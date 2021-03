Erinnerungsfoto am alten Standort auf der Terrasse des Hotels Krone in Großsachsen: Karin Hirn (l.) freut sich, dass Sabine Grüber die Plastik nach Wiesloch ziehen lässt. Foto: Kreutzer

Von Timo Teufert

Hirschberg/Wiesloch. Jetzt sind sie wieder zurück in Wiesloch: Seit Oktober 2020 suchte Karin Hirn, die Vorsitzende des Kulturvereins Johann-Philipp-Bronner, nach der Fohlenplastik der in Heidelberg geborenen Künstlerin Else Bach (1899-1951), die früher auf dem Schulhof der Gerbersruhschule in Wiesloch stand. Lange Zeit war die Suche erfolglos, Hinweise führten ins Leere, Zeitzeugen hüllten sich in Schweigen. Durch Zufall entdeckte Anfang März jetzt Hirns Vereinskollege Hartmut Eckert die zwei Fohlen in Großsachsen: Dort standen sie schon seit Jahrzehnten auf der Terrasse des Hotels Krone.

"Wir haben sie! Sie sind wunderschön", freute sich Hirn Donnerstagnachmittag. Am Morgen war sie zusammen mit Steinmetz Daniel Wolf nach Großsachsen aufgebrochen, um die Plastik, die dort im Garten des Hotels Krone stand, abzubauen. Ganz vorsichtig wurde die Terrakotta-Skulptur anschließend verladen: Geschützt durch eine Schaumstoffmatte wurde das Kunstwerk auf einer Palette festgezurrt, damit auf der Fahrt nichts verrutschen konnte. "Die Körper sind vollkommen unversehrt", berichtet Hirn. Zwar fehlten zwei Teile der Beine, doch die habe man im angrenzenden Blumenbeet wiedergefunden. "Nur ein Teil eines Ohrs fehlt, und die Bodenplatte ist leider zersprungen", sagt Hirn. Deren Einzelteile habe man aber nummeriert und ebenfalls mitgenommen.

Damit endet für Hirn und ihren Verein die monatelange Suche nach der Plastik. Das gut 1,60 Meter hohe Kunstwerk war ein beliebtes Fotomotiv: Viele Wieslocher Grundschüler aus den 1960er Jahren wurden bei der Einschulung mit ihren Schultüten vor der Plastik abgelichtet. Doch Ende der 1970er Jahre mussten die Fohlen der Sporthalle und einer neuen Treppe weichen. Danach wurden sie im ehemaligen städtischen Magazin in der Röhrgasse eingelagert, bevor sich die Spur der Plastik verliert. Zwar wollen Zeitzeugen die zwei Fohlen später noch in Gärten vor Wieslocher Privathäusern gesehen haben, doch die Aussagen über den Zeitpunkt gehen weit auseinander, wie Hirn in ihrem Abschlussbericht zusammenfasst.

Erst als 2020 die Gemeinschaftsschule in den Neubau auf dem Schulcampus zieht und der Gemeinderat über den Verkauf des alten Schulareals an einen Investor berät, kommen auch die Fohlen zurück ins Gedächtnis der Wieslocher, Hirn treibt die Suche energisch voran. Die RNZ startet einen Suchaufruf und druckt Einschulungsbilder von Leserinnen und Lesern mit den Fohlen ab. Eine Privatinitiative setzt zudem eine Belohnung für das Wiederauffinden der Figuren in Höhe von 500 Euro aus. Karin Hirn bleibt hartnäckig, doch die Fohlen sind verschwunden. Als sie die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, entdeckt Eckert die Fohlengruppe von Else Bach. Ab 1935 entwarf die in Pforzheim lebende Künstlerin fast 50 verschiedene Tierplastiken für die Majolika Karlsruhe. Ihr bekanntestes Werk ist wohl das "Junge Reh", das später als vergoldetes "Bambi" für den gleichnamigen Fernsehpreis verwendet wurde. Die Urform der Fohlenplastik aus Bronze wurde 1937 bei der Weltausstellung in Paris ausgezeichnet.

Doch wie gelangte das Kunstwerk von Else Bach nach Großsachsen? "Viele Wieslocher Familien gingen und gehen noch heute oft in das Hotel Krone zum Essen. Auch war das Gasthaus Treffpunkt der Rhein-Neckar-CDU", schreibt Hirn in ihrem Abschlussbericht. Weitere Details will sie nicht nennen, sagt nur: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Fohlen auf der Terrasse der Krone die Wieslocher sind. Dafür gibt es eindeutige Hinweise." Offenbar waren es Verbindungen zwischen Reitern, die dazu führten, dass die Fohlen an die Bergstraße umzogen.

Denn auch die Anschaffung der Figur von Else Bach geht – so vermutet Hirn – auf Privatleute aus dem Reitsport zurück. Ein Ankauf ist in den Unterlagen der Stadt Wiesloch jedenfalls nicht zu finden. "Stadtgeschichtlich interessant ist der große gesellschaftliche und politische Einfluss von Mitgliedern des Wieslocher Reit- und Fahrvereins in den 1950er und 1960er Jahren", schreibt Hirn. So soll es auch Kontakte über die Tonwarenindustrie Wiesloch zur Majolika in Karlsruhe gegeben haben. Deren Betriebsdirektor Karl Wagner war nach Hirns Recherche passionierter Reiter, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins, Vorsitzender der Rotarier und Wieslocher Ehrenbürger.

Als der Kulturverein nun auf Sabine Grüber von der Krone zuging, um die Fohlen zurückzuholen, war sie sofort einverstanden: "Für uns haben die Fohlen keine besondere Bedeutung, und deshalb ist es schön, dass sie nach Wiesloch gehen." Zusammen mit Stefan Binz führt Grüber das Hotel Krone, auf dessen Terrasse die Pferde seit Jahrzehnten standen. "Darauf habe ich schon als Kind gesessen", erinnert sich die 46-Jährige, die den Betrieb in zweiter Generation führt.

Bevor der Verein auf die Hotelbetreiber zukam, hatten diese noch überlegt, ob man die Plastik nicht woanders aufstellen könnte. "Das ist schon ein wirklicher Zufall, denn über die Pferde haben wir uns seit 20 Jahren nicht mehr unterhalten", so Grüber.