Baiertal. (rnz) "N‘ kloane Hitler mißt her, saore sie. Blouß en kloane, dann wär widder Ordnung im Staat." Das schrieb 1978 der Sandhäuser Heimatdichter und Journalist Rudolf Lehr in seinem Gedicht "Awwer sie wisse net, was sie saare". Welch beklemmende Aktualität haben diese Zeilen heute, 40 Jahre später, genauso wie das Gedicht "Maul uffmache, wann‘s Zeit isch".

Ursula Ottmann hatte im "Café Spätlese" in Baiertal zu einem unterhaltsamen Erinnerungsnachmittag an den 1999 verstorbenen Rudolf Lehr eingeladen, der vielen älteren Menschen in der Region mit seinen Mundart-Lesungen noch in guter Erinnerung ist. 1924 in Sandhausen geboren, wuchs er dort mit sieben Geschwistern auf und kam nach einer kaufmännischen Lehre mit 18 Jahren zur Wehrmacht, überlebte als Bordfunker zwei Flugzeugabstürze und wurde bereits 1945 aus russischer Gefangenschaft entlassen.

1946 bis 1958 arbeitete er in seinem erlernten Beruf, war aber daneben schon als freier Mitarbeiter für Tageszeitungen und Rundfunk tätig. Er hatte das Glück, ohne eine besondere Ausbildung sein Hobby, das Schreiben, zum Beruf machen zu können. So wurde er zuerst beim Tageblatt und dann bei der Rhein-Neckar-Zeitung leitender Redakteur, was er bis zu seinem Ruhestand 1984 blieb.

Von Anton Ottmann erfuhren die Besucher der Veranstaltung, dass Rudolf Lehr vor allem als Mundartautor bekannt wurde. In seinem Sandhäuser Dialekt schrieb er Anekdoten, Kurzgeschichten und vor allem Gedichte, die vom Alltagsleben der hiesigen Menschen erzählten, dabei aber auch durchaus politisch und zeitkritisch sein konnten. Daneben schrieb er Schauspiele, die unter seiner Regie in Nußloch sehr erfolgreich aufgeführt wurden.

Weniger bekannt sei, so Ottmann, dass er auch Heimat- und Dialektforscher war. Er trug Sagen der ehemaligen Kurpfalz zusammen und beschäftigte sich mit den oft sehr großen sprachlichen Unterschieden von Dorf zu Dorf. So stellte er beispielsweise fest, dass in Mühlhausen eine Ameise eine "Ellmeese" ist, in Rettigheim eine "Emmeesa" und in Tairnbach eine "Ellemeese".

Die als Ehrengast anwesende fast 90 Jahre alte Liselotte Lehr erzählte, dass das Schreiben und Dichten so von ihrem Mann Besitz ergriffen habe, dass er nicht nur beruflich und in Sachen Mundart viel unterwegs war, sondern auch zuhause oft in Gedanken und nicht ansprechbar, "Er hat immer geschrieben." Ein neues Werk habe er ihr dann vorgetragen und ihre Kritik oft akzeptiert, manchmal aber auch abgelehnt.

Sie erzählte auch, wie sie als junges Mädchen aus Ostpreußen geflüchtet war und in Sandhausen eine neue Heimat gefunden habe. Hier lernte sie ihren Mann im Gesangverein und als "Goldfisch im Königssee" beim weihnachtlichen Theaterspiel kennen. Er habe anfangs mit Liebesgedichten um sie geworben. Gerne erinnere sie sich an die auf der Insel Amrum verbrachten Urlaube. Ihn habe es wegen seiner Lungenkrankheit dorthin gezogen, sie, weil die Landschaft und das Meer sie an ihre verlorene Heimat in Ostpreußen erinnerten.

Das ehemalige Sandhäuser Pfarrersehepaar Gudrun und Adolf Bernhard war als Freunde der Familie Lehr zur Veranstaltung gekommen und erzählte, dass sie auf Amrum oft mit den Lehrs zusammentrafen. Sie trugen ein Gedicht vor, dass Rudolf Lehr ihnen zu beider 50. Geburtstag gewidmet hatte, und spielten ein Mozartduo für Geige und Bratsche.

Margit Mohr aus Sandhausen und Ursula Ottmann erfreuten die Zuhörer mit einem bunten Reigen an Mundart-Gedichten. Seien es die Gemeinderäte der umliegenden Orte, die er aus seinen Berichten für die Zeitung kannte, die Muttersprache und das "Schwätze" als solches oder die Schwächen und Eigenheiten der großen und kleinen Leute, um die Badener und Kurpfälzer und die Heimat im Allgemeinen, alles griff er auf und kommentierte es mit spitzer Feder. Seine Einstellung zur Jugend zeigte das Gedicht, mit "mer messe mit enne auskumme, sie gheere zu uns". Manches mag nicht mehr ganz zeitgemäß sein, aber viele seiner Gedanken und Gedichte sind zeitlos und bis heute aktuell.

Nach dem gemeinsam voller Inbrunst gesungenen "Badner Lied" bedankten sich die zahlreichen Besucher mit herzlichem Applaus für einen unterhaltsamen und bewegenden Nachmittag.