St. Leon-Rot. (seb) Sie sind nur scheinbar unauffällig, verfehlen ihre Wirkung aber nicht: Der St. Leoner See hat vier Kaugummi-Sammler aufgehängt und so, wie die Probephase derzeit läuft, werden noch einige mehr auf der gesamten Erholungsanlage hinzukommen.

Der technische Betriebsleiter Georg Grimm war voll des Lobs, "ich war selbst anfangs skeptisch." Die Kästen, "Gum-Wall" genannt, reizen nicht nur den Sinn für Ordnung, sondern den Spieltrieb der Menschen, sind es doch Smileys und andere lustige Gesellen, auf die die fertig-gekaute Masse geklebt werden kann - anstatt auf Asphalt, Pflaster oder ins Gras.

"Wenn es festgetrocknet ist, muss man es mit dem Hochdruckreiniger wegmachen oder vereisen", weiß der Mosbacher Unternehmer Klaus Götz, der vor zwei Jahren angefangen hat zu tüfteln, nachdem er selbst öfter die klebrigen Hinterlassenschaften am Schuh hatte. Vom statistischen Bundesamt wisse er, dass das durchaus zwei bis drei Euro pro Kaugummi koste und die Kommunen deutschlandweit hier 960 Millionen Euro jährlich investieren müssten. Der gelernte Schlosser hat sich für die Produktion mit seinem Schwager zusammengetan.

"Jeder Kaugummi im Kasten ist nicht auf der Liegewiese", so Grimm zufrieden. Die einladend-bunten Sammelkästen hätten den psychologischen Effekt, "die Menschen zu sensibilisieren, ihren gesamten Müll ordentlich wegzuräumen", hat Grimm beobachtet. "Die sauberen Vergnügungsparks sind für die Leute immer ein Anlass, selbst reinlicher zu sein." Daher seien er und sein Team "ständig hinterher, die Anlage aufzuräumen, jeden Tag gehen wir drüber und heben alles auf, was aufzuheben ist."

Nach den ersten Tagen der Probephase zeigt Klaus Götz sich zufrieden: Er selbst habe "130 Kaugummis am Tag aus den vier Kästen geholt". Das gehe einfach und schnell, man öffne das Aluminiumgehäuse, hole das vollgeklebte Blatt mit den Kaugummis heraus, werfe es in den Restmüll, dann bediene man sich aus dem Vorrat dahinter, um ein neues Blatt einzuhängen. Das sei eine große Entlastung für ihn und seine Mitarbeiter, erklärt Georg Grimm. "Wir haben schon Beschwerden von Gästen bekommen, dass die Kästen bleiben müssen. Dabei wollten wir sie einfach an besser einsehbare Stellen umhängen."

Während des Gesprächs äußerten sich mehrere Besucher lobend über die Kaugummi-Sammler, sehr zu Grimms Freude: "Wir signalisieren unseren Gästen, dass wir Wert auf Hygiene und Sauberkeit legen." Apropos: Im nächsten Jahr startet ein Versuch mit biologisch abbaubaren Einweg-Aschenbechern für die Gäste, damit auch die Misere mit den Kippen auf der Liegewiese ein Ende hat.