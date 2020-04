Hambrücken. (RNZ) Die Corona-Pandemie sorgt in vielerlei Hinsicht für ungewöhnliche Vorgehensweisen, so nun auch in Hambrücken. Dort ist am kommenden Sonntag, 5. April, die Bürgermeisterwahl geplant, die laut einer Mitteilung von Amtsinhaber Thomas Ackermann auch stattfinden wird. Allerdings ist die Stimmabgabe nur per Briefwahl zulässig. In der Mitteilung heißt es: "Seitens des Bürgermeisteramts wurde eine Anordnung erlassen, dass zum Schutz der Gesundheit der Bürger, der Mitglieder der Wahlorgane und der Bediensteten der Verwaltung die Bürgermeisterwahl ausschließlich in Form der Briefwahl durchgeführt wird." Deshalb werden aktuell allen Wahlberechtigten, die bis zum Ablauf des 30. März noch keine Briefwahl beantragt hatten, diese Unterlagen zugestellt. In einem Begleitschreiben bittet die Gemeindeverwaltung die Wahlberechtigten, die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen. Das Prozedere wird auch nochmals genau erläutert.

Die Wahlbriefe müssen am Wahltag bis 18 Uhr in den Briefkasten des Rathauses geworfen werden. Die Auszählung erfolgt dann ab 18 Uhr in der Lußhardthalle, wo der Gesundheitsschutz für alle Beteiligten sichergestellt wird. Diese Auszählung ist öffentlich. Seitens der Gemeindeverwaltung wird der Zugang zur Lußhardthalle kontrolliert. Bei allen Personen, die die Halle betreten wollen, wird am Eingang durch Bedienstete der Gemeinde Fieber gemessen. Im Zweifelsfall, etwa bei Vorliegen von Krankheitssymptomen, können Personen auch abgewiesen werden. Bürgermeister Ackermann kandidiert nach 16 Jahren nicht mehr, einziger Bewerber ums Amt ist der Jurist Marc Wagner (CDU).