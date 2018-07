Baiertal. (rnz) Die Stadt Wiesloch teilt mit, dass in den nächsten Tagen die Tiefbauarbeiten der Telekom in Baiertal zur Verlegung der Leerrohre für einen anschließenden Glasfasereinzug im Bereich der Karl-Hermann-Zahn-Straße, der Bergwerkstraße und der Straße Im Ebenteich beginnen.

In der Mozartstraße wird die Netzgesellschaft Wiesloch ihre Niederspannungskabel gleich mitverlegen. Dabei werden die Gehwege auf einer Straßenseite geöffnet und nach Verlegung der Rohrverbände wieder verschlossen.

In einem zweiten Bauabschnitt werden laut der Mitteilung im Bereich der Horrenberger Straße und in der Alten Bahnhofstraße sowie im unteren Bereich der Lederschenstraße durch die Telekom weitere Leerrohre verlegt, obwohl dort bereits vor zwei Jahren auf der Ostseite von Horrenberger Straße und Alter Bahnhofstraße durch den Zweckverband Fibernet des Rhein-Neckar-Kreises entsprechende Rohrverbände verlegt wurden.

Bei der seinerzeitigen Abfrage zur Mitverlegung hatte die Telekom laut der Stadt keine Angaben gemacht. Sonst, so die Mitteilung weiter, hätte man sich das nicht nur für die Anwohner ärgerliche nochmalige Öffnen des Gehwegs an dieser Stelle sparen können. Die Stadtverwaltung hofft, dass solche Vorkommnisse durch die beschlossene Kooperation von Telekom und Zweckverband künftig der Vergangenheit angehören werden.

Der dritte Abschnitt im Bereich von Schatthäuser und Wieslocher Straße soll dann während der Ferienzeit ausgeführt werden. Neben der Telekom werden auch der Zweckverband Fibernet und die Netzgesellschaft Wiesloch ihre Kabel beziehungsweise Leerrohre verlegen.

An zwei Stellen müssen die beiden Straßen in offener Bauweise gequert werden. Im Bereich der Sinsheimer Straße zwischen Wieslocher Straße und Am Krähberg wird der westliche Gehweg geöffnet und alle drei Versorgungsunternehmen legen ihre Leitungen in den offenen Graben.

Für den Anschluss der Pestalozzischule an das Glasfasernetz durch den Zweckverband muss anschließend der Gehweg entlang der Straße Am Krähberg geöffnet und der Anschlussbereich in der Schulstraße hergestellt werden.

Zuletzt sollen mit dem Öffnen des Gehwegs auf der Ostseite der Rudolf-Diesel-Straße die Voraussetzungen für Glasfaseranschlüsse für die Gewerbebetriebe geschaffen werden. In diesem Zuge sollen auch die Hausanschlüsse für diejenigen Betriebe mitverlegt werden, die einen Anschluss gebucht haben. Die Tiefbauarbeiten sollen laut der Mitteilung bis Anfang Oktober abgeschlossen sein.