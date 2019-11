St. Leon-Rot. (homa) „Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollten“, sagte einmal Abraham Lincoln. Nach diesem Prinzip arbeitet der Verein „Fortschritt IntegrativLeben“, hervorgegangen aus „FortSchritt St. Leon-Rot“, der Kinder und Jugendliche mit Behinderung nach der Methode des ungarischen Arztes András Petö fördert.

Das setzt sich im Wohnprojekt fort, das jetzt im Cranachring in Rot Richtfest feierte. Hier werden voraussichtlich im Sommer 2020 acht junge Erwachsene mit und ohne Behinderung einziehen. „Ein großer Tag für uns“, sagte Vereinsvorsitzende Susanne Huber. Der Spatenstich sei erst im Juli gewesen, hob sie das enorme Tempo der Bauarbeiten hervor.

Einen Platz in der Inklusions-WG haben Samantha Daut, Alisa Falkenstein, Maris Metz, Marco Huber und Timo Stampfer, die alle auf den Rollstuhl angewiesen sind. Stampfer betonte in einem Gespräch mit der RNZ, dass dies ein „ganz neuer Lebensabschnitt“ und seine Freude auf die Fertigstellung unermesslich sei. Es sei das erste Mal, dass er die Chance erhalte, so selbstständig zu leben, sagte er und zeigte sich besonders erfreut darüber, dass die Petö-Förderung fester Bestandteil des Wohnprojekts ist. So etwas sei „deutschlandweit einmalig“.

Die Petö-Förderung erfolgt durch sogenannte Konduktoren, die dort zwar nicht wohnen, aber doch immer wieder die Jugendlichen auf dem Weg zur Selbstständigkeit begleiten und lebenspraktisch Fertigkeiten trainieren werden. Damit dies auch gewährleistet ist, wird beispielsweise die Küche vor dem Einbau mit Kartons aufgestellt, um eine optimale Nutzbarkeit zu erreichen. Im Mittelpunkt soll letztendlich immer der Mensch als emotionales Wesen mit seiner Persönlichkeit stehen, mit einem jeweils individuell abgestimmten Förderplan.

Nach dem Richtspruch durch Bauunternehmer Uwe Wiesendanger, der den „Musterbau“ lobte und allen, die darin ein- und ausgehen, das Beste wünschte, empfing Susanne Huber drei Gäste zu einem „Baustellen-Talk“: Meike Leupold von der Dietmar-Hopp-Stiftung, Patrick Alberti, Behindertenbeauftragter des Rhein-Neckar-Kreises, und Generalunternehmer Michael Schindler (Wieslocher Handwerker Baugesellschaft).

Schindler dankte allen Beteiligten und Unterstützern, so ein rascher Baufortschritt „geht nur mit einem tollen Team“. Er hatte auch eine Überraschung für den Verein: Nachdem er zu Beginn des Projekts bereits 10.000 Euro gespendet hatte, sagte er nun über die nächsten fünf Jahre hinweg weitere 10.000 Euro zu.

Weitere Förderer sind die „Aktion Mensch“ mit 280.000 und der Verein „Menschen für Kinder“ mit 35.000 Euro. Die Hopp-Stiftung hat das Projekt mit 1,25 Millionen Euro unterstützt. Meike Leupold hob „Engagement und Herzblut“ der Vereinsmitglieder hervor. Das Wohnprojekt sei „die logische Konsequenz“ der Vereinsarbeit: nach der Förderung für Kinder und Jugendliche auch jungen Erwachsenen gemäß dem Vereinsmotto „auf eigenen Beinen stehen“ den Weg in ein eigenständiges Leben zu ebnen. „Das finden wir toll und darum unterstützen wir Sie.“

„Sie sind Ihrer Vision, wie Sie in Zukunft leben möchten, gefolgt“, lobte Patrick Alberti: „Sie sind Vorbild, Sie machen anderen Mut und ich hoffe, es finden sich viele Nachahmer.“ Tagtäglich merke man, welchen Stellenwert Wohnen habe, für alle Menschen, aber auch, wie wenig barrierefreies Bauen und Wohnen es gebe. Auf Nachfrage der RNZ räumte Alberti ein, dass „FortSchritt IntegrativLeben“ keine staatlichen Fördermittel erhalten habe. Zwar sei die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland bereits vor zehn Jahren ratifiziert worden, aber erst 2020 gebe es ein Förderprogramm für inklusives Wohnen. Wohngemeinschaften wie diese würden „sehr stiefmütterlich behandelt“. Sicher habe nicht nur er sich „öfter gewünscht, dass es schneller vorangeht“.