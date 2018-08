Erst jetzt wieder wurde in Baiertal ein junger Rehbock von Hunden gerissen. Foto: privat

Wiesloch-Baiertal. (rnz) Es war ein trauriger Anblick, der sich Jagdpächter Hans-Jürgen Schuh dieser Tage bot. Im Bereich Maisbachhof/Hardtweg seines Reviers fand er den Kadaver eines Rehbocks, der dem Jäger zufolge eindeutig von Hunden gerissen worden war. "Jäger kennen ihre Rehe", sagt der Jagdpächter.

Ihm war in den letzten Tagen aufgefallen, dass der junge Rehbock auf seinem gewohnten Wechsel nicht mehr erschien. Der Grund dafür wurde wenig später offenbar: Ein Spaziergänger fand das gerissene Tier und informierte den Jagdpächter über den Fund.

Wie Hans-Jürgen Schuh weiter mitteilt, ist dies leider kein Einzelfall. Allein seit April ist es das vierte Reh in seinem Revier Baiertal II, das wildernden Hunden zum Opfer fiel. "Aber das geht schon seit Jahren so", sagt der Jagdpächter.

Gerade der Bereich Maisbachhof/Hardtweg ist ein Brennpunkt. Dort sind dem Jäger zufolge oft Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs, zugleich befinden sich hier aber auch Ruhezonen des Wildes. Frei laufende Hunde können die Rehe aufstöbern und beginnen sie zu hetzen, bis das Wild erschöpft stehen bleibt.

Vor allem junge Rehe seien eine leichte Beute für die Hunde, weiß der Jagdpächter. Zumal wenn gleich zwei Hunde hinter dem Wild her sind, wie es offenbar auch dieses Mal der Fall war. Auch trächtige Reh-Geißen seien so schon gerissen worden, erzählt Hans-Jürgen Schuh.

Er richtet deshalb einen dringenden Appell an die Hundebesitzer, ihre Vierbeiner in der freien Flur an der Leine zu halten, damit keine weiteren Risse zu beklagen sind.

Beim Kreisjagdamt des Rhein-Neckar-Kreises ist das Problem bekannt. Besonders an beliebten Gassi-Strecken komme es leider immer wieder zu solchen Vorfällen. Einen generellen Leinenzwang für den Außenbereich gebe es allerdings nicht, dieser könne nur für solche Gebiete angeordnet werden, für die eine "besondere Schutzanforderung" gelte, heißt es seitens der Behörde weiter.

Man könne deshalb nur an den "gesunden Menschenverstand" appellieren. Zudem gelte: Hunde dürfen nur dann frei laufen, wenn sie im Einwirkungsbereich ihrer Herrchen bleiben, damit verhindert werden kann, dass die Hunde Wildtieren nachstellen.

Dabei erinnert das Kreisjagdamt gerade auch an Schutzvorhaben, wie sie beispielsweise durch den Landschafterhaltungsverband gefördert würden: etwa die Anlage von Blühstreifen, die Rebhühnern, Fasanen und Feldhasen zugute kommen sollen. Solche Bemühungen würden konterkariert, wenn Hunde den Wildtieren nachstellten.