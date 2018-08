St. Leon-Rot. (seb) Im Zug des Ausbaus der Autobahn A5 sollen zur Ertüchtigung des Lärmschutzes in St. Leon-Rot mindestens drei Brücken neu gebaut werden. Im Vorgriff darauf vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig den Auftrag zur Verlagerung einer Hauptwasserleitung für über 524.000 Euro.

Die befindet sich derzeit noch in der Roter Straße (Landesstraße L546), wo künftig die neuen Brückenfundamente sein werden. Der zu verlagernde Abschnitt misst rund 270 Meter. Damit der Verkehr auf dieser wichtigen Verbindungsstrecke zwischen Rot und St. Leon nicht zu sehr beeinträchtigt wird, sollen die Arbeiten in sogenannter geschlossener Bauweise erfolgen.

"Das eilt und ist dringend notwendig", erklärte Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Er berichtete auch von seinem und Bauamtsleiter Werner Kleibers Besuch beim Regierungspräsidium; da sei es vor allem um diverse Maßnahmen gegangen, die St. Leon-Rot im Rahmen des Autobahnausbaus vorab geleistet habe - Eger sprach von "positiven Signalen" bezüglich einer Kostenübernahme durch den Bund.

Eile war auch im Fall des Feuerwehrhauses in Rot geboten: Die Kellergeschossdecke muss ertüchtigt werden. Eigentlich waren laut Verwaltung dieses Jahr nur Sanierungsarbeiten an den Bodenbelägen der Fahrzeughalle geplant, doch traten dabei Risse zutage, die Statikern ernsthafte Sorgen bereiteten.

Für etwas über 36.000 Euro wurde der Auftrag einstimmig vergeben, eine erste Kostenschätzung hatte sich noch auf 60.000 Euro belaufen. Grund für die Risse sind die modernen, umfassender ausgestatteten Feuerwehrfahrzeuge: "Die wurden in den letzten Jahren immer größer und schwerer", so Eger, "aber die Decke ist nicht dicker geworden."

Zudem war im Fall der Sporthalle Rot eine schnelle Entscheidung gefragt: Die Akustikdecke wird erneuert, die Beleuchtung durch moderne LED ersetzt, die Gesamtkosten lagen ursprünglich bei 370.000 Euro, 30.000 über Plan (auch wenn ein Bundeszuschuss von 41.000 Euro fließt).

Jetzt wurde belastetes Material in der Decke gefunden, sodass noch einmal 30.000 Euro für Entfernen und Entsorgen anfallen. Die Arbeiten müssen in den Ferien ablaufen, dass Schul- und Vereinsbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Überplanmäßige Mittel in Höhe von 25.000 Euro wurden einstimmig bewilligt.

Im Zug der diesjährigen Fahrbahndeckensanierung wurden ebenfalls Arbeiten vergeben: Nachdem die Wasserleitungserneuerung in Bahnhofstraße und Germersweg in Rot voraussichtlich im September abgeschlossen ist, soll die Wiederherstellung der Fahrbahndecke gleich im Anschluss erfolgen. Das günstigste Angebot belief sich auf knapp 440.000 Euro.

Im Plan und im Kostenrahmen bewegt sich der Anbau an Trakt II zur Erweiterung der Mönchsbergschule St. Leon, wie Ortsbaumeister Peter Dietz berichtete. Von den 1,1 Millionen Euro für die gesamte Maßnahme wurden bisher 800.000 Euro "verbaut". Darin enthalten sind die jetzt einhellig vergebenen Aufträge für verschiedene Gewerke mit einer Gesamtsumme von 574.000 Euro. Laut Dietz hat man also "ausreichend Luft" im Kostenplan für Unerwartetes, die Mittel sind alle im Haushaltsplan bereitgestellt.