für das neue Vertriebs- und Marketingzentrum von John Deere in Walldorf: (v.li.) Thomas Bernhart, Hans-Jürgen Klein, Philipp Gross, Christiane Staab, Christoph Wigger, Bernhard Duffner, Architekt Andreas Wilhelm, Andreas Tisch und Susanne Nisius. Foto: Pfeifer

Im Inneren des Hauses legt man auf 58.000 Kubikmetern umbautem Raum viel Wert auf großzügige, offene Bürobereiche, neben einer Cafeteria für 150 Personen wird es auch einen großzügigen Innenhof geben.

Auch in Sachen Ökologie "tun wir, was man tun kann": Blockheizkraftwerk, Geothermie, Fotovoltaik - "wir wollen möglichst effizient heizen und kühlen". Ebenerdig werden 190 Pkw- und 40 Fahrradstellplätze entstehen, dabei soll auch an die wachsende E-Mobilität gedacht werden.

"Wir freuen uns auf ein neues Zuhause", sagte Wigger, der berichtete, sich in Walldorf vom ersten Gespräch an willkommen gefühlt zu haben. "Sie sind sehr nah am Bürger und an den Unternehmen", bescheinigte er der Stadtverwaltung.

Ein Kompliment, das Bürgermeisterin Christiane Staab gerne an die Mitarbeiter im Rathaus und an den Gemeinderat weitergab, der auch bei diesem Projekt "mit uns an einem Strang" gezogen habe. "Hier kann etwas Gutes entstehen", hieß sie das Unternehmen in Walldorf willkommen und wünschte den Bauarbeiten einen unfallfreien Verlauf.