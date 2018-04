Wiesloch/Walldorf. (hds) Die Heidelberger Druckmaschinen AG wurde jetzt zertifiziert und darf sich nun "Bundesleistungszentrum für den Bereich Drucktechnik" nennen. In einer Feierstunde im Rahmen eines "Campus Day" für Berufsschulen überreichte Hubert Romer, Geschäftsführer von World Skills Germany, die Ernennungsurkunde. "Die Heidelberger Druckmaschinen AG als unser langjähriger Partner hat die Anforderungen an ein Bundesleistungszentrum mehr als nur erfüllt", hob er dabei hervor. Bundesweit ist das Unternehmen das einzige in der Branche, das damit ausgezeichnet wurde.

Eine der zentralen Aufgaben von World Skills Germany ist es, nationale Berufswettbewerbe durchzuführen und die Gewinner anschließend für die "Weltmeisterschaften der Berufe" bestmöglich zu trainieren. Für die unterschiedlichen Berufsfelder gibt es bundesweit 20 Landes- und Bundesleistungszentren. Das Print Media Center (PMC) der Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch-Walldorf ist das einzige deutschlandweit für den Bereich Drucktechnik. Mit seinem umfangreichen Maschinenpark bietet es beste Trainingsmöglichkeiten für ambitionierte Nachwuchsdrucker. Die nationalen Meisterschaften für das Berufsbild "Medientechnologe Druck" mit acht Teilnehmern finden traditionell hier statt, das nächste Mal im Oktober.

Hintergrund Film über Heidelberger Druckmaschinen im SWR Am kommenden Mittwoch, 25. April, von 18.15 bis 18.45 Uhr, ist im SWR-Fernsehen in der Reihe "Made in Südwest" ein Film von Eberhard Reuß über die Heidelberger Druckmaschinen zu sehen. Der Titel: "Immer unter Druck - Die Heidelberger Druckmaschinen". Zum Inhalt teilt der SWR mit: Am Konzernsitz in Wiesloch-Walldorf nennen sie den größten Druckmaschinen-Hersteller der Welt immer noch stolz die "Schnellpresse". Denn die heutige Heidelberger Druckmaschinen AG hat in ihrer über 150-jährigen Geschichte das Druckgewerbe revolutioniert. Doch der massive Strukturwandel im industriellen Druckgewerbe und die weltweite Finanzkrise haben in den letzten zehn Jahren dem renommierten Maschinenbauer "Heideldruck" erhebliche Probleme bereitet. Mehr als 4000 Mitarbeiter haben in Wiesloch, Walldorf und Heidelberg ihren Arbeitsplatz verloren. Die Heidelberger Druckmaschinen AG befindet sich im Umbruch und steht vor einem Neuanfang, um als renommierter Maschinenbauer und Weltmarktführer auch in Zukunft zu überleben. Das Schlagwort dafür heißt "Industrie 4.0" und umfasst sämtliche Möglichkeiten, um mit dem digitalisierten Know-how des Konzerns neue Geschäftsmodelle und Umsatzmöglichkeiten zu schaffen. Etwa im Bereich von E-Mobilität oder als Partner für Start-up-Unternehmen. Nicht zuletzt aber mit der "Primefire", der modernsten digitalen Druckmaschine der Welt, die gerade auf den Markt gebracht wird. Die SWR-Reihe "Made in Südwest" begleitet diesen Neustart der Heidelberger Druckmaschinen AG aus unterschiedlichen Perspektiven: vom Vorstandschef bis zum Betriebsratsvorsitzenden, vom Entwicklungsingenieur bis zum Produktionsmeister, von der Fabrik bis zum Versuchslabor.

In diesem Jahr ist das PMC zum ersten Mal auch Austragungsort für die nationalen Meisterschaften der "Mediengestalter Digital und Print". Die Sieger qualifizieren sich für die alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaften und werden von "Heidelberg" im neuen Bundesleistungszentrum über Monate hinweg in mehrtägigen "Trainingslagern" intensiv auf diesen Wettbewerb vorbereitet. Einer der Schwerpunkte dabei ist der Digitaldruck. Bei den letzten Wettkämpfen 2017 in Abu Dhabi hatten sich rund 1300 Teilnehmer aus 78 Ländern vier Tage lang mit Projektarbeiten in 60 verschiedenen Disziplinen gemessen. Der nächste globale Wettbewerb findet 2019 im russischen Kasan statt - es ist dann die 45. Veranstaltung dieser Art.

Zum Campus Day am selben Tag, einer Veranstaltung für Auszubildende in den Bereichen Medientechnik, Druck und Mediengestalter, waren rund 120 Personen gekommen, um sich über zukünftige Technologien und Geschäftsmodelle zu informieren. Sie waren unter anderem aus Nürnberg, Mainz, Reutlingen und Baden-Baden angereist.

Unter dem Motto "Auf dem richtigen Weg" gab Karl Saueressig, der lange im Dienste "Heidelbergs" stand und heute als Berater die Verbindungen zwischen dem Unternehmen und Lehrern und Schülern pflegt, zunächst einen Überblick über die Aktivitäten des Branchenführers. Er hob hervor, die Druckindustrie habe sich verändert und ein Ende dieses Prozesses sei noch nicht absehbar. "Die Kommunikation hat neue Dimensionen erreicht und auch wir müssen uns diesen Gegebenheiten anpassen, sie mitgestalten und dabei weiterhin eine führende Rolle spielen", betonte Saueressig. Die großen Auflagen gehen seinen Ausführungen zufolge zurück, aber die Varianten und die Individualisierung nehmen zu. "Deshalb legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf den Digitaldruck, sind aber auch stets dabei, wenn es um Optimierungen im klassischen Druck geht."

Saueressig sprach weiter die gesellschaftlichen Veränderungen und die Globalisierung an und führte Beispiele aus dem Verpackungsdruck an. Da gehe es verstärkt um eine direkte Ansprache der unterschiedlichen Zielgruppen, Gerade in diesem Bereich habe der Digitaldruck eine immer größere Bedeutung. Eine Art "Einheitsbrei" entspreche nicht mehr dem Zeitgeist. Den jeweiligen Vornamen auf dem Glas mit dem beliebten Schokoladenaufstrich aufzubringen, sei längst Standard. Diese Individualisierung könne drucktechnisch heute und künftig bestens gesteuert werden. Aber es sei nicht nur die Hardware, auf die die Ingenieure bei "Heidelberg" ihr Augenmerk richteten. Wichtig sei die entsprechende Software, mit der die Maschinen und die gesamte Logistik gesteuert werde. "Und auch in diesem Bereich ist unser Haus führend, wir bieten die besten Lösungen im gesamten Herstellungsprozess an", sagte Karl Saueressig.

Über die Zukunft des Druckens und all jener, die in diesem Berufsfeld tätig sein wollen, solle man sich keine Sorgen machen. "Fachleute werden immer benötigt, auch wenn sich die Anforderungsprofile verändert haben", machte Saueressig den Auszubildenden Mut. Diese hatten nach der Theorie die Möglichkeit, bei einer Werksführung und Vorführungen im PMC sich von den Anwendungen in der Praxis zu überzeugen.