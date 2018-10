Von Maria Bierwald

Walldorf. Im Rahmen der Walldorfer Musiktage hatte die Musical-AG des Gymnasiums zu ihrer Aufführung in den katholischen Pfarrsaal eingeladen. Dieser Raum war bis auf den letzten Platz besetzt. Das Motto der Musiktage: "Dichter und Denker" bezieht sich im Fall der Schulaufführung auf die beiden Spürnasen der Polizei in der Kriminalkomödie "Murder in Blackby", die mit viel Intuition und Kombinationsgabe ihre Spuren auswerten.

Antje Hinrichs, ihres Zeichens Englischlehrerin, Autorin und Regisseurin des aktuellen Stücks, begrüßte erfreut die zahlreichen Gäste. Schüler der Klassen sechs bis acht hatten mit ihren Lehrerinnen Antje Hinrichs, Anita Teichmann und Natalie Haas das Musical "Murder in Blackby" einstudiert. Den Text des unterhaltsamen musikalischen Bühnenkrimis in englischer Sprache hat Antje Hinrichs verfasst und für das aktuelle Ensemble neu überarbeitet. Die Musik stammt von der ehemaligen Kollegin aus dem Fachbereich Musik, Anna Klingmann. Die Band leitete Liv Albrecht und das Deko- und Technik-Team wurde von Thomas Weigel angeleitet.

Die Handlung spielt im idyllischen Ort Blackby. Eine Reporterin von Astor-TV ist live vor Ort und fasst immer wieder die Ereignisse in deutscher Sprache zusammen. Der Großgrundbesitzer Mr. Ruthless will den Wald abholzen, um ein Kraftwerk zu errichten. Damit will er seine ohnehin schon beträchtlichen Einkünfte noch weiter steigern. Bei einer Versammlung in der Kneipe "Twilight‘s Inn" bringen die Dorfbewohner zum Ausdruck, dass sie den Bau des Kraftwerks klar ablehnen. In einer musikalischen Introduktion legen die einzelnen Gruppen wütend ihre Argumente dar: Die Elterninitiative möchte das Naherholungsgebiet für ihre Kinder erhalten. Ein Dorfdichter, ein Vogelkundler, ein alter Mann im Rollstuhl mit seiner Pflegerin und eine Gruppe Hippies protestieren ebenfalls. Der Wirt fürchtet um seinen Pub und die drei Schlagersternchen Doris, Loris und Floris um ihre Gesangskarriere.

Mit so viel Widerstand hat der skrupellose Mr. Ruthless nicht gerechnet. Bei der Abstimmung spricht nur er sich für das Bauvorhaben aus. Er verlässt die Versammlung und droht grimmig, dennoch zu bauen. Am nächsten Tag wird Mr. Ruthless tot aufgefunden. Die beiden Polizisten Cleversmart und O‘Spelly machen sich an die Arbeit, um das Verbrechen aufzuklären. Im Lauf der Ermittlungen müssen sie feststellen, dass eigentlich alle Dorfbewohner verdächtig sind. Alle Leute im Dorf hatten einen Grund, Mr. Ruthless aus dem Weg zu schaffen. Sogar seine eigene Ehefrau scheint nur auf sein Geld aus gewesen zu sein und beginnt gleich, mit dem Kommissar zu flirten. Nun taucht auch noch ein Clown auf, der immer zu unpassender Zeit seltsame Scherze macht.

Da das Polizeirevier zu klein ist, um alle Verdächtigen dort zu verhören, sollen sich alle im Pub versammeln. Nur der Wirt Mr. Twilight und sein Kumpel Mr. Dubious treffen sich im Wald, um obskure Geschäfte zu tätigen. Die beiden Kommissare machen sie ausfindig und nach einer Verfolgungsjagd treffen schließlich alle auf die Versammlung im Pub. Nach dem "Suspect Song" werden alle Alibis und Indizien überprüft.

Plötzlich kann der schwerhörige Mr. Grampa aus dem Rollstuhl aufstehen. Er hat sich kränker gestellt, als er ist, um mehr staatliche Unterstützung zu ergaunern. Die Elterngruppe hat einen Gegenstand gefunden, den alle zunächst für einen Schnuller gehalten haben. Die Kommissare identifizieren das Ding als Clownsnase. Der Clown gibt sich nun als Bruder von Mr. Ruthless zu erkennen. Schließlich taucht Mr. Ruthless reumütig auf und gibt zu, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat, um zu prüfen, ob seine Frau ihn wirklich liebt.

Er sieht schließlich ein, dass der Bau eines Kraftwerks bei der Bevölkerung nicht durchsetzbar ist. Alles löst sich schließlich in Wohlgefallen auf: Keine Leiche - also auch kein Mörder! Ob die Ähnlichkeiten des Stücks mit realen Ereignissen wirklich nur Zufall sind?

Die eingängigen Melodien und witzigen Choreografien machten das Schulmusical zu einer runden Sache, die den beteiligten Schülern sicher viel Spaß gemacht hat. Die Schüler sangen mit Engagement und rhythmischer Präzision. Auch die zahlreichen kleinen Soli der jugendlichen Sänger gelangen mit gut geschulter Stimmführung. Die Bühnendekoration, gestaltet von der Kunst-AG, und die fantasievollen Kostüme sorgten für den passenden optischen Eindruck.

Am Ende feierte das Publikum die jugendlichen Künstler mit begeistertem Applaus. Allen Akteuren wurde schließlich für ihren eifrigen Einsatz mit einer Rose gedankt.