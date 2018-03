Wiesloch. (hds) "Man kann in Berlin bei der Regierung noch so oft sagen ’Wir schaffen das’, aber Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern gelingt nur dann, wenn sich die Bürgerschaft vor Ort mit einbringt", so Bürgermeister Ludwig Sauer zur Eröffnung der Wanderausstellung "Wir sind dabei" im Rathaus. Die Präsentation des Rhein-Neckar-Kreises umfasst zehn anschaulich gestaltete Darstellungen, auf denen die unterschiedlichen Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Integration dargestellt sind. Dies reicht von Sprachkursen über die Anschlussunterbringung und Wohnungssuche bis hin zur hilfreichen und notwendigen Arbeit der Ehrenamtlichen. Aufgegriffen wird auch die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sowie das Thema "Religiosität im interkulturellen Kontext". Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 9. März während der Öffnungszeiten des Rathauses im Foyer.

Sauer hob hervor, gerade beim Ehrenamt sowie mit den Sprachkursen der Volkshochschule Südliche Bergstraße sei in Wiesloch schon früh das Thema Integration aufgegriffen worden. Einzelpersonen, aber auch Vereine hätten sich eingebracht und somit eine wertvolle Unterstützung für die Behörden geleistet, die beim Einsetzen der großen Flüchtlingsströme anfänglich sicherlich überlastet gewesen seien.

Elena Albrecht von der Stabsstelle "Integration" im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bezeichnete es als eine gesellschaftliche Aufgabe, sich um Flüchtlinge zu kümmern. "Es geht dabei nicht nur um Sprache, sondern Integration ist vielfältig", betonte sie. Der Austausch zwischen den einzelnen Behörden sowie den Ehrenamtlichen sei dabei besonders wichtig. "Wir treffen uns alle sechs Wochen mit den Zuständigen hier in Wiesloch und besprechen aktuelle Themen", informierte sie.

Annegret Sonnenberg, die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Wiesloch, beschrieb die Entwicklung von "Netzwerk Asyl", das vor vier Jahren gegründet worden war. "Wir verstehen unsere Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe", sagte sie. Jedoch habe sich das Aufgabengebiet inzwischen gewandelt. Zunächst sei es um die Grundbedürfnisse der Flüchtlinge gegangen, jetzt begleite man die Menschen bei Behördengängen, Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche. "Wir lernen täglich dazu und es wäre schön, wenn wir noch personelle Unterstützung beim Netzwerk Asyl - derzeit sind dort rund 150 Personen aktiv - erhalten würden", forderte Sonnenberg zum ehrenamtlichen Mitmachen auf.

Im Gespräch mit der syrischen Familie Alrefaai, die inzwischen in Wiesloch eine eigene Wohnung gefunden hat, wurde aufgezeigt, wie Integration funktionieren kann. Der Vater war 2014 nach Deutschland gekommen, war ab 2015 in der Gemeinschaftsunterkunft in der Walldorfer Straße untergebracht und im selben Jahr kamen die Ehefrau und die drei Kinder nach. "Ich habe regelmäßig Integrationskurse besucht und arbeite jetzt als Küchenhelfer im PZN", berichtete das Familienoberhaupt, dessen Tochter Shasaa inzwischen ebenfalls verschiedene Kurse besucht hat. "Als Nächstes möchte ich hier meinen Führerschein machen und eine Ausbildung beginnen", kündigte sie in hervorragendem Deutsch an.

Über die Entwicklung der Sprachkurse bei der Volkshochschule Südliche Bergstraße berichtete Claudia Franzese ausführlich und erinnerte dabei an die Anfänge. Inzwischen habe sich das Format der anfänglichen 100-Stunden-Kurse geändert und das Platzproblem habe man kurzum dadurch gelöst, dass man mit den Lehrern direkt zu den Flüchtlingen gegangen sei, also beispielsweise in die Gemeinschaftsunterkünfte.

Jürgen Blaser von der Spielvereinigung Baiertal gab einen Einblick in die Aktion seines Vereins, dem gemeinsamen Fußballspielen mit Flüchtlingen. "Wir sind damit 2015 gestartet, haben aber im vorigen Jahr das Training einstellen müssen. Viele sind inzwischen mit Kursen zeitlich eingebunden oder haben glücklicherweise einen Arbeitsplatz gefunden", erzählte er. Die Spielvereinigung hatte unter Blasers Leitung einmal pro Woche zum Training eingeladen. "Wir haben dabei auch viel Unterstützung von allen Seiten erfahren, konnten mithilfe der Stadt auf den Kunstrasenplatz in Wiesloch umziehen und erhielten Spenden wie beispielsweise Sportkleidung oder Fußballschuhe." Sein Verein sei jederzeit offen, fußballbegeisterte Flüchtlinge in die Mannschaften aufzunehmen.

Ludwig Sauer schloss die Eröffnung mit einem Dank an all jene, die sich in Sachen Integration, sowohl haupt- als auch ehrenamtlich, einsetzen.