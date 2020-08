Auf dem Dielheimer Sommerhof befindet sich die kleine Verkaufshütte von „Melissa’s Eier-Shop“. Dort bieten Andreas und Melissa Sommer nicht nur die Eier der eigenen Hühner an, sondern auch Marmelade, Kartoffeln und Honig. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Dielheim. Das sie eines Tages einen Eier-Shop betreiben würde, hätte sich Melissa Sommer, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege, nicht träumen lassen. Seit vergangenem Jahr ist das Unvorstellbare allerdings wahr geworden: Auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs "Sommerhof" steht ein kleines charmantes Verkaufshäuschen, indem es mittlerweile nicht nur Eier, sondern auch Eis, Nudeln, Getränke und aus der Region stammende Kartoffeln und selbsthergestellten Honig gibt. "Das Betreiben des kleinen Shops macht sehr viel Spaß", sagt Melissa Sommer glücklich, es sei ein Ausgleich zum Berufsalltag. Die Hühner hält Melissa Sommer selbst, momentan sind es um die 150 Hennen und zwei Hähne, im Herbst werden es aber deutlich mehr: Dann tummeln sich rund 340 Hühner auf dem Hof.

> Was gibt es hier? Melissa’ s Eier-Shop bietet – wie man den Namen entnehmen kann – natürlich Eier an. Im Angebot sind aber auch Dosenwurst vom Sommerhof und selbst gemachte Marmelade aus Früchten aus dem heimischen Garten. Je nach Saison gibt es auch Kürbisse. Zudem gibt es Nudeln, Eis, Getränke, Kartoffeln, Zwiebeln, hier hergestellten Honig sowie weitere regionale Produkte von anderen Betrieben. Des Weiteren kann man in Melissa’s Eier-Shop auch Suppenhühner kaufen.

> Was ist das Besondere? Das Besondere sind natürlich die eigenen Produkte und die kleine, charmante Verkaufshütte, die liebevoll betrieben wird. Das Sortiment wird gerne von Wanderern in Anspruch genommen, die sich beim Wandern auf den Europäischen Fernwanderweg in Melissa’s Eier-Shop stärken. Und natürlich auch von Menschen aus der Region. Die Hühner bekommt Melissa Sommer im Alter von 18 Wochen, etwa vier Wochen später sind sie legefähig.

> Die Geschichte des Hofladens: Melissa’s Eier-Shop eröffnete im April 2019. Gab es zunächst nur Eier hier, wuchs das kleine Sortiment von Monat zu Monat, hinzu kam Dosenwurst, Marmelade, Getränke und alle anderen Produkte. Den landwirtschaftlichen Betrieb Sommerhof gibt es schon länger, nämlich seit 1970. Er wird von den Eltern von Melissa Sommers Mann Andreas geführt. Gezüchtet werden dort seit jeher Schweine. Das Fleisch wird regional und überregional verkauft. Weiterhin baut Familie Sommer Weizen, Gerste, Raps, Soja, Hafer und Mais an, das überwiegend zum Füttern der Schweine verwertet wird. Raps und Mais wird aber auch an Betriebe in der Region verkauft.

> Anfahrt und Umfeld: Melissa’s Eier-Shop, Sommerhof 1, 69234 Dielheim, ist von Wiesloch aus kommend über die L 612, weiterhin über die Meckesheimer Straße und dann in den Sommerhof einbiegend erreichbar. Direkt am Sommerhof und somit Melissa’s Eier-Shop führt der Europäische Fernwanderweg entlang, der zum Pilgern, Spazieren gehen und zu ausgiebigen Fahrradtouren einlädt.

> Öffnungszeiten: Melissa’s Eier-Shop ist ist von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.